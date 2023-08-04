В Госдуме предложили ввести экзамен для таксистов на знание Москвы

  • Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
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    Украина атаковала Новороссийск по наводке НАТО из космоса
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
    Израильский эксперт: ПРО «Праща Давида» может оказаться на границах Украины
    Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники
    На Донецком направлении за сутки отражено восемь атак ВСУ
    ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте
    В Кремле призвали США не обещать, а выполнить условия зерновой сделки
    В Италии назвали три козыря России против Украины
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    2 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    8 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    6 комментариев
    Новости
    15:45Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в Германии

    Около 30 человек пострадали в результате пожаре в клинике в немецком городе Хемер, сообщила телекомпания WDR.

    15:37Путин подписал закон о праве силовиков сбивать беспилотники

    Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым силовые ведомства смогут пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    15:29ОПЕК+ подтвердила решение о сокращении добычи нефти до конца 2024 года

    Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в ходе заседания, которое прошло в формате видеоконференции, подтвердил договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2024 года, говорится в итоговом коммюнике ОПЕК.

    15:21Ростех разработал приложение для хранения информации на смартфонах

    Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал приложение «Биосейф», которое позволяет пользователям смартфонов хранить личную информацию в зашифрованном виде, безопасность данных обеспечивается за счет применения технологий биометрической аутентификации, говорится в пресс-релизе компании.

    15:14В Госдуме предложили ввести экзамен для таксистов на знание Москвы

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Минкультуры с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести «Булгаковский экзамен» на знание города.

    15:08Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    15:07Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    Президент Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста на срочную службу на три года – до 30 лет.

    14:56В Кремле отреагировали на прибытие нового посла Британии

    В Кремле не ждут, что прибытие нового посла Британии в России Найджела Кейси что-либо изменит в отношениях Лондона и Москвы, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    14:52В Италии назвали три козыря России против Украины

    Россия имеет три важных козыря, которые помогают ей побеждать Украину, – это мощная оборона, тактика боевых генералов и снижение темпов наступления ВСУ, заявил в статье для La Repubblica Джанлука Ди Фео.

    14:50На Донецком направлении за сутки отражено восемь атак ВСУ

    За последние сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:46Эрдоган не исключил визит Путина в Турцию в августе

    Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в августе, но точная дата пока не определена, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    14:37Путин подписал закон о блокировке счетов попавших под санкции иностранцев

    Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, попавших под российские санкции.

    14:34Стало известно о желании ЕС усилить давление на Россию из-за зерновой сделки

    Европейский союз считает, что единственным способом восстановления зерновой сделки станет повышение международного давления на Москву, сообщил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    14:31Минцифры разъяснило порядок внесения данных о месте проживания на «Госуслуги»

    Пользователи «Госуслуг» могут самостоятельно вносить на портал данные о фактическом месте проживания, а также могут исправлять или удалять их, так в Минцифры прокомментировали данные о том, что сервис стал заполнять эти поля автоматически.

    14:25В Кремле не смогли сказать, кто возглавит делегацию России на саммите G20

    В данный момент неизвестно, кто возглавит российскую делегацию на саммите «Группы двадцати» в Индии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    4 августа 2023, 15:14

    В Госдуме предложили ввести экзамен для таксистов на знание Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Минкультуры с предложением разработать для водителей такси курсы по умению ориентироваться в Москве без навигатора и ввести «Булгаковский экзамен» на знание города.

    Даванков отметил, что приезжие таксисты часто не знают город, не ориентируются даже в историческом центре. Предложение стало актуально, так как после атаки беспилотников начались перебои с GPS и ГЛОНАСС, передает ТАСС.

    «Таксисты отказываются везти людей в центр, потому что не могут найти адрес без навигатора», – пояснил Даванков.

    Также вице-спикер сказал, что писатель Михаил Булгаков прочно ассоциируется с Москвой, его любовь к изучению города может стать примером для сдающих экзамены. Сдавших такой экзамен таксистов можно отмечать в приложении специальным значком.

    3 августа 2023, 19:07
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    @ Tibor Illyes/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    В заявлении говорится, что Верховная рада поддерживает отказ олимпийской чемпионки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после выступления. Также осуждается решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки. В тексте есть призыв полностью отменить ее дисквалификацию и извиниться перед ней, передает ТАСС.

    Еще одним пунктом является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову, отмечается, что попытка российской спортсменки пожать руку сопернице является «провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу».

    Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.

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    4 августа 2023, 02:15
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации

    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    @ Oleksandr Khomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».

    По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.

    Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.

    Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.

