Путин утвердил перечень поручений по защите водоплавающих птиц и водно-болотных угодий

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить охрану перелетных водоплавающих птиц после выхода страны из Рамсарской конвенции, сообщается на сайте Кремля.

Решение принято на фоне недавней денонсации Москвой Конвенции о водно-болотных угодьях 1971 года, которую ранее ратифицировал СССР, но в последнее время эта международная площадка подвергалась «чрезмерной политизации».

Путин утвердил перечень поручений, направленных на защиту водоплавающих птиц и водно-болотных угодий – ключевых мест их отдыха и обитания. Правительству предписано наладить международное сотрудничество по охране птиц, создать систему учета их численности и мест обитания, а также провести инвентаризацию водно-болотных угодий и уточнить режимы их особой охраны.

Кроме того, МИД России поручено уведомить другие государства – участники конвенции 1971 года – о причинах выхода Москвы и о том, что Россия продолжит достигать целей документа на своей территории согласно национальному законодательству. Спецмеры должны гарантировать, что охрана птиц и их среды обитания будет обеспечена на должном уровне, несмотря на перемены в международных договоренностях.