30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.0 комментариев
В Москве задержали директора клуба за туры для ЛГБТ
Директор «Мен тревел» в Москве задержан за организацию туров для ЛГБТ-сообщества
Директор туристического клуба «Мен тревел» в Москве задержан по подозрению в организации поездок для ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), сообщили в правоохранительных органах.
По данным правоохранительных органов, директор туристической фирмы «Мен тревел» 48-летний Андрей Котов за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), как по территории России, так и за рубеж, передает ТАСС.
Задержание произошло во время подготовки тура в Египет для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей на новогодние праздники. В отношении Котова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Вину в содеянном он не признал.
Туристический клуб «Мен тревел» был зарегистрирован в марте текущего года. Официально его основной вид деятельности заявлен как зрелищно-развлекательный.
Ранее силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе был проверен клуб Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.