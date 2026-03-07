В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.3 комментария
При взрыве автомобиля в Стаханове пострадал человек
В ночь на субботу в городе Стаханове Луганской народной республики взорвался легковой автомобиль, есть пострадавший.
Автомобиль взорвался минувшей ночью в Стаханове, передает ТАСС. По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек, которого доставили в больницу.
На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее женщина погибла при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на трассе Сватово – Первомайск.
В начале февраля в квартале Степном в Луганске произошел взрыв транспортного средства с последующим возгоранием.