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    3 августа 2023, 20:47
    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине

    Военный эксперт Саймон Ципис объяснил, зачем Финляндия приобрела ПРО «Праща Давида»

    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида».

    «Единственный интерес Израиля и его оборонно-промышленного комплекса в этой сделке – финансовый. У нашей страны нет никаких военных интересов в европейском регионе. Естественно, мы не ставим целью вооружать какие-то государства против России или вмешиваться в отношения Москвы и Хельсинки», – пояснил Саймон Ципис, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    В подтверждение этого тезиса эксперт привел и слова гендиректора министерства обороны Израиля Эяля Замира, который выразил надежду на то, что продажа системы ПРО Финляндии побудит другие европейские страны к расширению сотрудничества с израильским военным ведомством и оборонной промышленностью.

    «Радиолокаторы и система наведения огня в «Праще Давида» – израильские, а другие системы и «железо» – американское. Именно поэтому мы ждали одобрения сделки от США. Иначе у Израиля не было бы надобности получать разрешение на сделку от американской стороны», – подчеркнул собеседник.

    «Вопрос тут в другом: зачем это Финляндии? Понятно, что страна вступила в НАТО, понятно, что ее население пугают «агрессией» большого восточного соседа. Но даже если рассуждать гипотетически, то Россия, граничащая с Финляндией, вряд ли будет атаковать ее баллистическими ракетами, а также ракетами большой и даже средней дальности. Скорее всего, в ход пойдет артиллерия», – заметил аналитик.

    «В общем, не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории. И никто не может гарантировать, что «Праща Давида» при таком развитии событий не окажется на Украине», – резюмировал Ципис.

    В четверг стало известно, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной совместно израильскими и американскими специалистами. Сумма сделки – 345 млн долларов, сообщает Breaking Defense. Правительство Финляндии одобрило сделку еще в апреле, на следующий день после официального вступления страны в НАТО.

    «Сегодняшнее одобрение правительства США на продажу «Пращи Давида» знаменует собой важный шаг на пути к реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией», – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он назвал эту новость «новой вехой в сотрудничестве между странами». По словам военного, новая ПРО улучшит способности Финляндии «отвечать на глобальные и региональные угрозы».

    Система «значительно повысит возможности ПРО Финляндии, и мы ожидаем новых соглашений в будущем», – сказал Юваль Стейниц, председатель израильской оборонной технологической компании Rafael Advanced Defense Systems, которая участвовала в разработке «Пращи Давида».

    Министерство обороны Израиля заявило, что система «перехватывает баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и многое другое». «Финская версия системы будет совместно дорабатываться Rafael и американской оборонной компанией Raytheon в партнерстве с финскими специалистами. Система будет интегрирована в системы управления и контроля Финляндии», – заявили в Минобороны Израиля.

    «Праща Давида» стоит на вооружении ВС Израиля с 2017 года. В 2018 году система не смогла перехватить ракеты, запущенные из Сирии. ЦАХАЛ заявил, что извлек уроки из первого боевого применения «Пращи Давида». В мае нынешнего года израильским военным удалось перехватить несколько ракет, выпущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива.

    Коментарии (28)
    4 августа 2023, 05:13
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США

    Посол Антонов отверг обвинения в адрес России в якобы провоцировании продовольственного кризиса

    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    @ Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки обвинить Россию в якобы провоцировании продовольственного кризиса и использовании «продуктов питания в качестве оружия» являются элементов информационной войны, развязанной против нашей страны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства, обратил внимание на мантры о «чуть ли не «чудодейственности» украинского зерна». По его словам, при этом всем понятно, что именно Россия, являясь солидным и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции, вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Попытки сравнивать потенциал России и Украины в сфере агроэкспорта дипломат назвал бессмысленными, поскольку доли на мировых площадках отличаются в разы.

    Если американские власти в самом деле заинтересованы в облегчении участи развивающихся государств, им следовало бы снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия – ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить застрявшие в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений, подчеркнул Антонов.

    Глава российской дипломатической миссии отметил, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы в сфере продовольственной безопасности, поскольку вашингтонских чиновников ослепила «ненависть ко всему русскому и неуемное желание нанести России стратегическое поражение», в том числе на экономическом фронте.

    Именно поэтому, подчеркнул Антонов, США пытались сначала сорвать, а затем занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия – Африка. По словам дипломата, в Вашингтоне никак не придут в себя от мысли, что Россия решением президента Владимира Путина поставит африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна безвозмездно.

    Россия, продолжил Антонов, будет помогать Африке в превращении в самобытный и влиятельный центр мирового развития. «Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Континентом», – заключил дипломат.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия, поставив бесплатно продовольствие в Африку, поделится с ней частью дохода от роста мировых цен на зерно в результате окончания зерновой сделки.

