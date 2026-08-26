  • Новость часаЧисло погибших при пожаре на АГХК выросло до семи человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русский город Одесса перестает работать на ВСУ
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»
    Додон заявил о подготовке властями Молдавии аннексии страны Румынией
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    Нарисовавшая Смешариков девочка вошла в Детский совет при тульском Минстрое
    Землетрясение произошло у берегов Севастополя
    Канада ввела ответные пошлины против США
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей смешариков на детской площадке.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    21 комментарий
    26 августа 2026, 08:08 • Новости дня

    Минобороны запустило сервис выдачи архивных справок на «Госуслугах»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне получили возможность мгновенно заказывать выписки и копии военных документов для подтверждения льгот или изучения семейной истории в электронном формате, соответствующий сервис запустили Минобороны и Минцифры.

    Специализированный раздел для получения сведений из Центрального архива военного ведомства начал работать на портале «Госуслуги», сообщило Минобороны в Max.

    Теперь пользователи могут напрямую через государственный портал запрашивать необходимые документы.

    В первой половине 2026 года архив принял 24 тыс. 743 обращения. Ранее все запросы отправлялись исключительно по почте, а их обработка начиналась только после ручной регистрации писем сотрудниками.

    Переход на цифровой формат существенно сократил время ожидания ответа. Новый инструмент позволяет оперативно подтвердить права на социальные компенсации, узнать детали прохождения службы и восстановить биографические данные родственников.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин подписал закон об электронном доступе Минобороны к реестру ЗАГС.

    Годом ранее военное ведомство совместно с Минцифры реализовало возможность мгновенного онлайн-подтверждения участия в спецоперации.

    С ноября 2024 года военнослужащие оформляют электронные справки через портал госуслуг.

    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    Освобожденные в Мали россияне рассказали о двух годах в плену у боевиков
    @ russian.rt.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали освободили двух россиян, которые провели 755 дней в плену у террористов. Участвовавшие в боевых действиях граждане России были отрезаны от внешнего мира после того, как попали в плен в июле 2024 года во время боёв при Тинзауатене.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели 755 дней в неволе после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена, передает RT.

    Освободить россиян удалось благодаря совместным усилиям Главного управления Генштаба, Африканского корпуса ВС России и командующего ливийскими войсками Саддама Хафтара. Ливийский генерал провел успешные переговоры с лидерами экстремистского формирования «Фронт освобождения Азавада».

    Один из бывших заложников по имени Василий описал тяжелые условия содержания. «Было полнейшее непонимание, чего ждать дальше, адреналин зашкаливал. Постоянная жара, ноги в цепях, плохая питьевая вода, из еды – одни макароны», – поделился россиянин. Его сослуживец Александр отметил, что сбежать через пустыню Сахара было невозможно. В первый год заложники еще надеялись на спасение, однако позже наступило отчаяние, доходившее до просьб о смерти. Военные подтверждают, что малийские боевики регулярно получают оружие, технику и финансирование из Франции и с Украины. В настоящее время спасенные бойцы проходят курс реабилитации на базе Африканского корпуса Министерства обороны России. После восстановления оба планируют отправиться в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобожденных из малийского плена россиян доставили в Ливию.

    Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар весной посетил Москву.

    Подразделения Африканского корпуса Минобороны России помогли властям Мали отбить массированную атаку исламистов.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    «Уралдронзавод» представил сбивающий аппараты противника беспилотник «Упырь-ПВО»

    На форуме в Тюмени представили способный перехватывать дроны аппарат «Упырь-ПВО»

    Tекст: Мария Иванова

    Новый отечественный дрон «Упырь-ПВО» с четырьмя килограммами полезной нагрузки способен догонять и уничтожать вражеские беспилотники даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, отметил «Уралдронзавод».

    Перспективную модель беспилотника самолетного типа показали на форуме «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС. Создателем аппарата выступило предприятие «Уралдронзавод».

    «Упырь-ПВО» – это перспективная разработка. Компактный самолет позволяет догонять дроны противника и осуществлять сбитие», – рассказали представители компании на выставочном стенде.

    Согласно справочным материалам, аппарат способен эффективно выполнять задачи даже при активном воздействии вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Полезная нагрузка устройства составляет четыре килограмма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же форуме предприятие представило новый беспилотник «Упырь-К» с дальностью полета около 50 км.

    В начале августа генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал в результате подрыва автомобиля.

    Зимой российские военные задействовали дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18» на купянском и константиновском направлениях.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева

    Песков опроверг слухи о новой мобилизации в России

    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти.

    Песков опроверг информацию о якобы готовящейся новой волне мобилизации в России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобные сообщения являются целенаправленными вбросами со стороны киевских властей.

