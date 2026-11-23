Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
В детских садах России ввели бесконтактное измерение температуры
Роспотребнадзор ввел бесконтактную термометрию на входах в детские сады
Для выявления признаков инфекционных заболеваний у детей и взрослых при входе в дошкольные образовательные учреждения начали проводить бесконтактное измерение температуры.
В методических рекомендациях Роспотребнадзора закреплено требование о проведении обязательного бесконтактного измерения температуры при входе в дошкольные образовательные организации, передает ТАСС.
Процедура введена для своевременного выявления признаков различных инфекционных заболеваний и недопущения их распространения в коллективах. Данная профилактическая мера будет применяться ко всем приходящим в учреждение людям: воспитанникам, их родителям или законным представителям, а также к персоналу и любым посетителям.
В документе надзорного ведомства уточняется, что сотрудники, ответственные за проведение ежедневной термометрии на входе, должны назначаться в соответствии с внутренними локальными актами каждого детского сада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Роспотребнадзор запретил использовать игровые подиумы для организации сна в российских детских садах.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили о регистрации почти 608 тыс. случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями в России.
Также Минпросвещения России анонсировало изменение методик работы дошкольных образовательных учреждений.