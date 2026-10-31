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ВОЗ заявила о росте риска распространения в мире нового штамма коронавируса
ВОЗ: Риск распространения нового штамма COVID-19 в мире возрастает
Риск распространения в мире нового штамма коронавируса PJ.2.1 возрастает, однако данных о его более тяжелых последствиях нет, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», – заявили в организации, передает РИА «Новости».
В ВОЗ добавили, что в настоящее время нет опубликованных клинических данных, которые бы указывали на то, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2.
По информации газеты «Известия», штамм PJ.2.1 циркулирует в Канаде, США и Европе, и в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране. Этот вариант коронавируса обладает более высокой способностью проникать в клетки человека и быстро накапливает мутации для ухода от иммунного ответа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемического потенциала у нового варианта коронавируса PJ.2.1.
Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили об отсутствии зарегистрированных случаев заражения новым штаммом в России.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции XFG.