    «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – заявил официальный представитель Кремля в интервью телеканалу RTVI.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о якобы планируемой российским руководством мобилизации грядущей осенью. Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ложью готовит украинцев к «радикальной» мобилизации.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально.

    В июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять.

    Комментарии (9)
    25 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусские военные проведут масштабные оперативно-тактические учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны с использованием российских тренировочных баз, сообщило Минобороны республики.

    Мероприятия пройдут с 25 августа по 10 сентября текущего года, уточнили в пресс-службе белорусского военного ведомства, передает РИА «Новости».

    «С 25 августа по 10 сентября 2026 года... проводится оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО», – отмечается в официальном заявлении министерства.

    Начальный этап тренировок предполагает отработку защиты стратегических объектов и армейских подразделений от воздушных атак условного противника. Военнослужащие зенитных ракетных частей также выполнят задачи по совершению маневров.

    Заключительная, активная фаза учений пройдет на территории России. Авиационные и зенитные ракетные подразделения проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук.

    Президент России Владимир Путин называл причину проведения совместных военных маневров с Белоруссией.

    В прошлом году белорусские военнослужащие анонсировали боевые пуски из систем «Полонез-М» на территории российского полигона.

    Ранее летчики из соседней республики осуществили пуски ракет с истребителей Су-30СМ на полигоне Ашулук.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 11:14 • Новости дня
    В Германии нашли начиненный взрывчаткой беспилотник возле аэропорта

    Полиция Германии нашла третий беспилотник с гексогеном возле аэропорта Лейпцига

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкие правоохранители обнаружили еще один беспилотник и взрывчатку недалеко от аэропорта Лейпцига, утверждает новостной портал Tagesschau, ссылаясь на совместное расследование телерадиокомпаний WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung.

    Немецкие следователи продолжают расследование инцидентов в зоне безопасности грузовых авиаперевозок, передает РИА «Новости».

    Ранее новостной портал Tagesschau со ссылкой на совместное расследование телерадиокомпаний WDR, NDR и газеты Suddeutsche Zeitung сообщил об обнаружении опасной находки. На месте работали криминалисты федерального ведомства уголовной полиции BKA.

    Издание отмечает: «Третий дрон, по данным из источников в органах безопасности, был найден вечером 14 августа на поле в Кабельскетале. Это община в районе Зале в земле Саксония-Анхальт, который непосредственно граничит с западной частью Лейпцигского аэропорта». На следующий день специалисты выявили там около 50 граммов гексогена.

    Пятого августа сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле уже находил беспилотник с неизвестным устройством. Тогда же грузовой борт компании DHL столкнулся в небе над воздушной гаванью с неопознанным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа полиция нашла первый беспилотник со взрывателем возле украинского грузового самолета.

    Немецкие следователи выявили на этом аппарате следы ДНК.

    Правоохранительные органы Германии заподозрили Киев в инсценировке данной атаки.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 10:39 • Новости дня
    Уральские инженеры создали дрон-разрушитель зданий «Упырь-К»

    «Уралдронзавод» разработал БПЛА «Упырь-К» с дальностью 50 км

    Tекст: Мария Иванова

    На форуме «Патриоты России» в Тюмени представили новый беспилотник самолетного типа «Упырь-К», способный переносить боевую часть массой 12 кг.

    «Уралдронзавод» представил разработку на выставке народного оборонно-промышленного комплекса форума «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС.

    На предприятии рассказали, что главное отличие нового аппарата – подтвержденная дальность полета около 50 км от точки запуска.

    «Основное отличие «Упырь-К» – это дальность применения, которая на данный момент уже подтверждена и составляет около 50 км от запуска. Кроме того, отличительной чертой является подтвержденная масса переносимой боевой части – это 12 кг, это довольно значительный вес, можно переносить мину тм – расширяется поражающий диапазон, возможно уничтожение целиком зданий», – рассказали на предприятии.

    Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что на выставке демонстрируются более 60 образцов вооружения и военной техники, созданных жителями Урала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук в начале августа получил серьезные травмы при взрыве заминированного автомобиля. Пострадавшего создателя дрона «Упырь» после инцидента поместили в отделение реанимации.

    Ранее предприятие уже представило тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять функции атаки, минирования и разведки.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о получении небольшой партии ракет для Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия пополнила арсеналы зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщил Владимир Зеленский, однако объем поставок от западных союзников оказался незначительным.

    Украина получила от западных партнеров небольшую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС.

    «Мы получили, не буду говорить от какого государства, подтверждение будущих поставок нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним. Также мы получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты, ну и, если честно, еще немного зашло ракет Patriot, сколько – не могу сказать, но немного, надо больше», – заявил украинский лидер на встрече с представителями прессы.

    Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин пока не добился от союзников конкретных обещаний по усилению украинской ПВО. По его словам, Киеву требуются дополнительные зенитные комплексы, боеприпасы и помощь в восстановлении инфраструктуры.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву и подготовка украинских военнослужащих лишь затягивают конфликт, не оказывая решающего влияния на ситуацию в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков. Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог обсудил с Владимиром Зеленским закупки боеприпасов для зенитных комплексов.

    Киев рассчитывал получить у Вашингтона до 10% имеющихся резервов.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    На СВО начали испытывать новую станцию противодействия дронам «Поле-31»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейшая система защиты от беспилотников «Поле-31», подавляющая каналы спутниковой навигации на расстоянии до двух километров, поступила в зону СВО, сообщил официальный представитель компании-производителя НПО «Киловатт».

    Станция предназначено для подавления каналов спутниковой навигации ударных и разведывательных беспилотников, пояснил собеседник ТАСС.

    «Изделие предназначено для защиты объектов, автотранспорта, бронемашин и личного состава от ударных и разведывательных беспилотников, а также дронов камикадзе», – добавил он.

    Дальность действия установки составляет не менее двух километров. Устройство способно подавлять системы навигации GPS, Glonass, Beidou и Galileo. Диапазон рабочих частот варьируется от 1162 до 1300 МГц и от 1550 до 1630 МГц.

    Станция устанавливается на возвышенности для обеспечения надежной защиты военной инфраструктуры, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также предприятий топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Ростеха создали комплекс подавления навигации беспилотников «Вика».

    Разработчики НПО «Липтех» выпустили стационарные системы радиоэлектронной борьбы против тяжелых украинских дронов.

    В июне на стратегической трассе «Новороссия» военные развернули новые комплексы для подавления спутниковой связи.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 18:36 • Новости дня
    Франция решила ограничить траты Киева на неевропейское оружие

    Euronews: Франция решила ограничить траты Киева на неевропейское оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж намерен сократить возможности украинских властей приобретать вооружение у сторонних поставщиков за счет выделенного кредита на 90 млрд евро, сообщил телеканал Euronews.

    Власти республики стремятся изменить сроки действия текущих правил закупки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Франция добивается ограничения срока действия этих исключений, стремясь обеспечить, чтобы большая часть финансирования, предоставленного ЕС, в конечном итоге поддерживала европейское – и потенциально французское – оборонное производство», – сообщает Euronews.

    Текущие условия кредитования позволяют направлять средства за пределы Европейской экономической зоны. Это допускается при неспособности местных компаний обеспечить нужные объемы, соблюсти сроки или предложить адекватную стоимость.

    Доля таких контрактов не может превышать 35% от общей суммы.

    Журналисты отмечают, что среди запрошенных украинской стороной исключений числятся американские ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не одобрила выделение средств на приобретение американских систем Patriot для украинской армии.

    Ранее Франция выступила против закупок вооружений для Киева у третьих стран.

    Накануне Южная Корея отказалась передавать Украине ракеты для данных зенитно-ракетных комплексов.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Израиль уничтожил пять складов оружия ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ уничтожил пусковую установку и пять складов оружия ХАМАС в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные уничтожили в секторе Газа пусковую установку и пять складов с оружием радикального палестинского движения ХАМАС, которые располагались в мечетях.

    Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности ликвидировала в секторе Газа одну пусковую установку и пять оружейных складов палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

    «Подвергшиеся ударам склады были расположены внутри мечетей и вблизи пунктов гуманитарной помощи в Газе», – заявил представитель ЦАХАЛ.

    В израильской армии уточнили, что в уничтоженных помещениях находились ракеты, взрывчатка, гранаты, стрелковое оружие и военное оборудование.

    Днем ранее пресс-служба ЦАХАЛ также информировала об уничтожении двух складов с оружием ХАМАС в анклаве. Военные подчеркнули, что радикальное движение систематически использует гражданскую инфраструктуру, в том числе мечети, нарушая международное право.

    Перед нанесением ударов мирное население было предупреждено для минимизации возможного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа израильские военные поразили пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за полную демилитаризацию сектора Газа.

    Весной подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали четыре арсенала боевого крыла ХАМАС в центральной части региона.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 12:04 • Новости дня
    Бундесвер заказал строительство крупной военной базы в Литве

    Бундесвер поручил Rheinmetall строительство базы в Литве за 250 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит для бундесвера масштабную модульную военную базу в Литве, рассчитанную на проживание двух тысяч военнослужащих.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил первый заказ от вооруженных сил ФРГ на создание и обслуживание модульного военного лагеря в Литве, передает РИА «Новости».

