Болгария начала подготовку к национализации НПЗ «Лукойл»
Вице-президент Болгарии признала критическую важность НПЗ «Лукойл» для страны
В Болгарии и Румынии обсуждают различные способы сохранить работу НПЗ компании «Лукойл» после введения американских санкций, включая передачу контроля национальным структурам, сообщает газета Politico.
Газета Politico писала, что власти Болгарии и Румынии ищут пути обхода антироссийских санкций США в отношении компании «Лукойл» и сохранения работы принадлежащих ей нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.
Новый пакет американских ограничений вступит в силу 21 ноября, и страны срочно разрабатывают правовые механизмы для временной передачи активов под контроль национальных структур. В Болгарии уже принят закон, дающий правительству право назначать руководство НПЗ в Бургасе, а также рассматривается сценарий полной национализации завода.
В Румынии национализация называется крайней мерой, и власти готовятся направить запрос о предоставлении отсрочки по санкциям.
Болгарские политики подчеркивают, что потеря НПЗ «Лукойла» может негативно сказаться на ситуации в стране. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова заявила: «Потеря НПЗ поставила бы Болгарию в очень тяжелое положение».
Йотова подчеркнула, что вопрос будущего завода имеет исключительно национальное значение и требует широкой поддержки как в парламенте, так и в обществе, передает РИА «Новости».
Ранее парламент Болгарии утвердил поправки о передаче управления болгарскими активами «Лукойла» государственному управляющему. Депутаты Болгарии преодолели вето президента на закон о продаже активов «Лукойла».
Руководство «Лукойла» объявило о намерении продать зарубежные активы по причине санкций.
Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла».