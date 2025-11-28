  • Новость часаВесь экипаж горящего в Черном море танкера Kairos эвакуировали
    Когда Байконуру вернут пилотируемые полеты
    Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp в России
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство официальному сыну
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    ЦБ объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО
    Human Rights Watch признали нежелательной организацией в России
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    23 комментария
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    6 комментариев
    28 ноября 2025, 21:44 • Новости дня

    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве

    Путин назвал молодым ученым размер стипендии, которой радовался в студенческие годы

    Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
    @ Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых раскрыл размер своей стипендии в студенческие годы.

    Во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин рассказал о размере собственной стипендии, полученной в студенческие годы, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому». Путин также подчеркнул, что сейчас аспиранты сталкиваются с иными условиями жизни и новыми требованиями к научной работе.

    Глава государства напомнил, что с 2024 года тысяча аспирантов из разных регионов страны, включая научные и образовательные организации Донбасса и Новороссии, ежемесячно получают стипендию в размере 75 тыс. рублей. Решение о подобной поддержке было принято на одной из предыдущих встреч с участниками Конгресса молодых ученых.

    «Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку. Хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже невесть какие деньги. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает», – заявил президент.

    По словам Путина, кандидатуру на особую повышенную стипендию выбирает научный руководитель, а не административные органы, что президент считает важным элементом адресной поддержки молодых ученых.

    Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле подчеркнул важность деполитизации науки. Глава государства заявил, что Россия продолжит софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов. Президент также отметил значительный прирост количества участников V Конгресса молодых ученых.

    28 ноября 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    Путин заявил о неизбежности сворачивания фронта для ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При повторении ситуации в Купянске на других направлениях СВО украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию и саммита ОДКБ.

    «Здесь и кроются различия между теми на Западе, кто хочет добиться мира и как можно быстрее, даже ценой каких-то взаимных уступок, в том числе с украинской стороны. Потому что если все, что произошло в Купянске, будет происходить и на тех участках, о которых сейчас сказал, то сворачивание фронта будет неизбежным», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Напомним, ранее Путин предупредил Киев о том, что при отказе от предложений США события, аналогичные произошедшему в Купянске, будут повторяться на других ключевых участках фронта.

    Купянск в Харьковской области 20 ноября перешел под контроль российских войск. Минобороны впервые показало кадры освобождения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении и заявил, что Купянск полностью находится в руках военных России.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о новых налоговых льготах для граждан

    Президент одобрил налоговые послабления многодетным, участникам СВО и ветеранам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подписан закон, согласно которому, для семей с детьми, участников спецоперации на Украине и ряда других категорий граждан вводятся новые налоговые льготы, включая освобождение от транспортного и земельного налогов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот отдельным категориям граждан, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит обширные поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку семей с детьми, участников спецоперации на Украине и других категорий граждан.

    Среди ключевых нововведений – освобождение участников СВО и членов их семей от транспортного и земельного налогов, по аналогии с имуществом физических лиц. Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры Ордена Славы и ветераны боевых действий также освобождены от транспортного налога на одно выбранное транспортное средство.

    Многодетные семьи получат дополнительные налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество. При расчете стандартного вычета на детей теперь будут учитываться доходы, исчисленные с начала года только по основной налоговой базе, что уточняет порядок получения льготы.

    Единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский тренер» теперь не облагаются НДФЛ. Кроме того, расширены меры поддержки для тех, кто тратит средства на занятия физкультурой и спортом, – вычет можно оформить и на оплату занятий родителей-пенсионеров.

    Физические лица освобождаются от имущественных и земельных налогов по объектам на территориях с введенными режимами чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции, если власти приняли решение о временном отселении жителей. При продаже жилья с целью улучшения жилищных условий льготой по НДФЛ смогут воспользоваться семьи с несовершеннолетними, недееспособными детьми или теми, у кого ребенок родился после сделки, но до конца апреля следующего года.

    Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом.

    До этого глава государства подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах.

    24 ноября ФНС начала рассылать напоминания об уплате имущественных налогов.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    Путин и Орбан завершили переговоры в Кремле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле завершена.

    Переговоры продлились почти четыре часа, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. В ходе встречи он заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу, а также поблагодарил его за готовность принять саммит России и США в Будапеште.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS и строительство АЭС «Пакш-2».

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    Путин позвонил пострадавшему в результате взрыва СВУ в Красногорске мальчику
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позвонил десятилетнему Глебу Бровару, который потерял пальцы при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. Песков отметил, что Путин позвонил Глебу в день его выписки из больницы.

    «Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», – сказал он.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у ребенка в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. В результате происшествия ребенок лишился четырех пальцев. В пятницу мальчика выписали из больницы домой.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Кремль для встречи с президентом России Владимиром Путиным, обсуждение ключевых вопросов начнется в ближайшее время.

    По информации, опубликованной в Telegram-канале Кремля, венгерский премьер уже находится в Кремле и в ближайшее время начнется официальная встреча лидеров двух стран.

    В сообщении в Telegram говорится: «Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры». Ожидается обсуждение ключевых вопросов двусторонней повестки, а также ряда международных тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

    Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Песков отметил, что после встречи Путин и Орбан не планируют проводить пресс-подход.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 09:48 • Новости дня
    Кремль подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве

    Песков подтвердил встречу Путина и Орбана в Москве в пятницу

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

    Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоится в пятницу в Москве, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча запланирована на сегодня.

    «Да, мы можем подтвердить», – заявил Песков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.


    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 10:38 • Новости дня
    Кремль анонсировал двухдневный визит Путина в Индию

    Кремль: Путин посетит Индию по приглашению Моди 4-5 декабря

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди посетит Индию с государственным визитом 4 и 5 декабря, сообщили в Кремле.

    Путин по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди отправится с государственным визитом в Индию 4 и 5 декабря, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе визита российский лидер проведет переговоры с премьер-министром Моди. Также отдельная встреча состоится с президентом Индии Драупади Мурму.

    В Кремле подчеркивают, что поездка президента охватит ключевые сферы российско-индийского партнерства, включая политику, торгово-экономические отношения, научно-техническое и культурно-гуманитарное взаимодействие. В официальном сообщении указывается, что «визит имеет важное значение» для обеих стран и обсуждение охватит весь спектр двусторонней повестки.

    В центре внимания переговоров окажутся «актуальные международные и региональные темы», отметили в Кремле. Также будет рассмотрено развитие особого привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и Индия активно готовят визит Владимира Путина, который намечен на начало декабря.

    На саммите президенты Владимир Путин и Нарендра Моди планируют подписать ряд соглашений, включая документы о сотрудничестве в миграционной сфере.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    Премьер Венгрии Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы энергетики и ситуацию на Украине.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

    Согласно информации на сайте Кремля, нынешние переговоры станут 13-й по счету личной встречей Путина и Орбана с момента его вступления в должность премьер-министра Венгрии. Предыдущая встреча лидеров состоялась в июле 2024 года во время миротворческой миссии Орбана, в рамках которой он также посещал Украину, Китай и США. С начала специальной военной операции Путин и Орбан лично встречались дважды и трижды разговаривали по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана в Москве.

    Виктор Орбан заявил, что намерен обсуждать с Владимиром Путиным вопросы поставок энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    После встречи лидеры не планируют делать совместные заявления для прессы.


    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 12:15 • Новости дня
    Песков: Путин и Орбан после встречи не планируют пресс-подход

    Песков:Путин и Орбан после встречи не планируют пресс-подход

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле состоятся переговоры между российским президентом и премьер-министром Венгрии, которые, как ожидается, пройдут после 13.00 по московскому времени, пресс-подход не запланирован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин встретится с Орбаном в Кремле после 13.00, передает ТАСС.

    Переговоры пройдут без последующего пресс-подхода, сообщил Дмитрий Песков.

    На вопрос, будут ли публичные комментарии или пресс-подход после встречи, он ответил, что будут какие-то первые ремарки в открытой части с двух сторон.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном в Москве в пятницу.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 21:40 • Новости дня
    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана

    Сийярто: Путин и Орбан договорились сохранить поставки газа и нефти в Венгрию

    Сийярто раскрыл подробности энергетических договоренностей Путина и Орбана
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит обеспечивать Венгрию необходимыми объемами газа и нефти по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», сохраняя стабильность поставок, сообщил по итогам встречи в Кремле лидеров двух стран глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Россия и Венгрия договорились продолжить поставки газа и нефти в прежних объемах, передает Interfax. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров премьера Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что энергетическая безопасность Венгрии гарантирована.

    «Президент Путин подтвердил, что Россия поставит оговоренные объемы газа и нефти вовремя, по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток», – написал Сийярто в соцсети Х.

    Также по итогам встречи стороны договорились значительно ускорить строительство АЭС «Пакш». Министр отметил, что все технические приготовления идут по графику, а работы на объекте начнутся 5 февраля, что он назвал важным шагом к долгосрочному, стабильному и доступному энергоснабжению Венгрии.

    В вопросе урегулирования ситуации на Украине Сийярто заявил, что Венгрия остается сторонником мира. Он отметил, что, по словам Владимира Путина, в случае проведения мирного саммита он может пройти в Будапеште.

    Сийярто также подчеркнул суверенитет Венгрии и самостоятельность ее внешней политики. Он добавил, что сотрудничество с Россией строится на взаимном уважении и учете реальных потребностей в энергетической сфере, а прошедшая встреча еще больше укрепила эти связи.

