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Путин поручил РЖД выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области
Президент Владимир Путин на рабочей встрече напомнил руководству железнодорожной монополии о необходимости строго соблюдать соглашения по транспортировке топлива из Кузбасса.
Российский лидер провел встречу с генеральным директором компании Олегом Белозеровым в пятницу. Они обсудили выполнение задач по транспортировке твердого топлива из Кемеровской области, передает РИА «Новости».
«Не забывайте горняков... Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятно», – отметил президент.
В ответ руководитель корпорации заверил Владимира Путина, что поручение по соглашению о вывозе угля из региона выполняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Кемеровской области Илья Середюк рассказал об отправке большей части угля в инновационных вагонах.
Годом ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подписании соглашения между РЖД и Кузбассом для вывоза топлива в восточном направлении.
Незадолго до этого президент России Владимир Путин утвердил антикризисную программу поддержки угольной отрасли.