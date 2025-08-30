То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.11 комментариев
В Адыгее после атаки БПЛА повреждены более 40 квартир и 15 домов
В результате ночной атаки беспилотника в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 47 квартир, 15 частных домов и два офиса, сообщил глава района Савв Аскер.
В результате ночной атаки беспилотника в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 47 квартир, 15 частных домов и два офиса, передает ТАСС. Глава района Савв Аскер сообщил, что основное повреждение касается остекления квартир.
По его словам, экстренные службы продолжают ликвидацию последствий, а власти оценивают материальный ущерб.
Ранее глава региона Мурат Кумпилов информировал о пострадавшем человеке, которому была оказана медицинская помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится дома.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждении школы, почты, ДК и домов в Густомое Курской области.
В результате падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ возник пожар.
Минобороны сообщило об уничтожении 86 украинских беспилотников.