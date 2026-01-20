Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
В Адыгее после атаки БПЛА загорелся многоквартирный дом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в Telegram-канале о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион.
«В Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея», – написал он.
Кумпилов уточнил, что на месте работают оперативные службы, также туда выехал глава района Аскер Савв.
По его словам, нуждающиеся получат необходимую помощь, также планируется организация пункта временного размещения граждан.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ во вторник. Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.