    Напомним, встреча Путина и Орбана в Кремле продлилась почти четыре часа. Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией и выразил надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 12:28 • Новости дня
    Песков сообщил о позитивной реакции ОДКБ на предложение Путина о перевооружении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская инициатива о перевооружении сил ОДКБ вызвала положительный отклик со стороны стран-участниц, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что предложение главы государства Владимира Путина по программе перевооружения сил Организации Договора о коллективной безопасности российским оружием в целом было положительно воспринято странами ОДКБ, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Это было в целом позитивно встречено государствами – членами ОДКБ. Сейчас это будет дальше проговариваться».

    Он уточнил, что подготовленного документа по этой программе пока не существует. Представитель Кремля пояснил: «Как она [программа] может быть готова, если предложение только вчера было озвучено?».

    Обсуждение деталей инициативы продолжится на уровне соответствующих государств и ведомств.

    Накануне Владимир Путин предложил странам ОДКБ обновить военный арсенал за счет российской техники.

    Путин заявил, что ОДКБ не угрожает другим государствам, но всегда готова отразить любые агрессивные действия против стран-участников.

    Государства – участники ОДКБ приняли документы, которые направлены на укрепление силового потенциала организации.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 12:21 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в V Конгрессе молодых ученых

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести встречу с участниками V Конгресса молодых ученых в столице, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Международное мероприятие, очень широкая палитра была представлена с географической точки зрения. Состоится беседа», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что глава государства выступит со вступительным словом, а ученые станут говорить на разные темы. В числе возможных тем – привлечение ведущих специалистов в ведущие образовательные вузы, научные учреждения, а также другие вопросы.

    Кроме того, Путин намерен провести в пятницу несколько встреч закрытого характера.

    Также представитель Кремля отметил, что президент плодотворно поработал в Киргизии, на саммите ОДКБ.

    В декабре 2024 года Путин на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых отмечал, что наука, образование и искусство должны способствовать объединению людей разных национальностей и взглядов, создавая фундамент для развития человечества.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Орбан заявил о крупных экономических потерях Венгрии из-за конфликта на Украине

    Орбан заявил о значительных убытках венгерской экономики из-за Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о значительном снижении экономической активности страны из-за ограничений торговли с Россией и конфликтом на Украине.

    Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта на себе, неся ощутимые экономические потери, заявил Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что экономическое взаимодействие между Венгрией, остальной Европой и Россией блокируется боевыми действиями на Украине.

    По словам премьера, Венгрия особенно пострадала из-за ограниченных торговых отношений с Россией, что негативно сказалось на ряде ключевых секторов экономики.

    Ранее в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что после переговоров пресс-подход не запланирован.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после наводнений на Суматре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с трагедией на Суматре, где в результате наводнений и оползней погибли 164 человека.

    Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто после гибели десятков людей и масштабных разрушений, вызванных наводнениями на острове Суматра.

    В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил: «Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями в северной части острова Суматра. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее возвращение пострадавших регионов к нормальной, благополучной жизни».

    Российский лидер также высказал надежду на скорейшее восстановление пострадавших регионов и возвращение жителей к нормальной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв наводнений и оползней на Суматре достигло 174 человек. На Суматре также произошло землетрясение магнитудой 6,5. Масштабное извержение вулкана Марапи произошло на острове.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште.

    Путин выразил признательность Орбану за «отклик на возможную встречу» между российским и американским лидерами именно в Венгрии, передает ТАСС.

    Глава государства уточнил, что будет рад воспользоваться предложением Будапешта, если удастся достичь договоренностей о проведении саммита. «Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», – заявил Путин на встрече.

    Также Путин подчеркнул, что инициатива провести встречу именно в столице Венгрии исходила от президента США Дональда Трампа. По словам российского лидера, Трамп объяснил это хорошими отношениями обеих стран с Венгрией и лично с Орбаном, а Москва с радостью согласилась на это предложение.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    Причиной пожара на шедшем в Новороссийск танкере могла стать мина
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников
    Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака
    Генпрокурор попросил признать группу Pussy Riot экстремистской
    Юрист предложила способы защиты покупателей жилья от «схемы Долиной»
    Ведущая «Спокойной ночи, малыши» похвалила вклад Аллы Пугачевой в эстраду
    Объявлено о планах создания в России дорог без лимитов скорости

    Прибалтика и Финляндия не выдержали санкций против России

    Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так-то просто. Поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций.

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи.

    Перевооружение стран ОДКБ станет вкладом в безопасность России

    Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, доказавшей свою надежность в боевых условиях. По его словам, Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности коллективных сил организации. Как говорят эксперты, Россия сможет предложить партнерам широчайшую номенклатуру военной продукции, которая дешевле и эффективнее западных аналогов.

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

