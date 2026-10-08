В Самаре погиб катавшийся на трамвае ребенок-зацепер

Tекст: Вера Басилая

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что трагический инцидент произошел на остановке «10-й микрорайон», когда ребенок пытался проехать между первым и вторым вагонами, передает ТАСС.

В региональном главке МВД добавили, что подросток скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В июне двое несовершеннолетних попали в больницу после удара током от контактной сети поезда в Хабаровском крае.

В Ленинградской области подросток-зацепер погиб после падения с электропоезда.

Ранее правоохранители задержали троих молодых людей, которые для съемки видеороликов бегали по крышам вагонов в метро Москвы.