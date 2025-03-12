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Таксистам изменили правила работы в аэропортах Москвы
На территории аэропортов Московского региона с марта запретят предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа, согласно постановлению правительства Подмосковья.
На территории аэропортов Московской области вводится запрет на предложение и оформление услуг по перевозке легковым такси без стоек для заказа, передает «Известия». Эти изменения вступают в силу уже в марте в соответствии с постановлением правительства Подмосковья.
Согласно документу, услуги такси теперь должны предоставляться только за специальными стойками, которые обязаны будут оборудовать перевозчики, водители такси или службы заказа. Это требование соответствует Федеральному закону № 580-ФЗ.
Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поручено в течение месяца с момента официального опубликования постановления разработать и утвердить требования к оборудованию и оформлению стойки заказа такси. Ожидается, что данные меры улучшат организацию работы такси и обеспечат комфорт для пассажиров в аэропортах региона.