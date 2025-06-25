Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.4 комментария
Власти расширили список болезней для освобождения из-под стражи
Российское правительство расширило перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.
Правительство России расширило список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, передает РИА «Новости».
В обновленный перечень вошли такие группы заболеваний, как болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Также в список включены врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.
«Решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления», – уточнили в кабмине. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру по решению суда, дознавателя или следователя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители общественных организаций предложили создать в России отдельный фонд для помощи пациентам с редкими заболеваниями.