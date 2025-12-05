  • Новость часаБеседа Путина и Моди тет-а-тет продлилась 2,5 часа
    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым
    Путин раскрыл «внутреннее правило» принятия решений
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    Путин объяснил, как отличить террористов от борцов за свободу
    Путин в интервью индийским СМИ ответил на вопрос о бессмертии
    США разрешили сделки с заправками «Лукойла» за рубежом до апреля
    Захарова озвучила цели ЕС в Армении
    Россиянам разъяснили смысл ИД ЕРН в паспорте
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    5 декабря 2025, 07:44 • Новости дня

    Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачная погода и до двух градусов тепла прогнозируются в Москве в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. В дневное время температура в городе поднимется до нуля – плюс двух градусов, а ночью к субботе может опуститься до минус одного градуса.

    Ожидается южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне около 758 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье днем температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трёх градусов, а ночью – до минус трёх. Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при составлении планов на пятницу, особенно автомобилистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала установление еще одного рекорда давления в столице. Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде, которые ожидаются в четырех регионах России.

    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    3 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Собянин назвал «плохой шуткой» идею метро до Петербурга и Архангельска
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин во время прямой линии отреагировал на предложение построить метро до Петербурга и Архангельска с иронией.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии на телеканале «ТВ Центр» прокомментировал вопрос о возможности продления Рублево-Архангельской линии метро до Архангельска, передает ТАСС. Ведущий заметил, что линия дошла до Рублевки, и поинтересовался, может ли она дойти дальше на север.

    На это Сергей Собянин с улыбкой ответил: «Плохие шутки у вас». Вопрос о строительстве метро между Москвой и Петербургом мэр также прокомментировал скептически, отметив, что подобные идеи кажутся несерьезными.

    Он уточнил, что между двумя городами строится высокоскоростная магистраль, и этого «более чем достаточно». Мэр добавил, что в проект активно вовлечены Москва, Петербург, Московская, Тверская, Новгородская и Псковская области. Он подчеркнул, что работа идет масштабная и сложная, но выразил надежду на успешную реализацию проекта.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    3 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о крупной взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский взят под стражу по подозрению в получении особо крупной взятки, мера пресечения избрана судом.

    Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Госдумы 58-летнего Анатолия Вороновского. В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что таким образом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 октября генеральный прокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности.

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение Вороновского неприкосновенности и возбуждение уголовного дела.

    11 ноября Вороновский был лишен депутатской неприкосновенности, а 2 декабря Госдума приняла постановление о сложении Вороновским полномочий депутата.

    Вороновский был избран в Госдуму в Краснодарском крае, был членом комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.


    4 декабря 2025, 14:35 • Новости дня
    Вице-президент индийского телеканала удивилась отсутствию эффекта санкций в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент телеканала India Today Калли Пури отметила атмосферу зимней Москвы и удивилась отсутствию влияния западных санкций на город.

    По словам Пури, в российской столице царит праздничная атмосфера с новогодней иллюминацией, украшенными елками и большими празднествами, передает ТАСС.

    «И это мечта – быть в Москве в это время года, когда все, как в зимней сказке, с новогодней иллюминацией, елками, украшениями и празднествами. И ты удивляешься: а где санкции?», – сказала она.

    Журналистка India Today Гита Мохан, бравшая интервью у президента России Владимира Путина перед его визитом в Индию, напомнила, что российский президент, услышав комплимент Пури о столице, в ответ предложил ей остаться в Москве еще на две недели. На это Пури в шутку заявила: «У меня приказ президента, так что пока-пока!».

    Ранее индийская журналистка Мохан назвала интервью с Путиным «беседой мечты».

    2 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Кремль в Telegram-канале сообщил, что с российской стороны во встрече также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется».

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    4 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Актер Збруев объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации

    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народный артист Александр Збруев после выздоровления начал репетировать роль в новой массовой постановке Владимира Панкова в «Ленкоме», сообщил прессе сам актер.

    Александр Збруев возвращается на сцену театра «Ленком Марка Захарова» после выписки из больницы. Народный артист РСФСР начал репетировать роль в новой постановке художественного руководителя театра Владимира Панкова «Репетиция оркестра». Премьеру спектакля Збруев планирует представить зрителям уже на следующей неделе, 12 или 13 декабря. Об этом он сам сообщил в интервью ТАСС.

    Из клиники актер выписался 24 октября. Всего в новой постановке Панкова заняты 80 артистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 9 октября Збруева экстренно доставили в центр НИИ скорой помощи им. Склифосовского с жалобами по урологической части.

    До этого еще в сентябре он отказался от госпитализации после ухудшения самочувствия перед выходом на сцену спектакля «Вишневый сад».

    Позже президент «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что актер проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо.

    2 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером с обсуждения Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел краткую беседу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле, уделив внимание впечатлениям гостей от прогулки по Москве.

    Путин подчеркнул, что «городские власти по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы за последние годы», и выразил надежду, что гости увидели это своими глазами, передает ТАСС. Уиткофф в ответ назвал Москву удивительным городом. Также Путин поприветствовал спецпосланника фразой: «Рад вас видеть».

    Напомним, Путин во вторник начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    2 декабря 2025, 16:44 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал с южнокорейского Kookmin Bank 109 млн долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с южнокорейского Kookmin Bank сумму замороженных средств «МТС банка» в размере 109,2 млн долларов, удержанных из-за антироссийских санкций, отклонив встречные ходатайства.

    Решение о взыскании 109,2 млн долларов с Kookmin Bank по иску «МТС банка» вынес Арбитражный суд Москвы, передает РИА «Новости». Представитель истца рассказал, что эти деньги были заморожены на корреспондентском счету в 2023 году из-за антироссийских санкций и переведены на специальный счет, а попытки разблокировки безрезультатны.

    Банк потребовал взыскать сумму убытков, а также 5,8 млн долларов процентов за пользование чужими средствами, однако суд первой инстанции отказал во взыскании процентов. Ответчик требования не признал, ссылаясь на небрежность «МТС банка», продолжавшего расчетные операции в иностранной валюте, несмотря на геополитические риски.

    Kookmin Bank попытался прекратить дело, сославшись на неподсудность, но суд отклонил это ходатайство. Представитель корейского банка утверждал, что спор должен рассматриваться в Южной Корее, поскольку доступ истца к правосудию в этой стране не является затрудненным.

    В 2023 году «МТС банку» также было отказано в обеспечительных мерах по аресту средств Kookmin Bank в России, поскольку заявитель не доказал угрозу исполнения решения. В это же время «МТС банк» инициировал похожий иск к KEB Hana Bank и его российскому подразделению, который также был частично удовлетворен, но подробности неизвестны из-за закрытого режима проведения заседания суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз ввел запрет на транзакции с рядом российских банков, включая «МТС банк».

    Летом «МТС банк» анонсировал пересмотр ставок по вкладам и накопительным счетам с учетом понижения ключевой ставки Центробанка России.

    2 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    Суд Москвы снял журналистку Таратуту с регистрации в ее квартире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перовский суд Москвы удовлетворил иск о снятии журналистки Юлии Таратуты (признана иностранным агентом в России) с регистрации в квартире.

    Решение принято по иску Анны Трапковой, которая требовала признать за Таратутой утрату права пользования жилым помещением, передает РИА «Новости».

    «Суд удовлетворил исковые требования Трапковой Анны Владимировны к Таратуте Юлии Леонидовне о признании прекратившей право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета», – сообщили агентству в суде.

    В апреле журналистку Таратуту объявили в розыск. В марте Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента.

    В августе суд в Москве заочно арестовал Таратуту.

    3 декабря 2025, 03:50 • Новости дня
    Крупный пожар в ангаре на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России, крупный пожар в двух ангарах в Коммунарке удалось потушить и не допустить распространения.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: Коммунарка,ул. Адмирала Корнилова, д. 60, стр. 3. Происходило загорание складируемых стройматериалов двух металлокаркасных ангарах. Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 650 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», – сообщили в ведомстве.

    Ранее в ночь на среду сообщалось, что в ангаре на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве тушат крупный пожар на площади 600 кв. м.


    3 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    Крупный пожар начали тушить в ангаре на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Пожар в Новой Москве вспыхнул вечером вторника в ангаре стройматериалов и быстро охватил сотни метров площади, сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС России.

    «В Коммунарке, на улице Адмирала Корнилова происходит загорание складируемых стройматериалов в двух металлокаркасных ангарах. На месте работают 95 человек и 29 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», – сказано в сообщении.

    По данным оперативных служб, площадь пожара достигла 600 кв. м.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, что 11 человек были спасены при пожаре в квартире многоэтажного дома на Пролетарском проспекте в Москве. Пожар на площади 2 тыс. кв. м потушили на производстве в Нижнем Новгороде. В конце ноября в Иркутске вспыхнул пожар в цеху по производству стеновых панелей.


    4 декабря 2025, 05:07 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    К месту падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Тамбова и Волгограда. Также ограничения действуют в аэропортах в Калуге (Грабцево), Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный) и Магасе.

    2 декабря 2025, 14:04 • Новости дня
    В Китае высоко ценили работу России по договоренностям о безопасности

    Ван И: КНР высоко оценивает работу России по договоренностям о безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва и Пекин продолжают усиливать стратегическое взаимодействие в сфере безопасности, акцентируя внимание на выполнении договоренностей, достигнутых на высшем уровне, было отмечено на встрече главы МИД КНР Ван И с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

    Во время консультаций по стратегической безопасности в Москве глава МИД КНР Ван И заявил, что Москва и Пекин продолжают совместную работу по реализации договоренностей на высшем уровне, передает ТАСС. Он подчеркнул огромные усилия, которые стороны прилагают для воплощения стратегических решений и укрепления политического взаимного доверия.

    «Вы и ваши предшественники проделали огромную работу на этом треке. Мы высоко это оцениваем», – сказал Ван И в ходе встречи с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

    Кроме того, Ван И отметил вклад российских переговорщиков в развитие этого направления. Укрепление политического доверия между странами, по его словам, остается ключевым направлением диалога между Россией и Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва и Пекин не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Токио.

    28 ноября Ван И провел переговоры с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Эммануэлем Бонном. Он отметил, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с провокационными заявлениями по Тайваню.

    3 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Герои мультфильма «Шайбу! Шайбу!» появились на карте «Тройка»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве выпущена новая лимитированная серия транспортных карт «Тройка» с изображением персонажей из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

    Отмечается, что карты уже поступили в продажу, передает АГН «Москва».

    Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил: «Мы регулярно выпускаем специальные лимитированные серии «Тройки». Посвящаем их различным событиям, памятным датам и популярным культурным явлениям. Поэтому наша транспортная карта уже давно стала не просто удобным инструментом для оплаты поездок, но и предметом коллекционирования». Он добавил, что развитие билетной системы идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

    На новых картах изображены игроки команд «Метеор» и «Вымпел», а также фигуристы – все герои известного мультфильма, созданного на киностудии «Союзмультфильм». Всего выпущено шесть уникальных вариантов дизайна карты, что, по словам городских властей, повысит интерес коллекционеров и пассажиров к использованию «Тройки».

    Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте Москвы будет увеличена со 2 января 2026 года.

    3 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин поздравил студентов и преподавателей Тимирязевской академии с ее юбилеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь 160-летия одного из старейших вузов страны, отметив вклад Тимирязевской академии в аграрную науку и образование.

    Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российской государственной аграрной академии имени К. А. Тимирязева со 160-летием учреждения, передает ТАСС. Он подчеркнул, что богатая история университета и его традиции являются предметом особой гордости профессорско-преподавательского коллектива.

    В своем послании Путин отметил: «Диплом знаменитой Тимирязевской академии – свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, позволяющих его выпускникам уверенно смотреть в будущее».

    Президент также отметил, что коллектив учреждения тщательно хранит наследие предшественников, активно реализует современные образовательные, исследовательские и просветительские программы и открыт для новых идей, проектов и инициатив.

    По его словам, за прошедшие годы из университета вышла целая плеяда талантливых специалистов, которые внесли созидательный вклад в науку, агропромышленный комплекс и укрепление продовольственной безопасности страны.

    Путин пожелал коллективу заведения воплощения планов и всего наилучшего. Академия имени К. А. Тимирязева остается одной из самых известных высших школ страны и продолжает развивать фундаментальные и прикладные исследования в области сельского хозяйства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил тему счастья с молодыми учеными. Также Путин  рассказал участникам V Конгресса молодых ученых о размере своей стипендии в студенческие годы.

    В сентябре на базе Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева прошли успешные испытания первой отечественной высокоточной системы автовождения для сельхозтехники.

    Ряд крупных банков Казахстана временно ограничил выдачу долларов
    Москва и Нью-Дели обсудили выпуск SSJ в Индии
    Российский дипломат посетил МИД Турции из-за атак на танкеры
    Роскомнадзор заблокировал SnapChat
    Умер бывший глава Банка России Дубинин
    Назван главный цвет 2026 года
    Москвичи объяснили неумение мужчин фотографировать женщин

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21, проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

