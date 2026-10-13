Глава Минтранса пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси

Глава Минтранса Никитин пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти намерены на законодательном уровне избавить россиян от необходимости доплачивать за детские кресла при поездках, сообщается на сайте Кремля.

«Проводим сейчас с «Яндексом« эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Госдуму внесем», – заявил Никитин.

В ходе рабочей встречи в Кремле Путин также предложил министру обсудить инвестпроекты, которые реализуются в транспортном комплексе. Ранее российский лидер подчеркивал, что эта отрасль является важнейшей и государствообразующей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем транспортного ведомства.

В прошлом месяце министерство сообщило о планах увеличить число машин с детскими креслами.

В прошлом году Минтранс заявил о возможности создания реестра водителей такси.