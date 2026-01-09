Трамп заявил о координации США с Венесуэлой при захвате нефтяного танкера

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня Соединенные Штаты в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения», – приводит слова Трампа ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть с него будет реализована в рамках «великой энергетической сделки». Трамп также заявил, что власти Венесуэлы в четверг согласились передать США 30 млн баррелей нефти, ее сейчас доставляют американской стороне. По его словам, США будут перерабатывать и продавать до 50 млн баррелей нефти из Венесуэлы.

На встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме он заявил, что инвестирующие в энергетический сектор Венесуэлы иностранные нефтяные компании будут работать не с местными властями, а напрямую с США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Береговая охрана США провела операцию по задержанию нефтяного танкера Olina у берегов Тринидада. США ранее уже прибегали к агрессивным акциям на море в рамках противостояния с Венесуэлой. В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти.

