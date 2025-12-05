Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения отказались участвовать в «Евровидении»
Четыре страны заявили о бойкоте «Евровидения» из-за Израиля
Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за допуска Израиля, сообщают европейские СМИ.
Как передает NOS со ссылкой на Нидерландскую общественную вещательную корпорацию Avrotros, Нидерланды не примут участие в конкурсе, передает ТАСС.
«Евровидение» очень дорого для нас. Культура объединяет людей, но не любой ценой«, – заявил генеральный директор Avrotros Тако Циммерман, осудив ситуацию в секторе Газа.
По сообщению RTE, Ирландия также отказалась от участия и не будет транслировать конкурс. RTVE подтвердила, что Испания также не станет участвовать и транслировать финал и полуфиналы «Евровидения». Словения, как сообщил OE24, присоединилась к этим странам по тем же причинам. Аналогичное решение сейчас рассматривают Бельгия и Португалия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, финал конкурса «Евровидение» пройдет в Вене 16 мая. Европейский вещательный союз (EBU) осенью направил участникам письмо с анонсом голосования по недопуску израильской телекомпании Kan из-за угроз бойкота вещателей из ряда европейских стран. Позднее EBU отменил запланированное голосование по израильскому участию и перенес обсуждение на декабрьскую ассамблею.
4 декабря организаторы конкурса – Европейский вещательный союз, большинство его членов на генеральной ассамблее организации в Женеве высказались против вынесения на голосование вопроса о допуске Израиля к участию в конкурсе.