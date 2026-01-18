Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.5 комментариев
На Солнце произошла первая вспышка максимального класса в 2026 году
На Солнце зафиксировали первую в 2026 году вспышку максимального класса, которая может повлиять на Землю сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Первая в 2026 году вспышка максимального класса Х зафиксирована на Солнце, передает РИА «Новости». Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По словам учёных, «на Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас». Вспышка произошла в области 4341, расположенной в центре видимого солнечного диска напротив Земли, и достигла максимума в 21.09 по московскому времени. Ей был присвоен класс X1.95, а более мощное событие наблюдалось только 14 ноября 2025 года.
Астрономы отмечают, что из-за положения центра взрыва очень высока вероятность воздействия на Землю. Две предыдущие сильные вспышки в этой же области 8 и 12 января сопровождались большими выбросами плазмы, но случились на обратной стороне Солнца. Сейчас учёные продолжают мониторинг ситуации и анализируют возможные последствия для нашей планеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о том, что выброшенный Солнцем 13 января выброс плазмы неожиданно достиг Земли. Он стал причиной слабых магнитных бурь. Траектория выброса ранее шла в обход Земли.