    Инфраструктура предназначена для размещения до 2 тыс. солдат бундесвера.

    «В Литве концерн теперь в качестве генерального подрядчика создает модульный лагерь вместимостью до 2 тыс. военнослужащих, который должен начать работу с середины августа 2027 года», – отмечается в пресс-релизе компании.

    Стоимость контракта оценивается в 250 млн евро на строительство и 40 млн евро ежегодно на последующее обеспечение. Проект реализуется в рамках программы содействия вооруженным силам Германии G-CAP II SU, которая предоставляет стандартизированную модульную инфраструктуру для проживания военных.

    Rheinmetall является одним из ведущих производителей вооружений в Европе. Доходы компании значительно выросли благодаря поставкам военной техники на Украину, включая танки, бронемашины и системы ПВО. В конце 2023 года газета Financial Times назвала концерн одним из главных бенефициаров растущей мировой нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для литовской бригады.

    Министерство обороны балтийской республики запланировало возведение новой военной базы для солдат Североатлантического альянса.

    Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall согласовал строительство завода по производству боеприпасов на литовской территории.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 09:47 • Новости дня
    Кадровый голод замедлил производство оружия на Украине

    Bloomberg: Нехватка кадров ударила по производству оружия на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дефицит рабочих рук на Украине стал критическим препятствием для расширения производства вооружений, пишут информационные агентства.

    Недостаток квалифицированных кадров тормозит выпуск военной продукции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «По словам представителей отрасли, нехватка рабочей силы становится одним из главных препятствий для расширения производства украинского вооружения», – отмечается в публикации.

    Ситуация вынуждает некоторые предприятия искать нестандартные решения. Компании активно разыскивают специалистов пенсионного возраста, уговаривая их вернуться на рабочие места для поддержания объемов выпуска продукции.

    Ранее пленный украинский военнослужащий сообщил об острой нехватке кадров на оборонных заводах из-за мобилизации.

    Начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинским подразделениям не хватает ракетного вооружения для систем противовоздушной обороны и боевой авиации.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как киевский режим стремится рассредоточить производство БПЛА за пределами страны из-за системных ударов ВС России.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 12:13 • Новости дня
    Студент МИРЭА взял академический отпуск для службы оператором беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Студент московского вуза МИРЭА Дмитрий Баранов взял академический отпуск и подписал годовой контракт с Минобороны для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

    Студент четвертого курса института кибербезопасности и цифровых технологий Российского технологического университета (МИРЭА) Дмитрий Баранов прервал обучение для участия в спецоперации, передает «Герои спецоперации Z».

    Молодой человек оформил академический отпуск и подписал специальный контракт с Министерством обороны России. Срок соглашения составляет один год, рядовой будет служить в подразделениях беспилотных систем.

    «Максимально непривычно было жить в блиндаже. Но через три недели это уже не казалось странным», – рассказал военнослужащий о бытовых условиях на передовой. Он добавил, что полностью готов к выполнению поставленных боевых задач после прохождения необходимой подготовки.

    Министерство обороны зафиксировало рост числа добровольцев в войска беспилотных систем среди студентов.

    Учащийся столичного вуза РТУ МИРЭА Валерий Кочетов после четырех лет обучения отправился служить по контракту оператором дронов.

    Другой студент этого университета Алексей Галаев также подписал соглашение с военным ведомством.

    Комментарии (0)
    Главное
    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    Удар по Кривому Рогу привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ
    Командующий сирийскими курдскими формированиями объявил об их роспуске
    Грузинские радикалы выехали на границу протестовать против туристов из России
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    Умерла первая исполнительница песни I Will Always Love You

    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески

    Руководство Армении пытается заставить Россию отказаться от управления армянскими железными дорогами раньше срока в договоре на 12 лет. Чем помешали российские управляющие, которые спасли и сохранили Южно-Кавказскую железную дорогу? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

    Перейти в раздел

    Русский город Одесса перестает работать на ВСУ

    Систематические удары России по портовой инфраструктуре в Одесской области в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор. Проседание экспорта от потенциала составило около 65%, а прямые убытки украинского АПК в этом году могут достигнуть трех млрд долларов. Как говорят эксперты, лишение выхода к Черному морю имеет огромное значение с точки зрения пресечения каналов снабжения ВСУ, потому что Одесса теряет статус тылового донора. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    • Как держаться в седле и по жизни

      Ветеран СВО Эльмир Валеев после ранения и ампутации освоил конную езду и следж-хоккей. Он точно знает, как сохранять веру в себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации