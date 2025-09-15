Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.3 комментария
Мужчину в Москве задержали за убийство человека
В Москве задержали 31-летнего мужчину, который признал свою вину в убийстве оппонента во время конфликта, сообщили в прокуратуре города.
Инцидент произошел между двумя мужчинами, 31-летний злоумышленник ударил оппонента ножом в шею. Пострадавший скончался на месте происшествия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемый уже задержан, он признал свою вину. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».
Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного.
В июле в Петербурге местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у маленького сына. Тело убитой он спрятал в диване.
До этого в том же городе мужчина зарезал оппонента и попытался покончить с собой.