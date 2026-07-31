Путин поручил РЖД выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер провел встречу с генеральным директором компании Олегом Белозеровым в пятницу. Они обсудили выполнение задач по транспортировке твердого топлива из Кемеровской области, передает РИА «Новости».

«Не забывайте горняков... Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятно», – отметил президент.

В ответ руководитель корпорации заверил Владимира Путина, что поручение по соглашению о вывозе угля из региона выполняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Кемеровской области Илья Середюк рассказал об отправке большей части угля в инновационных вагонах.

Годом ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подписании соглашения между РЖД и Кузбассом для вывоза топлива в восточном направлении.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин утвердил антикризисную программу поддержки угольной отрасли.