В Госдуме предложили ввести в приложениях такси отказ от водителей-мигрантов

Депутат Госдумы предложил внедрить функцию отказа от водителей-мигрантов в приложениях такси

Tекст: Денис Тельманов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представитель партии «Новые люди», предложил Министерству транспорта России внедрить в приложения агрегаторов такси функцию, которая позволит пассажирам выбирать поездки только с водителями, не являющимися мигрантами, пишет РИА «Новости».

Даванков направил письмо министру транспорта Роману Старовойту с соответствующим предложением, аргументируя его значительным увеличением числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, работающими в такси.



«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом», – говорится в документе.

По мнению Даванкова, такая мера поможет пассажирам чувствовать себя в безопасности и осуществлять контроль за выбором водителя, что должно снизить риск негативных инцидентов. Кроме того, это нововведение может поддержать российских граждан, работающих в таксомоторной сфере, так как пассажиры будут отдавать предпочтение именно им.

В обращении упоминаются данные МВД, согласно которым в январе 2025 года число преступлений, совершенных иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых регионах России уже введены ограничения на работу мигрантов в такси ввиду роста преступности с их участием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей, при этом часть пользователей тратит до 20 тыс. рублей.

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