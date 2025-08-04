Посол России назвал «знаковым проявлением русофобии» отмену концерта Гергиева в Италии

Tекст: Ирма Каплан

«Отмена концерта маэстро Валерия Гергиева – это, безусловно, знаковое проявление русофобии и применения на практике концепции отмены культуры. Этим решением руководство Италии, президент Серджо Маттарелла и премьер-министр Мелони, неоднократно ранее выступающие против отмены русской культуры и которые пытались кичиться своей толерантностью на фоне открытия сезона в театре Ла Скала в 2022 году оперой «Борис Годунов», опровергли сами себя», – сказал посол «Известиям».

По словам Парамонова, власти Италии испугались великого русского дирижера, который в сложный для России момент принял решение остаться со своей родиной и со своим народом. Он также допускает, что власть имущие в Италии не смогли противостоять «горстке собственных русофобски настроенных политиков» второго уровня.

Посол добавил, что не будучи в силах отменить русскую культуру, являющуюся частью европейской и мировой, Италия пытается разделить ее носителей по политическим причинам

«Тех, кто сделал выбор остаться на родине, преимущественно отменяют, а тех, кто принял решение о релокации на Запад, всячески привечают и цинично используют против России», – рассказал посол Парамонов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт. Дирижер заявил, что не получал официального уведомления об отмене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва резко осуждает подобные действия властей Италии и считает их дискриминацией культуры.