Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии цитатой о «бисере»

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отмену концерта Валерия Гергиева в Италии, процитировав Библию: «Не мечите бисер перед свиньями», передает радио Sputnik.

Захарова отметила, что, по ее мнению, музыкальный дар Гергиева – это «счастье слушать и видеть» и «дар Божий», которым могут воспользоваться не все.

Дипломат подчеркнула, что развитие гуманитарного сотрудничества важно, но для этого необходима способность принять «этот гений». Она добавила, что цитата из Библии не содержит оскорблений, а сама книга признана одной из величайших человечеством.

Концерт Валерия Гергиева с Филармоническим оркестром имени Верди был запланирован на 27 июля в Казерте в рамках фестиваля «Лето короля». В программе должны были прозвучать произведения Верди, Чайковского и Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты отменила выступление артиста.

Ранее отмены концерта требовала вице-председатель Европарламента Пина Пичерно, представляющая Демократическую партию Италии, а также некоторые проукраинские активисты. Пичерно ранее выступала против проектов с участием российских артистов.

Напомним, администрация Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева.

Глава итальянской области Кампания Винченцо Де Лука осудил попытки отмены выступления. Он также заявил, что концерт Гергиева на фестивале «Лето короля» должен был пройти 27 июля несмотря на призывы к его отмене.