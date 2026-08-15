Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Врачей московской клиники обвинили в причинении вреда детям с аутизмом
Директора и врача частного медицинского центра в Москве задержали по подозрению в мошенничестве и нанесении тяжкого вреда здоровью пациентов, сообщили Главном следственном управлении СК по городу.
Следователи предъявили обвинения руководителю и сотруднику частного медицинского учреждения в Москве передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Дело расследуется по статьям о мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неправомерном обороте средств платежей.
В рамках расследования задержаны директор и врач клиники. Им уже предъявлено обвинение в совершении мошенничества и неправомерного оборота средств платежей.
Отмечается, что речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом.
По данным следствия, с декабря 2017 года по апрель 2026 года подозреваемые специально искали родителей с детьми, страдающими расстройством аутистического спектра и иными тяжелыми неврологическими заболеваниями.
«Используя отчаянное желание семей помочь своим детям, фигуранты систематически вводили потерпевших в заблуждение относительно эффективности предлагаемых методик и убеждали их оплачивать дорогостоящие медицинские услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в клинические рекомендации Минздрава РФ», – добавили в СК.
Полученные деньги обвиняемые отмывали с помощью незаконных финансовых операций через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.
СК ходатайствует в Чертановском райсуде Москвы об аресте подозреваемых.
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