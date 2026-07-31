ФСБ предотвратила теракт против военных в Ростовской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемому 18 лет, он готовил теракт против российских военнослужащих, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Молодой человек действовал по заданию украинской стороны.

Задержанный вступил в запрещенное в России украинское террористическое объединение через Telegram.

По версии следствия, юноша выполнял поручения кураторов: распространял листовки, наносил антироссийские надписи и вел разведку для подготовки диверсий на железной дороге.

В дальнейшем он собирался подписать контракт с Минобороны, отправиться в зону СВО и убить своих сослуживцев, а затем сдаться в плен украинским войскам.

Против молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы предотвратили диверсию на военном аэродроме в Ростовской области.

В Краснодаре суд арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного российского офицера.

Весной силовики задержали в Москве мужчину за намерение взорвать объекты Минобороны ради перехода на сторону противника.