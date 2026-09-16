На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Захарова назвала работу Каллас абсолютным позором европейской политики
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала работу главы европейской дипломатии Каи Каллас абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.
Захарова дала резкую оценку европейским чиновникам, комментируя слова Каллас о готовности ответить на звонок президента России Владимира Путина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, Захарова дала резкую оценку европейским чиновникам, передает радио Sputnik.
«Не хочется впадать в личностные оценки, но правда, [это] группа адских непрофессионалов и людей, которые утратили совесть», – заявила официальный представитель МИД России.
Дипломат также добавила, что работа Еврокомиссии и представителей Брюсселя превратилась в абсолютный позор европейской политики. По словам Захаровой, низкий уровень компетентности Каллас активно обсуждают и в самой Европе.
Ранее официальный представитель МИД сравнила главу евродипломатии с Гретой Тунберг.
Страны Евросоюза задумали масштабную реформу дипломатической службы из-за низкой эффективности ведомства.
Депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн сравнил Каю Каллас с ядерным оружием на фоне ее радикальной антироссийской позиции.