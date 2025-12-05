Москвичам пообещали облачную и теплую пятницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода и до двух градусов тепла прогнозируются в Москве в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. В дневное время температура в городе поднимется до нуля – плюс двух градусов, а ночью к субботе может опуститься до минус одного градуса.

Ожидается южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне около 758 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трёх градусов, а ночью – до минус трёх. Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при составлении планов на пятницу, особенно автомобилистам.

