Власти расширили список болезней для освобождения из-под стражи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России расширило список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, передает РИА «Новости».

В обновленный перечень вошли такие группы заболеваний, как болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Также в список включены врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.

«Решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления», – уточнили в кабмине. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру по решению суда, дознавателя или следователя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители общественных организаций предложили создать в России отдельный фонд для помощи пациентам с редкими заболеваниями.