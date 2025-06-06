Российские артисты вернулись на европейские сцены вопреки «отмене» и протестам

Tекст: Вера Басилая

После почти трехлетнего перерыва российские музыканты, оказавшиеся в европейских «черных списках» после начала спецоперации на Украине, начали возвращаться на сцены ЕС, сообщает Politico.

Известный дирижер и директор Мариинского театра Валерий Гергиев выступит в Барселоне с оркестром в рамках серии Ibercamera, несмотря на санкции Украины и призывы ЕС исключить артистов, поддерживающих власти России.

Организаторы концерта заявили, что не видят юридических препятствий для участия Гергиева, а финансирование программы не связано с европейскими фондами. Еврокомиссия, в свою очередь, инициировала проверку финансирования, чтобы исключить использование средств ЕС на мероприятия с участием пророссийских артистов.

Певица Анна Нетребко, ранее также подвергшаяся бойкоту ведущих театров Европы и США, после перерыва уже провела концерты в США и готовится к выступлениям в Лондоне, Берлине и Цюрихе.

Против ее возвращения выступили представители Украины, однако билеты на выступления в Братиславе были полностью распроданы.

Министр культуры Украины призвал театры Европы не приглашать российских артистов, указывая на «риск реинтеграции российской культуры» в условиях продолжающейся спецоперации. Украинские артисты настаивают, что бойкот российских исполнителей является для них не вопросом культуры, а вопросом национальной безопасности.

Ранее российская оперная певица Анна Нетребко вышла на сцену Берлинской государственной оперы при заметно меньшем количестве протестующих.

Несколько десятков человек ранее устроили акцию протеста перед ее выступлением в Словацком национальном театре.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Нетребко нельзя допускать к выступлениям на территории стран Евросоюза.