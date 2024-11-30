В Москве задержали директора клуба за туры для ЛГБТ

Директор «Мен тревел» в Москве задержан за организацию туров для ЛГБТ-сообщества

Tекст: Вера Басилая

По данным правоохранительных органов, директор туристической фирмы «Мен тревел» 48-летний Андрей Котов за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), как по территории России, так и за рубеж, передает ТАСС.

Задержание произошло во время подготовки тура в Египет для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей на новогодние праздники. В отношении Котова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Вину в содеянном он не признал.

Туристический клуб «Мен тревел» был зарегистрирован в марте текущего года. Официально его основной вид деятельности заявлен как зрелищно-развлекательный.

Ранее силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе был проверен клуб Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

