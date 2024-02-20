Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.0 комментариев
В Казани стартовали первые в мировой истории «Игры будущего»
В Казани во вторник стартуют первые в мировой истории «Игры будущего». В них традиционные виды спорта соединились с популярными виртуальными состязаниями.
Официальная церемония открытия пройдет 21 февраля. Сейчас проходит церемония встречи участников, сообщает телеканал «Звезда».
Киберспортсменов угощают национальными татарскими блюдами и размещают в гостиницах. Всего через несколько часов начнется борьба. В программе 21 инновационная дисциплина. Среди них – фиджитал-футбол, фиджитал-хоккей, битва роботов, «Мир танков», танцевальный симулятор.
В «Играх будущего» принимают участие более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Завершится турнир 3 марта.
Президент Владимир Путин заявлял ранее, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность.