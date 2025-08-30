В Адыгее после атаки БПЛА повреждены более 40 квартир

СМИ сообщили об убийстве «коменданта Майдана» и экс-спикера Верховной Рады Парубия во Львове

Tекст: Денис Тельманов

О гибели бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове сообщили СМИ, передает издание «Страна». Официального подтверждения этой информации от властей Украины пока нет.

Полиция Львова в заявлении сообщила, что около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе города. В результате происшествия пострадавший скончался на месте от полученных травм. В сообщении правоохранителей отмечается, что погибший был известным общественным и политическим деятелем 1971 года рождения.

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личности стрелка и его местонахождения. Имя погибшего официально не называется, однако источники в СМИ указывают на Андрея Парубия.



Парубий в разгар событий 2013–2014 годов выполнял функции организатора и коменданта лагеря «Евромайдана» на киевской площади Независимости, а также курировал действия формирований самообороны. Был избран председателем Верховной рады Украины в апреле 2016 года.