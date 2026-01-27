В чем проблема фальшивых богов

Знают ли историки и этнографы о древнем празднике Водокресе, в ходе которого поклоняются богине Дане, хранительнице чистых вод? Ничего не знают, и не догадываются даже? А он есть!

На него уже активно зазывает реклама.

Устроители мероприятия обещают «Путь к Источнику: Встреча с Богиней Даной – хранительницей чистых вод, которая откроет путь к обновлению. Светлые обряды очищения: Лёгкое и радостное окропление живой кресной водой в игровом, семейном формате. Вы сможете умыться, ощутить свежесть и символически смыть тяжесть уходящего года» и тому подобные вещи. В чем проблема с подобными мероприятиями?

Их несколько. Нельзя сказать, что неоязычество и коммерческая эзотерика – совсем одно и тоже, но эти явления родственные и легко перетекающие друг в друга.

Начнем с неоязычества. Разумеется, никакой «богине Дане» наши предки не поклонялись. Сама она родилась в XIX веке из-под пера историка Николая Костомарова, который предположил, что названия рек Двина, Дунай, Дон, Днепр происходят от имени этой богини. Современные ученые, по целому ряду причин, находят это предположение совершенно неосновательным.

Как писала российский фольклорист и этнолог Н.Г. Виноградова, «Движимые стремлением описать славянскую мифологию по аналогии с детально разработанной античной, авторы первых трудов по славянскому язычеству создавали длинные списки так называемых «божеств», названия которых добывались порой весьма сомнительными способами».

Никакого «водокреса» наши предки не праздновали, а все эти «древние обряды» придуманы, самое древнее, несколько лет назад. Реальное славянское язычество, каким бы оно ни было, не оставило после себя ни непрерывной традиции, ни письменных документов, которые давали бы возможность эту традицию возобновить. «Но – может сказать читатель – даже если это игра, почему бы людям в нее не играть?»

Беда в том, что неозычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность, означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом. У нашего народа есть история, и у этой истории есть важная особенность. Есть народы, которые существовали уже задолго до христианизации (например, греки). Есть народы, которые сформировались позже – например, немцы или англичане. У нас рождение народа совпадает с событием Крещения – именно в днепровской купели конгломерат славянских и финно-угорских племен, включавший также тюркские и скандинавские элементы, превратился в один народ, с одним самоназванием – русские.

Народ, который определял себя, прежде всего, через свою православную христианскую веру. Люди с востока и с запада, какого угодно происхождения, становились русскими – и воспринимались в качестве русских – когда они принимали православие.

Русская культура формируется именно как христианская и православная – и именно в этом качестве становится одной из величайших мировых культур. Можно ли назвать всемирно известный роман, написанный человеком, который поклонялся «богине Дане»? Или симфонию? Или картину? Более того, даже предъявить живого поклонника этой богини было невозможно до самого недавнего времени. И стать неоязычником – значит, решить, что Крещение Руси было какой-то ошибкой, и перестать считать народ, который возник в результате этого события, своим.

Для неоязычника белокаменные храмы Руси – храмы чужой и враждебной ему религии, русские святые ему не свои, и вся ее более чем тысячелетняя история – не его история. Он оказывается членом какого-то совершенно другого, буквально на ходу создаваемого народа, который поклоняется совершенно другим богам и имеет совершенно другую (на ходу сочиняемую) историю. Является ли это серьезной проблемой?

Увы, но иногда людям вполне удается навязать искусственную идентичность. В масштабах культов такое бывает сплошь и рядом. Но иногда такое бывает и в масштабах целых народов. Немцы были великим христианским народом, пока им не внушили новую идентичность – «арийцев», и не совратили к поклонению старым (на самом деле, новым) богам.

Неоязычество соседствует с другим явлением, в которое иногда плавно переходит – коммерческой эзотерикой, когда людям предлагают обряды и талисманы, которые должны принести им процветание, здоровье и счастье в личной жизни. Это, с одной стороны, делает неоязычество финансово эффективным – а, значит, способным к быстрому продвижению, а с другой – воспитывает в людях нарастающий инфантилизм.

Поясню, что я имею в виду. В реальности, чтобы добиться достатка, нужно учиться и работать. Чтобы сохранить здоровье – вести здоровый образ жизни. Чтобы обрести личное счастье – любить и хранить верность.

Эзотерика обещает гораздо более короткий, простой и неутомительный путь. Беда в том, что он не работает. Никому еще не удалось оккультно оздоровиться – или обрести счастливую семью. Обогатиться удавалось – но только продавцам оккультных услуг, а не их получателям. Поэтому открытое продвижение неоязычества и оккультизма – не очень хороший симптом.

Это проявление, в частности, того, что люди утратили связь со своей реальной историей, культурой и традициями, и эту связь нужно восстанавливать. Воспитанием, образованием и просвещением. И, прежде всего, нам не нужно бояться своей собственной идентичности – как великого христианского православного народа.