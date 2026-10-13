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Глава Минтранса пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси
Глава Минтранса Никитин пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси
Министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ведомство до конца года внесет в Госдуму законопроект об отмене дополнительной платы за проезд с детьми в такси.
Власти намерены на законодательном уровне избавить россиян от необходимости доплачивать за детские кресла при поездках, сообщается на сайте Кремля.
«Проводим сейчас с «Яндексом« эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Госдуму внесем», – заявил Никитин.
В ходе рабочей встречи в Кремле Путин также предложил министру обсудить инвестпроекты, которые реализуются в транспортном комплексе. Ранее российский лидер подчеркивал, что эта отрасль является важнейшей и государствообразующей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем транспортного ведомства.
В прошлом месяце министерство сообщило о планах увеличить число машин с детскими креслами.
В прошлом году Минтранс заявил о возможности создания реестра водителей такси.