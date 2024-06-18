Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Путин признался, что даже ему сложно бороться с бюрократией
Президент Владимир Путин признался, что даже ему бывает непросто бороться с бюрократией. Речь об этом зашла на встрече главы государства со специалистами, выбравшими работу на Дальнем Востоке.
Один из участников беседы предложил перевозить необходимые товары в отдаленные поселения с помощью малой авиации, задействовав для этого и пилотов частных авиакомпаний, передает ТАСС. По словам специалиста, пока это запрещено законом.
«Полностью с вами согласен. Бороться с бюрократией даже и мне сложновато, поверьте. Потому что очень много возникает у них вопросов и проблем, которые вроде бы действительно являются жизненно важными и которые необходимо иметь в виду», – посетовал глава государства.