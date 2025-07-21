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    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    Премьер Грузии связал ярлык «пророссийский» с «глубинным государством»
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
    Минтруд запретил найм мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка
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    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    14 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    16 комментариев
    21 июля 2025, 13:48 • Новости дня

    Итальянская площадка отменила концерт Валерия Гергиева в Казерте

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация Королевского дворца Казерты уведомила организаторов фестиваля об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева, не сообщив причин такого решения.

    Королевский дворец в Казерте отменил концерт российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был состояться 27 июля, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе музыкального фестиваля «Лето королей» сообщили, что администрация уведомила об отмене выступления, не предоставив дополнительных объяснений. Мероприятие предусматривало участие филармонического оркестра города Салерно и солистов Мариинского театра под руководством Гергиева.

    Ранее в итальянских социальных сетях антироссийские политики и активисты запустили кампанию с призывами отменить концерт. К протестам также присоединились украинские ассоциации, призывавшие не допустить выступления российского дирижера.

    В официальном сообщении дирекции Королевского дворца отмечается, что концерт отменен без объяснения причин.

    Ранее глава итальянской области Кампания Винченцо Де Лука осудил попытки отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева. Он также заявил, что концерт Валерия Гергиева на фестивале «Лето короля» в Королевском дворце Казерты должен состояться 27 июля, несмотря на призывы к его отмене.

    20 июля 2025, 17:01 • Новости дня
    Мужчина разбил кувалдой мемориал воинам СВО в Челябинской области
    Мужчина разбил кувалдой мемориал воинам СВО в Челябинской области
    @ su_skr74

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вандализма в отношении мемориала, посвященного участникам спецоперации на Украине, сообщило региональное СУСК.

    По данным следствия, ночью 18 июля на Аллее славы в парке имени Пилютова в Аше неизвестный в балаклаве и темной одежде ударил кувалдой по медиаэкрану мемориала, после чего скрылся в другом регионе, передает РИА «Новости».

    В результате действий злоумышленника был причинен ущерб Дому культуры «Металлург» на сумму свыше 500 тыс. рублей. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, личность подозреваемого установлена – им оказался 40-летний местный житель.

    Следователи отмечают, что злоумышленник вступил в преступный сговор через мессенджер с неизвестным лицом, действовавшим в интересах Украины. В ходе переписки они договорились о повреждении мемориального сооружения. Подозреваемого задержали в другом регионе России, расследование продолжается.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с выставкой в Олонецком национальном музее.

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    20 июля 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время

    Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс

    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российский автопром продолжает работу, несмотря на действующие ограничения. Хотя полного технологического суверенитета в отрасли достичь пока не удалось, однако в стране производятся собственные новые модели машин, заменяется компонентная база, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ранее Владимир Путин положительно оценил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года.

    «За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

    «Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.

    «Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.

    «И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.

    «По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.

    Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».

    Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во время медиафорума в Шуше украинская журналистка вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны ВСУ, на что он дал одобрительный комментарий.

    «Спасибо вам большое, продолжайте также», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Днем ранее Алиев уже высказался в поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    Комментарии (26)
    21 июля 2025, 09:51 • Новости дня
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами на антироссийские санкции

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты интересов национального бизнеса после расширения антироссийских санкций ЕС, куда были включены китайские компании, сообщило Министерство коммерции КНР.

    Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, передает ТАСС.

    Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что такие ограничения противоречат духу взаимопонимания, ранее достигнутому между Пекином и Брюсселем на высшем уровне, и оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения.

    В официальном заявлении министерства говорится, что Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий в отношении китайских компаний. КНР пообещал защитить законные права и интересы китайских компаний.

    Отмечается, что КНР неоднократно выражала недовольство по поводу односторонних мер Евросоюза и подчеркивала свое категорическое несогласие с подобной политикой. Китайские власти вновь заявили, что выступают против любых санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, и расценивают их как нарушение международного права.

    Ранее Совет ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, включив в список четыре китайские компании.

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки.

    Новый пакет санкций Евросоюза оценивается как потенциально опасный для стабильности мировой экономики.

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    21 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней

    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках заседания контактной группы по помощи Киеву министр обороны Британии Джон Хили предложит запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружений Киеву, включая закупку ракет ПВО на 170 млн евро, сообщает газета Telegraph.

    Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.

    Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.

    До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.

    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.

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    20 июля 2025, 17:42 • Новости дня
    Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
    Габбард заявила о наличии доказательств сговора на выборах США
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у властей есть доказательства, позволяющие предъявить обвинения фигурантам сговора администрации Барака Обамы на выборах 2016 года.

    Власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, передает РИА «Новости». Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News. Она отметила: «У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения».

