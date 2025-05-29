Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Минтранс заявил о возможности создания реестра водителей такси
Заместитель министра транспорта Андрей Никитин допустил, что формирование отдельного государственного реестра таксистов может стать следующим этапом цифровизации сферы перевозок.
Минтранс рассматривает возможность создания реестра водителей такси, сообщает РИА «Новости». Как заявил замглавы министерства Андрей Никитин на заседании совета по развитию транспортного комплекса при Совете Федерации, данный вопрос может стать следующим шагом после запуска единой федеральной системы контроля за таксомоторными перевозками.
Никитин отметил, что действующая федеральная государственная информационная система «Такси» уже позволила вывести перевозки на легальный уровень и обеспечить поступление налогов в бюджеты разных уровней. Он подчеркнул: «Нам есть смысл подумать не только о реестре автомобилей, но и реестре самих таксистов. Это тоже в общем-то очевидная такая точка роста, которая перед нами стоит».
ФГИС «Такси» была запущена в сентябре 2023 года. Она обеспечивает сбор, обработку и хранение сведений о трех реестрах: агрегаторов, перевозчиков и легковых автомобилей-такси. Оператором платформы выступает ФГБУ «СИЦ Минтранса России».
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложениях такси функцию, позволяющую пассажирам выбирать только российских водителей, что, по его мнению, повысит безопасность поездок.