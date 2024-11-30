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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    30 ноября 2024, 11:33 • Новости дня

    В Москве задержали директора клуба за туры для ЛГБТ

    Директор «Мен тревел» в Москве задержан за организацию туров для ЛГБТ-сообщества

    Tекст: Вера Басилая

    Директор туристического клуба «Мен тревел» в Москве задержан по подозрению в организации поездок для ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), сообщили в правоохранительных органах.

    По данным правоохранительных органов, директор туристической фирмы «Мен тревел» 48-летний Андрей Котов за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), как по территории России, так и за рубеж, передает ТАСС.

    Задержание произошло во время подготовки тура в Египет для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей на новогодние праздники. В отношении Котова возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Вину в содеянном он не признал.

    Туристический клуб «Мен тревел» был зарегистрирован в марте текущего года. Официально его основной вид деятельности заявлен как зрелищно-развлекательный.

    Ранее силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе был проверен клуб Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

    29 ноября 2024, 20:24 • Новости дня
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    @ Roscosmos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    МВД Казахстана объявило в розыск Даурена Мусу, владельца орбитального корабля «Буран», его подозревают в мошенничестве, сообщили в алма-атинской полиции в пятницу.

    МВД Казахстана инициировало розыск Даурена Мусы, он обвиняется по статье о мошенничестве с использованием обмана или злоупотребления доверием через информационную систему, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    На портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана размещены личные данные и фото 50-летнего бизнесмена Мусы. Инициатором поиска выступает МВД республики, информация находится в разделе «Розыск преступников».

    В 2021 году Муса заявлял, что второй летный образец челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне. Занимавший тогда пост главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал, что «Буран» следует передать городу Байконуру.

    Сообщалось также, что Казахстан планировал отсудить «Бураны» у владельца.

    В феврале 2021 года суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.

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    29 ноября 2024, 12:28 • Новости дня
    Кабанов: Решение Госсовета Татарстана является демаршем против позиции президента

    Tекст: Александра Юдина

    Госсовет Татарстана не поддержал инициативу по запрету обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком, что противоречит позиции федеральных властей и поручению президента Владимира Путина, сообщил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

    В своем Telegram-канале он указал, что вопрос запрета на обучение детей мигрантов, не владеющих русским языком, обсуждается на уровне межведомственных структур.

    Кабанов отметил, что инициатива исходит от президента России, который поставил задачу защитить конституционные права граждан на качественное образование. Однако на фоне этой позиции госсовет Татарстана выступил против данной законодательной инициативы.

    Он считает, что такая позиция Госсовета Татарстана идет вразрез с линией федеральной власти.

    «Это фактически демарш против позиции президента РФ, Госдумы и совета безопасности РФ», – отметил он.

    По мнению Кабанова, вопрос требует участия всех государственных структур, чтобы решать проблему на многослойном уровне.

    В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы детей, не владеющих русским языком.

    Рособрнадзор планирует ввести автоматизацию процесса проверки экзаменов мигрантов по русскому языку, истории России и законодательству, включая видеозапись всего экзамена.

    Также сообщалось, что более половины детей-мигрантов, обучающихся в российских школах, показали хороший уровень владения русским языком по итогам тестирования, проведенного в рамках государственной программы интеграции.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    29 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны пытаются сорвать значимые российские морские грузоперевозки, создавая тем самым риски для страны в сфере морской деятельности, заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Запад стремится занять позицию международного морского регулятора, что может привести к срыву значимых грузоперевозок и введению ограничений на военно-морскую деятельность России, сказал Патрушев, передает ТАСС.

    «Западные страны последовательно продвигают на глобальный уровень свои разработки в сфере управления Мировым океаном и стремятся формировать для себя позиции международного морского регулятора», – подчеркнул он.

    Патрушев подчеркнул необходимость для России твердо отстаивать свою позицию. Важно разработать инструменты комплексного управления морской деятельностью, направленные на обеспечение национальных интересов.

    В рамках заседания Морской коллегии Патрушев также посетил Объединенную судостроительную корпорацию в Москве, где обсудил с руководством корпорации ключевые направления и планы развития. Кроме того, он предложил обособить управление морским хозяйством для улучшения координации и роста экономического вклада этой отрасли.

    Ранее Патрушев заявлял, что Запад активно усиливает военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления своих позиций в борьбе за ресурсы.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    29 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС

    Стало известно об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед налоговой инспекцией

    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    У блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», исчез долг в 1,5 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишут СМИ.

    Несмотря на то что Блиновская в настоящее время находится в следственном изоляторе, никаких долгов перед российской налоговой у нее не числится, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Life.

    Налоговый юрист Блиновской выразил удивление по поводу этой ситуации, заявив, что не понимает, как произошла ликвидация такого крупного долга.

    Ранее арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества после обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом вскоре после решения суда.

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    29 ноября 2024, 13:51 • Новости дня
    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского

    Читатели Figaro задали Зеленской вопрос о возвращении украденных денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские читатели выразили недовольство интервью Елены Зеленской, задав ей острые вопросы о коррупции и положении украинцев, находящихся на передовой.

    Читатели французского издания Figaro активно обсуждают интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она утверждала, что военный конфликт на Украине «закалил ее мужа». Одним из самых резонансных комментариев на интервью стал вопрос Jean-paul B., который поинтересовался о «украденных деньгах» и о том, собираются ли их возвращать, передает РИА «Новости». Этот вопрос вызывает многочисленные споры и обсуждения среди пользователей.

    Многие читатели выразили недовольство высказываниями Зеленской. Basque Bondissant отметил, что, пока муж Зеленской «страдает от боли в спине», украинская молодежь теряет жизни и здоровье на фронте, и назвал интервью недостойным. Cruella возмутилась тем, что Елена Зеленская «находится с визитом», в то время как украинские солдаты гибнут.

    Некоторые пользователи с сарказмом отнеслись к словам жены украинского президента. En Vacances пошутил, что «миллиардерами не становятся случайно», указывая на финансовое положение Зеленского. Один из читателей иронично предположил, что конфликт принес богатство президенту Украины. Tiesse di hoye также обратил внимание на разницу в данных о количестве украинцев, покинувших страну: согласно Елене Зеленской, их немного, тогда как открытые источники сообщают о восьми миллионах беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.

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    29 ноября 2024, 13:58 • Новости дня
    Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
    Медведчук: Украинцы массово бегут от Зеленского в Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, это связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Он подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, с 2014 года миллионы украинцев, включая жителей Крыма и Севастополя, а позднее ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, воспользовались правом на самоопределение и выбрали Россию. Медведчук утверждает, что количество граждан Украины, переехавших в Россию, достигло 15,7 млн человек, что, по его мнению, является результатом неумения команды Зеленского управлять страной.

    Политик также отметил, что украинские власти фактически признают свой провал, вынуждая граждан возвращаться на освобожденные Россией территории. Медведчук подчеркивает, что любой украинец, ставший гражданином России, считается преступником для режима Зеленского, и многие из них вынуждены искать убежище в Европе или оставаться в России навсегда.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинцы выбирают жить в России.

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    29 ноября 2024, 16:38 • Новости дня
    Лукьянов: Пережившие оживление связи России и Турции достигли предела

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российско-турецкие отношения, похоже, вернулись к традиционной траектории, когда для преодоления рутины используется сила и военное обострение, заявил политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя обострение ситуации на севере Сирии.

    «Прежде силовые стычки в Сирии помогали на время перезагрузить матрицу. Сейчас уж очень это не вовремя для России, да и рискованно», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

    «Связи, пережившие оживление в 2022-2023 годах, достигли предела возможного, дальше нужны качественные изменения в характере отношений, более тесное сближение», – считает политолог. Однако, по его мнению, на это никто не готов, прежде всего Турция.

    Лукьянов подчеркнул, что столкновения обычно освежают волю к поиску взаимодействия. Но в данной ситуации выйти без потерь для российско-турецких связей не получится, полагает он.

    Напомним, в конце ноября в Сирии накалилась обстановка, есть основание говорить о возобновлении внутрисирийского вооруженного конфликта при явном содействии Турции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах эскалации.

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    29 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    @ Omar Albam/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористы взяли стратегически важный город Саракиб в сирийской провинции Идлиб, заявило турецкое информационное агентство Anadolu в пятницу вечером.

    Источники агентства рассказали, что группировки, выступающие против властей страны, смогли занять этот город. Также сообщается, что боевики прорвались в центр крупного города Алеппо с западной стороны, передает ТАСС.

    Отмечается, что под контролем боевиков на данный момент находится 400 квадратных километров территории, включая около 70 населенных пунктов.

    Ранее в пятницу сирийские войска ликвидировали сотни террористов в Алеппо и Идлибе. Сирийская авиация нанесла удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» на западе Алеппо.

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    29 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США

    Китай и Япония продали значительную часть гособлигаций США

    Tекст: Евгения Караваева

    В третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС.

    Япония и Китай – крупнейшие зарубежные держатели государственного долга США – в третьем квартале 2024 года продали значительное количество американских облигаций, сообщает РИА «Новости».

    Япония избавилась от облигаций на сумму 61,9 млрд долларов, а китайские фонды – на 51,3 млрд долларов. Аналитики связывают это с итогами президентских выборов в США и возможными изменениями в американской внешней политике с приходом Дональда Трампа.

