Мужчину в Москве задержали за убийство человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел между двумя мужчинами, 31-летний злоумышленник ударил оппонента ножом в шею. Пострадавший скончался на месте происшествия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Подозреваемый уже задержан, он признал свою вину. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного.

В июле в Петербурге местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у маленького сына. Тело убитой он спрятал в диване.

До этого в том же городе мужчина зарезал оппонента и попытался покончить с собой.