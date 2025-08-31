Минздрав Мурманской области опроверг запрет медикаментозных абортов

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве подчеркнули, что такие процедуры продолжают проводиться в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология, передает РИА «Новости».

«Недостоверная информация сегодня вышла в ряде СМИ. Медицинские аборты проводятся в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю акушерство-гинекология. Запрета со стороны министерства здравоохранения Мурманской области на проведение медикаментозных абортов не было», – говорится в комментарии ведомства.

Ранее одна из активисток, покинувшая Мурманскую область, заявила, что в регионе якобы запретили медикаментозное прерывание беременности сроком до шести недель.

В июле лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости ввести ограничение на аборты в стране, подчеркнув важность исключений только по медицинским показаниям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число женщин, решивших отказаться от аборта, за последний год увеличилось на 25%.