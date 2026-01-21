В Адыгее в двух многоквартирных домах отключили теплоснабжение после атаки БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Кумпилов во время встречи с жильцами в пункте временного размещения заявил: «Муниципальная комиссия должна отрабатывать сейчас по ситуации: у кого машина сгорела, у кого какой ущерб... Мы эту работу тоже проводим. Параллельно службы все (работают – ред.): электрики, газовики, коммунальщики. В двух домах отключено теплоснабжение», передает РИА «Новости».

В пункте временного размещения в настоящее время находятся 27 человек, которые были эвакуированы из поврежденных домов.

Ранее Кумпилов сообщил, что количество пострадавших при атаке атаки БПЛА ВСУ на жилой дом в ауле Новая Адыгея выросло до 13, двое из них находятся в реанимации.

Напомним, в Тахтамукайском районе был введен режим ЧС для оперативного решения вопросов граждан после атаки дрона ВСУ на жилой дом.

В ночь на среду глава Адыгеи Кумпилов сообщил о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нем пожаре после атаки БПЛА на регион.