    Габбард добавила, что на следующей неделе США представят дополнительные данные, подтверждающие наличие сговора администрации Обамы, направленного на раздувание темы о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По ее словам, эти материалы могут пролить свет на фабрикацию обвинений против России уже после победы Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

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    21 июля 2025, 06:25 • Новости дня
    Мишустин анонсировал продление трассы М-12 до Сибири и Дальнего Востока
    Мишустин анонсировал продление трассы М-12 до Сибири и Дальнего Востока
    @ Алексей Колчин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении продлить скоростную трассу М-12 до Сибири и Дальнего Востока, подчеркнув значимость проекта.

    Скоростная автодорога М-12 «Восток» свяжет центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, трасса будет продлена до Тюмени и станет частью ключевой автодорожной сети Сибири и Дальнего Востока. Он подчеркнул: «Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией».

    Мишустин отметил, что развитие дорожной сети имеет ключевое значение для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, повышения мобильности жителей и стимулирования экономики. Сейчас протяженность дорог региона составляет почти 60 тыс. километров, из них 8 тыс. километров входят в опорную сеть.

    В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на дорожное строительство и ремонт в регионах Дальнего Востока до 2030 года предусмотрено более 370 млрд рублей. По словам главы правительства, особое внимание уделяется приведению трасс к среднероссийскому стандарту. В шестилетнем плане также предусмотрена реализация 36 региональных дорожных проектов с финансированием свыше 130 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов. Компания «Автодор» решила разместить на трассе М-12 музыкальную разметку. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сроки открытия трассы М-12 до Екатеринбурга.

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    21 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянска в Харьковской области.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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    20 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал Путина лидером, возвысившим Россию
    Такер Карлсон назвал Путина лидером, возвысившим Россию
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия при президенте Владимире Путине усилилась на фоне заметного ослабления Германии из-за миграционной политики Ангелы Меркель.

    Американский журналист Такер Карлсон высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина, заявив, что тот проделал грандиозную работу ради страны, передает ТАСС. В интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру Карлсон сказал: «Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России – работу, которая гораздо лучше, чем любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается».

    Карлсон также раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинив ее в разрушении страны из-за миграционной политики, и назвал ее «преступницей». По его мнению, настоящими врагами немцев являются их собственные политики, а не российский президент.

    Журналист подчеркнул, что если отвлечься от официальных сообщений и обратить внимание на реальные проблемы граждан, то можно увидеть, что массовая миграция и внутренние решения властей оказывают большее влияние на Германию, чем внешние угрозы.

    Ранее Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией, а в процессе была разрушена Украина.

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    20 июля 2025, 19:16 • Новости дня
    «Роснефть» назвала санкции ЕС против Индии нарушением международного права

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз ввел санкции против индийского НПЗ Nayara Energy, что, по мнению «Роснефти», грубо нарушает международное право и ставит под угрозу энергобезопасность Индии.

    Решение Евросоюза ввести санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy является незаконным и нарушает международное право, заявила «Роснефть», передает РИА «Новости». В компании подчеркнули, что эти меры представляют собой пример экстерриториального применения политически мотивированных ограничений и ущемляют экономические интересы суверенного государства.

    «Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике», – говорится в официальном сообщении. В «Роснефти» также отметили, что не являются контролирующим акционером Nayara Energy: доля компании составляет менее 50%, а управляет НПЗ независимый совет директоров.

    Кроме того, в компании подчеркнули, что основания Евросоюза для санкций полностью ложные, поскольку Nayara Energy является индийским юридическим лицом, вся налогооблагаемая база находится в Индии, а прибыль используется исключительно для развития предприятия. Акционеры ни разу не получали дивиденды.

    В сообщении отмечается, что данные ограничения – часть деструктивной политики Евросоюза, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков. «Роснефть» рассчитывает, что Nayara Energy предпримет меры по защите интересов акционеров и потребителей, при поддержке правительств России и Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет включит ограничения против газопроводов «Северный поток» и 105 танкеров «теневого флота». Под санкции также попадет нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии. Евросоюз планирует снизить потолок цен на нефть примерно до 47,6 долларов за баррель с нынешних 60 долларов.


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    21 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

    Мост в Подмосковье обрушился после дождей, отрезаны три поселка

    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост
    @ dorogitransport

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ, сообщили в оперативных службах.

    В Наро-Фоминском районе Московской области рухнул бетонный мост из-за обильных осадков, передает ТАСС. Это привело к тому, что часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.

    В настоящее время ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а также прокладке и отсыпке временной переправы. Для эвакуации и передвижения жителей задействованы лодки спасателей.

    Организация новой переправы и восстановление транспортного сообщения планируется завершить до обеда понедельника.

