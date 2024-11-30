Стало известно о закрытии клубов в Москве после рейдов силовиков

После рейдов силовиков в Москве закрыли клубы на Складочной улице и Mono

Tекст: Мария Иванова

В Москве ночные клубы, где прошли рейды силовиков, оказались закрытыми, передает ТАСС. Клуб на Складочной улице был закрыт, его вход опечатан, а вывески сняты. Клуб Mono, также подвергшийся проверке, закрыт, но не опечатан.

Подойти к клубу Arma, ранее известному как «Мутабор», не позволяют сотрудники охраны. Они ссылаются на приказ службы безопасности завода, где расположен клуб. Ранее здесь проходила вечеринка Gamma Festival, и у посетителей проверяли документы и проводили осмотр с использованием служебных собак.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что в клубе на Складочной улице пропагандировалась идеология ЛГБТ, признанная экстремистским движением в России. Также выявлена нелегальная продажа алкоголя, предположительно, без акцизных марок.

Проверки были инициированы по жалобам местных жителей и проводились совместно сотрудниками полиции и ФСБ.

В субботу директор московского туристического клуба «Мен тревел» был задержан по подозрению в организации поездок для ЛГБТ-сообщества, так как движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе в клубе Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.