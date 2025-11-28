Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве

Путин назвал молодым ученым размер стипендии, которой радовался в студенческие годы

Tекст: Вера Басилая

Во время встречи с участниками V Конгресса молодых ученых президент РФ Владимир Путин рассказал о размере собственной стипендии, полученной в студенческие годы, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому». Путин также подчеркнул, что сейчас аспиранты сталкиваются с иными условиями жизни и новыми требованиями к научной работе.

Глава государства напомнил, что с 2024 года тысяча аспирантов из разных регионов страны, включая научные и образовательные организации Донбасса и Новороссии, ежемесячно получают стипендию в размере 75 тыс. рублей. Решение о подобной поддержке было принято на одной из предыдущих встреч с участниками Конгресса молодых ученых.

«Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку. Хотя ясно, что 75 тысяч рублей – это тоже невесть какие деньги. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает», – заявил президент.

По словам Путина, кандидатуру на особую повышенную стипендию выбирает научный руководитель, а не административные органы, что президент считает важным элементом адресной поддержки молодых ученых.

Ранее Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле подчеркнул важность деполитизации науки. Глава государства заявил, что Россия продолжит софинансировать работу ведущих ученых в рамках грантов. Президент также отметил значительный прирост количества участников V Конгресса молодых ученых.