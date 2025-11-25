В Москве определили планы сотрудничества казачества и Русской православной церкви

Tекст: Валерия Городецкая

Участникам заседания было оглашено приветствие ответственного секретаря Совета при президенте России по делам казачества Алексея Кириченко, сообщается на сайте Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Он отметил важность сотрудничества Русской православной церкви и российского казачества: «Это проявляется и в ходе специальной военной операции, и в ходе мирной жизни. <…> Важно, чтобы взаимодействие крепло и принимало устойчивый характер с учетом приоритетов работы с подрастающим поколением, воспитании его в духе традиционных духовно-нравственных ценностей».



Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отметил, что «удалось выстроить понятную систему заключения как долгосрочных контрактов священниками для духовного окормления военнослужащих, так и упорядочить практику “краткосрочных визитов”, в ходе которой священники посещают для духовного окормления и совершения Таинств подразделения казаков и военнослужащих, доставляют гуманитарную помощь нуждающимся». Он также обратил внимание на важность противодействия деструктивным религиозным течениям, упомянув создание в Синодальном миссионерском отделе рабочей группы по профилактике неоязычества.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал об инициативе совместно с Синодальным комитетом организовать в текущем году VII Евразийский форум казачьей молодежи. В дальнейшем запланировано проведение регулярных молодежных мероприятий и съездов православной казачьей молодежи.

Важным итогом заседания стало подписание соглашения между Всероссийским казачьим обществом и Министерством обороны РФ о пополнении казаками мобилизационного людского резерва страны. Документ предусматривает официальное привлечение казаков к защите критически важных объектов инфраструктуры и территориальной обороне. По просьбе всероссийского атамана митрополит Кирилл благословил дальнейшие труды казачества, направленные на укрепление России.