СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма» заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что нападение ХАМАС на Израиль было спровоцировано началом СВО на Украине.
Слова премьера Италии Медведев прокомментировал на английском языке на своей странице в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что «число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня», передает ТАСС.
Медведев объяснил заявления Мелони «особенными проблемами с головой», и предположил, что проявились скрытые «гены фашистского прошлого».
Ранее Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.
Напомним, главы правительств Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской СВО.