Вассерман: Искусственный интеллект заменит работающих по инструкциям женщин

Tекст: Татьяна Косолапова

Международная организация труда ООН в своем докладе заявила, что в развитых странах из-за искусственного интеллекта женщины имеют больше шансов потерять работу, нежели мужчины. Наибольшие риски – у работников административных и офисных специальностей, таких как секретари, поскольку именно эти задачи быстрее всего автоматизируются.



«Прежде всего напомню, что искусственный интеллект пока не создан, и даже не очень понятно, как его создавать. Поскольку интеллект – это нечто, способное самостоятельно ставить себе задачи, самостоятельно оценивать результаты и самостоятельно по разнице между задуманным и полученным обучаться. Нынешние имитаторы интеллекта обучаются на материалах, классифицированных и оцениваемых людьми. И результаты их деятельности также оценивают люди», – говорит Вассерман.

По словам собеседника, это значит, что то, что сегодня называют искусственным интеллектом, занимается умственным трудом, но не творческим. Таким образом ИИ действительно вытесняет людей умственного труда.



«А такие задачи – умственные, – действительно чаще поручают женщинам, поскольку они намного аккуратней мужчин. И когда надо следовать какой-то инструкции, женщины делают это точнее мужчин. Именно в силу этого им и поручают больше работы, где надо только следовать инструкциям, не придумывая ничего самостоятельно. Но это не значит, что они не способны на творчество. Просто им такую работу поручают реже, поскольку для них есть много другой работы», – объясняет депутат.

А сейчас, говорит он, различные имитаторы искусственного интеллекта как раз и обучают работе по инструкции. Поэтому женщинам в таких сферах придется переучиваться на профессии, требующие полной творческой самостоятельности. «При этом женщины, которых будут готовить к самостоятельной творческой деятельности смолоду, справятся с ней, наверное, не хуже мужчин», – говорит Вассерман.

Ранее генеральный директор Google Сундар Пичаи выразил мнение, что искусственный интеллект в ближайшие два-четыре года будет интегрирован в большинство сфер жизнедеятельности человека.