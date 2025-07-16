Губернатор Кампании подтвердил проведение концерта Гергиева 27 июля на фоне протестов

Tекст: Мария Иванова

Винченцо Де Лука подтвердил, что концерт Валерия Гергиева, запланированный на конец июля в рамках фестиваля «Лето короля», состоится несмотря на призывы к отмене, передает ТАСС.

В интервью изданию La Repubblica Де Лука заявил: «Давайте постараемся оставаться в рамках разумного. Позиция области Кампания заключается в поддержании диалога со всеми. Мы выступаем против логики исключения».

Де Лука подчеркнул, что деятели культуры и искусства, по мнению региональных властей, не связаны с политической деятельностью. Он также резко раскритиковал западные страны за отсутствие действий по предотвращению нынешней ситуации вокруг Украины и обвинил их в двойных стандартах по отношению к гуманитарным вопросам, напомнив о молчании относительно геноцида детей в Газе.

Вице-председатель Европарламента Пина Пичиерно вновь призвала отменить концерт Гергиева, как ранее добивалась отстранения других российских артистов в Италии.

Концерт пройдет 27 июля в Королевском дворце Казерты – Валерий Гергиев выступит с филармоническим оркестром города Салерно и солистами Мариинского театра. В программе прозвучат произведения Верди, Чайковского и Равеля.

Фестиваль «Лето короля» проводится с 2016 года при поддержке регионального правительства, министерства культуры Италии, дирекции музея «Реджа ди Казерта» и театра имени Верди Салерно.

Де Лука регулярно выступает против политического давления на культурные события и недопуска российских спортсменов на Олимпиаду под национальным флагом. В своих заявлениях он также подчеркивает ответственность НАТО за развитие украинского конфликта.

Ранее глава области Кампания Винченцо Де Лука осудил попытки отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева.

Как отмечали западные СМИ, Валерий Гергиев и Анна Нетребко возвращаются на ведущие сцены Европы после исключения из европейской культурной жизни.