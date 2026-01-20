Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ

Tекст: Вера Басилая

Система противовоздушной обороны успешно отразила атаку воздушных целей над Белгородом и Белгородским округом, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале Гладков.

Губернатор региона отметил, что в результате обстрела повреждены предприятия, входящие в энергетическую инфраструктуру области. Сейчас на объектах проводится разминирование, начаты аварийные работы.

Также повреждения зафиксированы и на территории одного из предприятий в самом Белгороде – пострадали помещения и оборудование. В селах Никольское и Новая Нелидовка после падения обломков были повреждены кровли частных домов. В поселке Дубовое повреждены навес и легковой автомобиль.

На местах работают оперативные службы, продолжается уточнение сведений о последствиях происшествия.

Ранее Гладков заявил, что в результате удара беспилотника ВСУ в Шебекине погиб один мирный житель.

Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили три БПЛА над Белгородской областью.