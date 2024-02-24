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    Новое оружие дает России выход из позиционного тупика в ходе спецоперации
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    Медведев в ответ на новые санкции придумал систему мести Западу
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    Посольство Украины в Грузии попросило оружие для борьбы с Россией
    Российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink
    NTV: Бойцы ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов От фронта исходит свет совести

    СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    41 комментарий
    24 февраля 2024, 15:18 • Новости дня

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО

    Медведев объяснил «проблемами с головой» слова Мелони об СВО
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил «проблемами с головой» или «проявлением гена фашизма» заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что нападение ХАМАС на Израиль было спровоцировано началом СВО на Украине.

    Слова премьера Италии Медведев прокомментировал на английском языке на своей странице в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России). Он отметил, что «число полудурков во власти в странах Запада растет день ото дня», передает ТАСС.

    Медведев объяснил заявления Мелони «особенными проблемами с головой», и предположил, что проявились скрытые «гены фашистского прошлого».

    Ранее Мелони заявила, что ХАМАС не стал бы нападать на Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине.

    Напомним, главы правительств Бельгии, Италии и Канады Александер Де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев с визитом солидарности по случаю второй годовщины начала российской СВО.

    24 февраля 2024, 11:39 • Новости дня
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    MWM: Украине будет тяжело заменить уничтоженные ЗРК Patriot
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot в связи с проблемами с поставками от Запада, пишет американский журнал Military Watch.

    Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».

    В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.

    Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».

    Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    24 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    ВСУ покинули ряд позиций под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ ушли с нескольких позиций под Авдеевкой, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Сообщается, что войскам противника под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб пришлось покинуть несколько своих позиций, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что удары по ВСУ под Авдеевкой наносятся сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.

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    24 февраля 2024, 10:23 • Новости дня
    Российские военные отбросили ВСУ на 10 км после освобождения Авдеевки

    Командующий группировкой «Центр» заявил, что ВСУ отброшены на 10 км после освобождения Авдеевки

    Российские военные отбросили ВСУ на 10 км после освобождения Авдеевки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные после освобождения российскими военными Авдеевки отброшены более чем на 10 км, доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев главе Минобороны Сергею Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что во время операции по освобождению Авдеевки ВСУ были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 км. При этом ВС России продолжают наступать на своих направлениях.

    Также Мордвичев сообщил, что после зачистки в Авдеевке в плен сдались порядка 200 украинских военных, а в ближайшее время бойцы группировки «Центр» планируют «выковырять» еще около сотни человек.

    Ранее оборонное ведомство сообщило, что российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 700 украинских целей на Авдеевском направлении за две недели.

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    24 февраля 2024, 10:51 • Новости дня
    Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники

    Минобороны: Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники

    Шойгу изучил недостатки трофейной западной бронетехники
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Офицеры группировки войск «Центр» представили главе Минобороны Сергею Шойгу в зоне спецоперации образцы зарубежной трофейной военной техники, сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин.

    По его словам, практически у всех западных машин есть недостаток в виде слабой проходимости на примере бронетранспортера М113 производства США, передает ТАСС.

    Циндяйкин отметил, что это касается практически всех европейских машин в «наших условиях».

    Российские танки тем временем скоро получат защиту от дронов-камикадзе.

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    23 февраля 2024, 17:53 • Новости дня
    Жога ответил шуткой на санкции ЕС

    Спикер парламента ДНР Жога ответил шуткой про пакет с пакетами на санкции ЕС

    Жога ответил шуткой на санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, попавший в санкционный список Евросоюза, прокомментировал эту новость шуткой про пакет с пакетами.

    Жога назвал 13-й пакет санкций ЕС, куда он был внесен вместе со многими достойными людьми, «чертовой дюжиной коллективного Запада».

    «Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» – написал спикер парламента ДНР в своем Telegram-канале.

    Ранее Жога был внесен в очередной пакет санкций за то, что якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины». Ему и другим внесенным в список запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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    24 февраля 2024, 09:58 • Новости дня
    Шойгу: Всему миру понятно, что автомат Калашникова – лучший

    Глава Минобороны Шойгу заявил, что весь мир понимает преимущества автомата Калашникова

    Tекст: Александра Юдина

    Автомат Калашников – лучший и это понятно всему миру, заявил во время поездки в зону спецоперации глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По его словам, всему миру известно, что лучший автомат – это «Калашников», указано в Telegram-канале ведомства.

    «Нет, все равно лезут», – добавил Шойгу, отметив, что в зоне спецоперации российские военные сталкиваются со всем военно-промышленным потенциалом НАТО в полном объеме.

    Ранее «Калашников» сообщил о двукратном увеличении поставок АК-12 в войска. Кроме того, концерн «Калашников» планирует внести изменения в конструкцию автомата АК-12 по итогам его применения в зоне СВО.