    Коментарии (7)
    3 августа 2023, 17:04
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    Польский генерал: Вертолетчики на границе с Белоруссией без колебаний применят вооружение

    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

    Он заявил, что боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу, их пилоты служили в Афганистане, имеют боевой опыт и смогут использовать вооружение в случае опасности, передает ТАСС.

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь отметил, что на границу с Белоруссией нужно прислать еще войска, так как, по его мнению, возможны провокации.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. При этом бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

    Представитель МИД Белоруссии Глаз заявил, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши.

    Коментарии (48)
    4 августа 2023, 00:53
    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»

    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине
    @ Knut Knipser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».

    «За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».

    По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.

    Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.

    Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 16:32
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников
    @ АВТОВАЗ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новая модель LADA Aura будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников, сообщили в АвтоВАЗе.

    При этом в компании отметили, что для передвижения чиновников разного ранга могут использоваться все автомобили производства АвтоВАЗа.

    LADA Aura на российской платформе будет на 25 см длиннее LADA Vesta. Машина оснащена двигателем 1,8 литра (122 л/с) и автоматической коробкой передач. Автомобиль будет максимально локализован, сервис для него будет доступен в любом из более чем 300 дилерских центров компании по всей стране.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах.

    Коментарии (43)
    3 августа 2023, 20:12
    США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку

    Блинкен: США сделают все для экспорта российского продовольствия после возврата России в зерновую сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Он заявил, что в случае возвращения к соглашению Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все, в том числе и Россия, могли осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (42)
    4 августа 2023, 06:49
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.


    В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    Коментарии (111)
    4 августа 2023, 12:19
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск

    The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск

    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины отправили в бой второй эшелон войск, для наступления задействован 10-й армейский корпус, сообщило издание The Washington Post.

    По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.

    Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.

    Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.

    Коментарии (8)
    4 августа 2023, 08:58
    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности

    «Вымпел»: Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие западные разработки

    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» в журнале «Арсенал Отечества».

    Как отмечается в статье, в России разработки ракет «воздух – воздух» пятого поколения, вышедшие на промышленную стадию производства, опережают американские разработки на пять–десять лет, причем уже стартовала стадия принятия их на вооружение, передает РИА «Новости».

    Согласно информации разработчиков, РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57.

    Как уточнил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, в РВВ-МД2 впервые в ракетах малой дальности используется инерциальная система управления, предполагающая, что боеприпас определяет собственные координаты в пространстве без внешних ориентиров и сигналов, рассчитывая свое положение в пространстве на основе предыдущего положения.

    Кроме того, отметил Мураховский, РВВ-МД2 оснащена линией радиокоррекции, многоэлементной двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения с повышенной помехозащищенностью и может поражать цели на всех ракурсах, то есть РВВ-МД2 запускается вперед, разворачивается в воздухе и поражает летательный аппарат противника, находящийся сзади Су-57.

    Ранее летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, сообщил газете ВЗГЛЯД, что новые дальнобойные ракеты «воздух – воздух» недавно поступили на вооружение российских истребителей, они выполняют свои боевые задачи по определенной тактике.

    Коментарии (40)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Коментарии (13)
    4 августа 2023, 07:50
    Снайпер рассказал, как ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами в Авдеевке

    Российский снайпер: ВСУ не жалеют и активно применяют кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, пытаясь сдержать российское наступление, активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне Авдеевки (ДНР), сообщил снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати».

    Тимати рассказал РИА «Новости», что на протяжении двух часов ВСУ «утюжили» российские позиции именно «кассетами». «Выход, потом секунды три – она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится», – отметил он, сравнив кассетные боеприпасы с минами «Лепесток».

    «Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил – зарядили – выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», – добавил российский военнослужащий.

    Он добавил, что кассетными боеприпасами украинские националисты пытаются «накрывать» российские позиции, чтобы в том числе остановить продвижение в промышленной зоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Для наведения украинские боевики используют дроны.

    Бьют, по словам Тимати, очень точечно, и в окопе скрыться от ударов очень сложно. «Если поблизости блиндаж – сразу надо скрываться», – рассказал военный.

    Российский снайпер подчеркнул, что, судя по активности использования, такие боеприпасы Киев не жалеет, их много.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

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    4 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    «Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

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    4 августа 2023, 11:05
    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла

    Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве

    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Решение польских властей продлить запрет поставок ряда украинских сельскохозяйственных товаров и реакция главы польского правительства Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».

    Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.

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