    Есть и экономическая версия процесса. В третьем квартале Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что привело к увеличению рыночной стоимости казначейских облигаций и позволило японским и китайским кредиторам зафиксировать прибыль. Япония также столкнулась с девальвацией иены, что стимулировало продажи, а Китай борется с внутренними экономическими проблемами, включая дефляцию и кризис в строительном секторе.

    Американский внешний долг продолжает расти, достигнув более 35 трлн долларов. На его обслуживание уходит около 2% ВВП, а бюджетный дефицит составляет 5%. Инвесторы сомневаются в финансовой устойчивости США и способности страны выполнять свои обязательства. Трамп обещает сократить госдолг, но опыт его предыдущего президентства, когда долг увеличился на семь трлн долларов, вызывает у аналитиков сомнения.

    Диверсификация резервов становится важным вопросом для мировых центральных банков, что отчасти связано с заморозкой российских активов. Эксперты предупреждают, что сброс казначейских облигаций может ослабить доллар, учитывая его усиление благодаря политике ФРС. Пока аналитики не ожидают масштабной распродажи, но инвесторы готовятся к длительному периоду финансовой и политической неопределенности.

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    29 ноября 2024, 13:43 • Новости дня
    В ЕС у детей нашли «синдром оборотня» из-за препаратов от облысения

    Pais: В Европе у детей выявили «синдром оборотня» из-за препаратов от облысения

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе выявили не менее 11 случаев гипертрихоза у младенцев, чьи родители применяли препараты с миноксидилом против облысения, сообщила Pais.

    В Европе зафиксировали по меньшей мере 11 случаев, когда у младенцев развился гипертрихоз, известный как «синдром оборотня». Предполагается, что это произошло после использования их родителями лосьонов с миноксидилом, предназначенных для борьбы с облысением, передает РИА «Новости».

    Синдром оборотня характеризуется чрезмерным ростом волос по всему телу. Центр фармакологического надзора в Наварре выявил, что у грудных детей, чьи родители применяют такие препараты, может развиться эта клиническая картина. Специалисты предупреждают, что гипертрихоз у младенцев может повлечь за собой серьезные осложнения, затрагивающие сердце и почки.

    Pais пишет, что у заболевшего ребенка исчезли симптомы «синдрома оборотня» после того, как его отец прекратил использование препаратов от облысения. Это подчеркивает важность контроля за применением подобных средств и необходимость информированности родителей о возможных побочных эффектах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы причины облысения и какие меры нужно предпринять.

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    29 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича

    Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича

    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем экс-президент Виктор Янукович.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.

    Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.

    «Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    29 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Синоптик: Температура в декабре в Москве превысит норму на 3–5 градусов

    Тишковец: В декабре в Москве температура будет выше нормы на 3–5 градусов

    Синоптик: Температура в декабре в Москве превысит норму на 3–5 градусов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Среднемесячная температура в Москве в декабре будет на 3-5 градусов выше нормы, при этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей для этого месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Синоптик отметил, что это означает, что зима начнется относительно мягко по сравнению с предыдущими годами, передает РИА «Новости».

    По его словам, количество осадков ожидается в пределах нормы, что предполагает обычное количество дождей и снегопадов для этого времени года. Это в сочетании с повышенной температурой может привести к еще более теплому началу зимнего сезона.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что среднемесячные температуры декабря будут выше нормы на востоке европейской части России и в других регионах.

    В воскресенье в Москве зафиксировано наступление метеорологической зимы с минимальной температурой минус 2,2 градуса, что задержалось на 11 дней, и осадками в 11–13 миллиметров, составляющими 25% от месячной нормы.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны

    Миссия министра обороны Украины Рустема Умерова в Южной Корее полностью провалена. В Киеве рассчитывали получить от Сеула танки и ЗРК, но корейцы отказались поставлять оружие ВСУ даже за деньги и несмотря на все разногласия с Россией. Этот отказ похож на «черную метку», но послали ее Украине не из Кореи, а из США. Подробности

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    Запад выбрал завесу для ввода войск НАТО на Украину

    По данным Службы внешней разведки России, Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО. В Кремле напомнили, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон, а МИД назвал планы Запада провокацией. По мнению экспертов, «миротворцы» НАТО на Украине не будут иметь ничего общего с «голубыми касками», поэтому станут для России законной военной целью. Подробности

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    Как СССР убедил Финляндию в пользе нейтралитета

    30 ноября исполняется 85 лет со дня начала советско-финской войны. И те события, что привели к ее началу, и то, что происходило с Финляндией после Второй мировой, доказывают слова начальника Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина: «Сотрудничество с Россией приносило Финляндии гораздо больше пользы, чем ее попытки следовать в фарватере агрессивной русофобской политики». Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

      Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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