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    24 февраля 2024, 14:41 • Новости дня
    ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

    Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

    ВС России сбили два украинских МиГ-29 в ДНР
    @ Nina Liashonok/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным Минобороны, за сутки перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожены 92 украинских беспилотника около Волновахи ДНР, Чубаревки Запорожской области, Новой Збурьевки и Новой Маячки Херсонской области, следует из сообщения в Telegram-канале военного ведомства.

    Всего с начала СВО уничтожено 574 самолета, 267 вертолетов, 13315 беспилотников, 473 ЗРК, 15207 танков и других  бронемашин, 1223 боевые машины РСЗО, 8152 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19030 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что российская авиация и ПВО за неделю сбили украинские МиГ-29 и Ми-8.

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    23 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам

    Минобороны: ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам

    ВС России за неделю нанесли 37 ударов по украинским объектам ВПК и аэродромам
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам ВПК Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России нанесли удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

    Все назначенные объекты были успешно поражены, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

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    23 февраля 2024, 17:39 • Новости дня
    Евросоюз внес в список санкций военных и глав оборонных предприятий России
    Евросоюз внес в список санкций военных и глав оборонных предприятий России
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, а также члены администрации Херсонской области попали в 13-й санкционный список Евросоюза, следует из публикации в «Официальном журнале ЕС».

    В документе утверждается, что исполняя свои должностные обязанности, вице-адмирал Романов якобы «подрывает целостность, суверенность и независимость Украины», передает ТАСС.

    Также ЕС также решил ввести ограничения против заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Аркадия Романова.

    Кроме того, под санкции попали председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан.

    ЕС также ввел ограничения против врио министра здравоохранения области Артыша Сата, министра образования Алексея Галченкова и министра информационной политики Херсонской области Евгения Брыкова.

    Также в 13-й пакет санкций ЕС включены генеральные директора Вятского машиностроительного предприятия «Авитек» Александр Иванов, «МГ-Флот» Владимир Бобров, Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники Владимир Зайцев, судоходной компании АЗИА Владимир Шастин, Ульяновского механического завода Сергей Чурин, «ПСВ Технологии» Сергей Петров, Московского научно-исследовательского института «Агат» Михаил Иванчихин, «Оборонлогистики» Михаил Лукьянов, «Совфрахта» Надежда Решетнева, «Марин транс шиппинг» Николай Панков.

    Руководителей оборонных предприятий «обвинили» в разработке вооружений или оказании логистической и иной поддержки Минобороны, также утверждается об их ответственности в дестабилизации Украины и «аннексии Крыма».

    Ранее в 13-й пакет санкций Евросоюза против России впервые включены компании из Гонконга. Также рестрикции введены против трех компаний материкового Китая.

    Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

    Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании получили новые возможности из-за введенных западных санкций, они «не жадничают» и вкладываются в свое развитие.

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    24 февраля 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось

    Военный эксперт Сивков объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось

    Военный эксперт объяснил, почему контрнаступление Киева провалилось
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зампрезидента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков указал, что контрнаступление Киева имело ключевое значение в противостоянии Запада и России, так как определяло тенденции изменения глобальной ситуации в мире.

    Эксперт в колонке ТАСС указал, что действия ВСУ назвать контрнаступлением нельзя, это было классическим наступлением, проводимым в форме стратегической операции. Противник создал внушительную ударную группировку и сделал резерв боеприпасов.

    Более 60 тыс. бойцов из стратегического резерва прошли подготовку в западных учебных центрах на территории США, Англии, Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии. А в ударную группировку была включена почти вся западная техника.

    «Иными словами, нашим войскам противостоял по характеру подготовки именно натовский личный состав», – указал Сивков.

    Эксперт сравнил подготовку к наступлению с операцией на Курской дуге 1943 года, которая получила название «Цитадель». Тогда, по немецким данным, в двух ударных группировках всего имелось около 780 тыс. человек, 2 540 танков и САУ (плюс 218 в ремонте), около 10 тыс. орудий и более 2 тыс. самолетов.

    Фактически схожими были и задачи. Третий рейх надеялся перехватить стратегическую инициативу на всем советско-германском фронте, создать благоприятные условия для наступательных операций.

    Наступательная операция ВСУ лета 2023-го, которая в статье была названа «Цитадели-2.0», преследовала такую же решительную цель – выйти к побережью Азовского моря, разрезав группировку российских войск на южном фланге и пресечь сухопутные коммуникации континентальной России с Крымом.

    Сивков проанализировал подготовку ВС России к операции противника. Он указал на количество группировок и их базирование. Так, на всем протяжении линии фронта были оборудованы свыше 3 тыс. взводных опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники.

    Также эксперт указал на решение командования подготовить резервы, которые предназначались для усиления обороняющихся войск и нанесения контрударов.

    Планированием и руководством операции ВСУ занимались, в том числе, офицеры и генералы стран НАТО. Боевые действия моделировали с применением компьютерных технологий. Таким образом, стратегия и тактика ведения летнего наступления ВСУ были фактически натовскими отметил Сивков. Неудаче операции ВСУ способствовало и отсутствие внезапности из-за масштабной рекламной кампании, а также хорошая работа разведки ВС России.

    Военно-политические последствия провала «Цитадели-2.0» стали тяжелыми не только для Киева, но и для Запада в целом, говорится в статье.

    Крах потерпел гибридный блицкриг объединенного Запада, санкции и огромные поставки оружия Киеву результатов не принесли. Лишь была усилена тенденция к утрате Западом статуса «вершителя судеб мира», заключил Сивков.

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    23 февраля 2024, 16:24 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о тяжелой ситуации на поле боя для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на поле боя складывается для Киева неблагоприятно, Украине необходима дальнейшая поддержка Евросоюза, заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кроо.

    Бельгийский премьер заявил, что несмотря на нехорошую ситуацию на поле боя для Украины, «это не означает, что мы должны сдаться», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.

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    24 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Шойгу сообщил о предстоящей поставке в ВС России управляемых ИИ беспилотников

    Шойгу сообщил о ближайшей поставке в ВС России беспилотников, управляемых с помощью ИИ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Поставка беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта, в ВС России готовится, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По словам главы ведомства, ИИ повысит эффективность применения беспилотников, передает ТАСС.

    Командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев отметил, что разведывательные дроны «Орлан-30» хорошо зарекомендовали себя при освобождении Авдеевки.

    Ударные беспилотники на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных целей за две недели. В том числе пострадала бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства противника.

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    24 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Столтенберг: Украина вступит в НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг: Нет никаких признаков того, что Россия «готовится к миру»

    Tекст: Вера Басилая

    Нет признаков того, что Россия «готовится к миру», Украина вступит в НАТО, вопрос не про «если», а «когда», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в связи со второй годовщиной начала СВО России.

    Генсек НАТО подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация на поле боя в украинском конфликте по-прежнему является чрезвычайно серьезной, Украина сохраняет свою свободу и независимость благодаря крупной военной и экономической поддержке со стороны союзников по НАТО.  Он напомнил, что за последние дни западные страны выделили новую помощь Украине на миллиарды долларов. В пакеты входят артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и боевые катера, а также оборудование и запчасти для F-16, дроны и средства разминирования. Также он пообещал дополнительную поддержку, передает ТАСС.

    Столтенберг считает, что Украина стала ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и объявил об открытии нового Объединенного центра анализа, обучения и тренировок в Польше. По его словам, Украина вступит в НАТО.

    «Речь идет не про «если», а про «когда», – добавил он, отметив, что НАТО продолжит поддерживать Киев.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины управляются из-за границы, за рубежом находится штаб.

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    24 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    ВС России уничтожили более 700 целей на Авдеевском направлении с помощью дронов

    Минобороны сообщило о более 700 выполненных целях на Авдеевском направлении с помощью российских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью беспилотников уничтожили более 700 украинских целей на Авдеевском направлении за две недели, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение последних двух недель российские ударные беспилотники на Авдеевском направлении уничтожили более 700 различных украинских целей, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника.

    Ранее российские военные в Авдеевке нашли командный пункт ВСУ с терминалом Starlink.

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    24 февраля 2024, 14:56 • Новости дня
    ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    Минобороны: ВСУ в неудачной атаке у Богдановки потеряли почти 400 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска у Богдановки ДНР отразили контратаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины.

    По данным Минобороны, в неудачной атаке у Богдановки ВСУ потеряли также девять автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Красное и Курдюмовка ДНР.

    В то же время на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й бригад ВСУ.

    В районах населенных пунктов Первомайское и Ласточкино ДНР ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника убитыми и ранеными составили до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля.

    Также подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе Луговское Запорожской области, а возле поселка Шевченко отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника – 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

    В Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесели комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Вербовое Запорожской области.

    Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

    Так, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение 30-й и 32-й механизированным бригадам ВСУ и отразили три контратаки в районе Синьковки Харьковской области.

    Потери ВСУ – до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили два украинских МиГ-29 в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики.

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    Байден выбирает нового генсека НАТО с оглядкой на Россию

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    • Россия забрала у Британии ценный подарок

      Госдума России разорвала соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена Никиты Хрущева. Оно давало британцам возможность ловить крайне востребованную ими треску в Баренцевом море, а России не давало ничего. Зачем его тогда вообще подписывали?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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