Индийская журналистка назвала интервью с Путиным «беседой мечты»
Журналистка индийского телеканала India Today Гита Мохан заявила, что интервью с президентом России Владимиром Путиным стало «беседой мечты».
Мохан, которая брала интервью вместе с коллегой накануне визита Путина в Индию, отметила, что президент ответил на все вопросы, включая самые острые, и не было никаких «запретных» тем, передает ТАСС.
По ее словам, протокольная служба Кремля проинформировала съемочную группу о месте проведения и выходе президента, но не давала никаких указаний о содержании вопросов или ответов.
Вице-президент канала Калли Пури, общаясь в эфире с Мохан, поделилась своим удивлением по поводу личности Путина. По ее словам, президент оказался очень увлечен вопросами окружающей среды, показался спокойным и наслаждался разговором.
Изначально для беседы был отведен один час, однако, поскольку «президент наслаждался разговором, он улыбался и был очарователен», интервью продлилось 100 минут, рассказала Пури. Даже после официальной части Путин был открыт для неформального общения с журналистами. Кроме того, Путин подробно рассказал индийской команде о своей недавней встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Ранее Путин раскрыл индийским СМИ детали беседы с Кушнером. Российский лидер назвал Индию «серьезной силой».
Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.