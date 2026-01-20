Мирный житель погиб в Шебекино при атаке дрона ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате удара беспилотника ВСУ в Шебекине Белгородской области погиб один мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Тelegram-канале.

«В городе Шебекине от очередного целенаправленного удара вражеского дрона, предварительно, погиб один мирный житель», – написал глава области. Власти уточняют, что личность погибшего пока устанавливается.

По словам Гладкова, автомобиль, в котором находился человек, полностью сгорел после удара. На месте происшествия работают оперативные службы, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате повторной атаки беспилотника на Белгородскую область погиб еще один мирный житель.

Ранее Гладков сообщал, что женщина погибла во время атаки дрона вооруженных сил Украины на территорию региона. До этого мирный житель погиб в Шебекино в результате взрыва беспилотника 14 января.