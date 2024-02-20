В Казани стартовали первые в мировой истории «Игры будущего»

Tекст: Ольга Никитина

Официальная церемония открытия пройдет 21 февраля. Сейчас проходит церемония встречи участников, сообщает телеканал «Звезда».

Киберспортсменов угощают национальными татарскими блюдами и размещают в гостиницах. Всего через несколько часов начнется борьба. В программе 21 инновационная дисциплина. Среди них – фиджитал-футбол, фиджитал-хоккей, битва роботов, «Мир танков», танцевальный симулятор.

В «Играх будущего» принимают участие более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Завершится турнир 3 марта.

Президент Владимир Путин заявлял ранее, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность.