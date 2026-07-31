110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракт против военных в Ростовской области
Задержан житель Таганрога, который по заданию украинской террористической организации планировал диверсии и убийство военнослужащих в зоне проведения СВО, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Подозреваемому 18 лет, он готовил теракт против российских военнослужащих, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Молодой человек действовал по заданию украинской стороны.
Задержанный вступил в запрещенное в России украинское террористическое объединение через Telegram.
По версии следствия, юноша выполнял поручения кураторов: распространял листовки, наносил антироссийские надписи и вел разведку для подготовки диверсий на железной дороге.
В дальнейшем он собирался подписать контракт с Минобороны, отправиться в зону СВО и убить своих сослуживцев, а затем сдаться в плен украинским войскам.
Против молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы предотвратили диверсию на военном аэродроме в Ростовской области.
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