    Москвичей ранее предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    В столице в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    21 июля 2025, 07:12 • Новости дня
    ВСУ применили подготовленный США штурмовой батальон под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области в боевых действиях приняли участие подразделения 214-го штурмового батальона, подготовленного при участии американских инструкторов и переброшенного на позиции в конце июня.

    Командование ВСУ начало использовать 214-й отдельный штурмовой батальон в районе Сум, передает ТАСС. Об этом рассказали представители силовых структур России. Переброска первых подразделений батальона в Сумскую область началась еще в конце июня, что подтвердили публикации украинских волонтеров.

    214-й отдельный штурмовой батальон был сформирован при участии американских военных инструкторов. Его отличает особая подготовка и статус в структуре украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски подразделений в район Сум. Полк связи ВВС Украины перевели в состав штурмовой авиации под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.

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    21 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    Начало строительства Тибетской ГЭС подняло мировые цены в металлургии
    Начало строительства Тибетской ГЭС подняло мировые цены в металлургии
    @ Yan Keren/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне анонса строительства крупного гидроэнергетического проекта Китаем в Тибете стоимость ключевых металлургических товаров резко выросла до рекордных значений за последние четыре месяца, сообщает Bloomberg.

    Цены на железную руду в Сингапуре выросли до 103,6 доллара за тонну, что стало максимумом с марта. Рост составил 2,8%. Фьючерсы на арматурный стержень в Шанхае также подскочили более чем на 2%, а контракт на горячекатаный прокат показал аналогичную динамику, сообщает Bloomberg.

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян запустил строительство гидроэлектростанции стоимостью 1,2 трлн юаней (167 млрд долларов) на реке Ярлунг Цангпо в Тибете. Проект включает пять каскадных плотин и, как ожидается, усилит спрос на металлы, цемент и стекло.

    Ассоциация железа и стали Китая провела встречу с крупнейшими производителями, участники призвали активнее бороться с гиперконкуренцией и проработать меры по ограничению избыточных мощностей в отрасли. Новое строительство обещает оживление спроса для металлургов, испытывающих сложности из-за кризиса на рынке недвижимости.

    Параллельно с железной рудой и сталью в Лондоне котировки меди поднялись на 0,5%, достигнув 9830 долларов за тонну. Цены на цинк и алюминий также выросли.

    Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете.

    Ожидается, что новая станция сможет производить 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что более чем в три раза превышает мощность действующей ГЭС «Три ущелья» в Центральном Китае.

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    20 июля 2025, 16:54 • Новости дня
    У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника
    У Нетаньяху обнаружили воспаление кишечника
    @ MENAHEM KAHANA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху диагностировано воспаление кишечника после употребления испорченной пищи, сообщает его канцелярия.

    Отмечается, что ночью ему стало плохо, после чего его осмотрел профессор Алон Хершко, заведующий отделением внутренней медицины в больнице Хадасса Эйн-Керем. Медики пришли к выводу, что причиной недомогания стало именно пищевое отравление, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что Нетаньяху прошел дополнительные обследования, после которых врачи оценили его состояние как хорошее. В настоящее время премьер получает внутривенное лечение из-за обезвоживания.

    В канцелярии добавили: «По указанию его врачей премьер-министр будет отдыхать дома в течение следующих трех дней и будет управлять государственными делами оттуда». Ожидается, что на этот период Нетаньяху останется в изоляции, но продолжит работу дистанционно.

    Напомним, в марте прошлого года премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по лечению грыжи.

    Ранее сообщалось, что Нетаньяху установили кардиостимулятор. СМИ указали, что операция по его установке прошла успешно и без осложнений.

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    21 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Михаил Ефремов и София Кругликова приняли решение прекратить отношения, причиной стали внутренние конфликты и разногласия в семье, сообщили СМИ.

    Михаил Ефремов расстался с пятой женой Софией Кругликовой после 23 лет совместной жизни, передает «Газета.Ru».

    Информацию о разрыве подтвердил источник из окружения семьи, уточнив, что причиной расставания якобы стали постоянные конфликты, включая недавний инцидент со свиданием Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой в исправительной колонии.

    По словам источника, Кругликова якобы прекратила отношения с Ефремовым, потому что он перестал с ней разговаривать.

    Официального развода пока не было, однако, по словам инсайдера, этот процесс якобы неизбежен, но может быть отложен из-за несовершеннолетних детей и нежелания Ефремова вновь оказаться в центре внимания СМИ.

    Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У пары трое детей: дочь Вера, родившаяся в 2004 году, дочь Надежда – в 2007 году, сын Борис – в 2010 году.

    Ранее режиссер Сергей Михалков сообщил о трудоустройстве Михаила Ефремова в «Мастерской 12». Михаил Ефремов, который недавно освободился из колонии по УДО, рассказал о плохом самочувствии.

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