  • Новость часаЛавров выразил Турции недоумение из-за военного сотрудничества с Украиной
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    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    6 комментариев
    1 ноября 2024, 10:37 • Новости дня

    В России введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО

    Tекст: Вера Басилая

    С 1 ноября в России начала действовать система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции, упрощен порядок оформления льгот и социальной поддержки, сообщили в Министерстве обороны.

    С 1 ноября во всех регионах России введена система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции (СВО), следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Теперь оформить справку можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде. Также определен единый образец документа, подтверждающего статус участника СВО.

    Кроме того, справку могут оформить и получить не только сами военнослужащие, но и члены их семей. Получить документ можно в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в военных комиссариатах.

    В Москве, например, оформить справку участника можно в Военно-социальном центре Минобороны, где создан специальный отдел для адресного разбирательства вопросов.

    Оформить справку также можно в филиалах государственного фонда «Защитники Отечества». Единая форма справки должна упростить порядок оформления льгот и социальной поддержки для всех категорий участников СВО на всей территории страны.

    Ранее участники спецоперации были вынуждены оформлять документы в бумажном виде через несколько организаций. Теперь этот процесс значительно упрощен, и справку можно получить в любом многофункциональном центре предоставления услуг во всех регионах России.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о поправках в трудовое законодательство, гарантирующих сохранение рабочих мест для участников СВО на весь срок их службы, а также защите прав членов их семей.

    Напомним, для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей предусмотрены компенсации на оплату коммунальных услуг, льготы на медико-социальную реабилитацию и санаторно-курортное лечение, а также выплаты для детей участников СВО, посещающих детские сады.

    31 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию

    Небензя заявил о гневе Зеленского из-за миграции украинцев в новые регионы России

    Небензя: Зеленский в бешенстве от массового переезда украинцев в Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как передает ТАСС, по словам Небензи, украинские граждане, которые покинули страну и отправились в западные государства, теперь возвращаются и переезжают в регионы, вошедшие в состав России.

    Небензя отметил, что в интернете можно найти множество видео, где украинские мужчины радостно обсуждают свое бегство с Украины, называя ее «концлагерем Зеленского». Многие из них выбирают Россию в качестве нового места жительства. По словам дипломата, с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыло 5,3 млн украинцев, сейчас это число значительно возросло.

    Дипломат подчеркнул, что украинцы, уехавшие на Запад, сталкиваются там с бытовыми трудностями и дискриминацией по языковому признаку, что побуждает их переселяться в Россию, в том числе в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что социально-экономические трудности на новом месте вынуждают внутренне перемещенных граждан Украины возвращаться на неподконтрольные Киеву территории, с чем ранее уже сталкивались многие беженцы.

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    31 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ встретился с женой в России

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай встретился с женой в пункте содержания военнопленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.

    Солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бакай встретился с женой в одном из пунктов содержания военнопленных, передает ТАСС. Бакай рассказал, что весной 2022 года, несмотря на освобождение от армии по «белому билету», его призвали на службу и отправили в учебку. В составе украинских сил его направили в Мариуполь, где в апреле 2022 года он был задержан.

    Мужчина отметил, что призыв был неожиданным: «Призывали как будто на срочную службу, несмотря на белый билет. Я сопротивлялся, в 18 лет не призвали, почему я должен идти в 26 лет. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы».

    Волонтер Марина Ашифина, также жена бывшего военнопленного, сообщила, что при поддержке омбудсмена Дарьи Морозовой ведется работа по освобождению Александра. Жена военнопленного Татьяна обратилась за помощью к Ашифиной, понимая, как она может помочь. «Надеемся, что в этом случае тоже будет хэппи-энд», – добавила она.

    Супруги подчеркнули, что после освобождения намерены остаться жить в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий в плену рассказал, что западные инструкторы оказывают значительную помощь ВСУ в обучении на территории Британии, а также он подтвердил факты расстрелов дезертиров специальными отрядами на Украине.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    1 ноября 2024, 01:47 • Новости дня
    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Зеленский сообщил о намерении использовать операцию ВСУ в Курской области для дипломатии

    Зеленский решил использовать операцию в Курской области для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Операция ВСУ в Курской области может сыграть важную роль в украинских дипломатических инициативах, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, успешное завершение операции может иметь значимое влияние и будет использовано в тактических целях для урегулирования конфликта, передает Ura.ru.

    Кроме того, украинский президент подчеркнул, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив. Он выразил уверенность в том, что действия ВСУ могут стать значимым инструментом в тактических и дипломатических переговорах касательно конфликта.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц вражеской техники. За день до этого стало известно, что украинская сторона потеряла свыше 350 человек на этом участке фронта.

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    31 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину

    Военный эксперт Леонков: В ВСУ могут появиться крупные соединения из иностранных военных

    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У ВСУ почти выбито среднее командное звено. Восполнить эти потери, назначая командиром кого попало, – плохая практика. На помощь Украине, нуждающейся в опытных офицерах, приходят иностранные специалисты, которых вовлекают в конфликт под видом ответа на действия КНДР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине.

    «Страны Запада и Украина продолжают разыгрывать северокорейскую карту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал, что этот сюжет получил «новое дыхание» после того, как Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. «Дело дошло до того, что в Совбезе ООН звучит откровенная ложь, будто Россия слаба и без КНДР не может сделать ни шага», – возмутился собеседник.

    Однако на фоне «истерики» Запада выделяется заявление главы Пентагона о возможной отправке военных на Украину другими странами в ответ на действия КНДР, обратил внимание эксперт. Он напомнил, что наемники воюют на стороне украинской армии уже давно. Однако, как считает спикер, сейчас речь может идти о появлении в составе ВСУ крупных соединений из легионеров под командованием иностранных офицеров.

    «Важно понимать, что во время боевых действий практически полностью было выбито среднее командное звено противника – это младшие офицеры и сержантский состав. Восполнить эти потери, просто рекрутируя всех подряд и назначая командиром кого попало, – плохая практика. На поле боя она ведет к тому, что любое подразделение, сформированное по такому принципу, обречено на уничтожение», – уточнил спикер.

    На помощь отправят иностранных специалистов. Причем Вашингтоном заготовлено и объяснение их присутствия в рядах ВСУ – это якобы ответ на действия КНДР. По мнению военного эксперта, в состав соединений из легионеров могут входить представители бандформирований из Колумбии, боевики из террористических группировок, в том числе ближневосточных и африканских. Кроме того, речь может идти о военных из Южной Кореи, Японии и, возможно, Филиппин – на эти страны, как отмечает собеседник, Вашингтон может надавить.

    Что касается войск НАТО, то они вряд ли официально вступят в украинский конфликт. Но у них есть лазейка. «Кадровые офицеры стран Североатлантического альянса чудесным образом всегда оказываются в запасе аккурат накануне поездки на Украину», – заметил Леонков. На этом фоне он напомнил о недавней вылазке в Брянскую область украинской диверсионной группы, в составе которой был в том числе американский военный с большим боевым опытом.

    Собеседник не исключает, что среди задач соединения будет как раз проведение диверсионных операций. «Их могут также задействовать для обслуживания и эксплуатации дорогостоящей и сложной военной техники, которая поставлялась на Украину. Я имею в виду комплексы противовоздушной обороны, станции контрбатарейной борьбы, комплексы РЭБ и так далее», – добавил эксперт.

    На поле боя – по сравнению с насильно мобилизованными украинцами – соединения из легионеров будут эффективнее, отметил спикер. «Но нужно понимать: на Украину не захотят ехать серьезные военные из стран НАТО. Они понимают, что такое боевые действия, а украинский конфликт – вовсе не сафари. К тому же события в Курской области показывают, что те, кто все же вступил в ряды ВСУ, оказались не такими уж суперспециалистами, какими их представляла украинская пропаганда», – заключил Леонков.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад разыгрывает спектакль, говоря о переброске на украинский фронт военнослужащих Северной Кореи, и таким образом пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Дипломат подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть появление специалистов стран Североатлантического альянса в зоне конфликта.

    «Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», – сказал российский постпред на заседания Совбеза. Небензя также обратился к своему американскому коллеге при организации с вопросом, почему помогать Украине можно, а России – нет. Дипломат в этой связи отметил, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу «гнилую логику» о недопустимости поддержки Москвы.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    На фоне слухов о якобы участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте США не исключили отправки другими странами военных на Украину. Журналисты спросили главу Пентагона Ллойда Остина, могут ли третьи страны отправить своих военных на поддержку Украины. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», –  ответил он.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее утверждал, что Северная Корея отправила военнослужащих в Курскую область. Пентагон оценивал численность якобы переброшенных в Россию северокорейских солдат в 10 тысяч.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, напомнил о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном и ст. 4. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул президент.

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    31 октября 2024, 20:06 • Новости дня
    Мединструктор объяснила, когда на поле боя не важна стерильность

    Мединструктор Воронина: В первые часы после ранения думать о стерильности не приходится

    Мединструктор объяснила, когда на поле боя не важна стерильность
    @ РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Задача полевой медицины в зоне СВО – дотянуть человека до места, где ему смогут оказать полноценную помощь, сказала газете ВЗГЛЯД инструктор по тактической медицине Мария Воронина. По ее словам, в первые часы после ранения стерильность при оказании помощи играет второстепенную роль.

    «Львиную часть манипуляций в зоне СВО приходится совершать в условиях, далеких от стерильности. В полевых условиях об этом думать не приходится. Со снарядом при ранении в тело и мягкие ткани влетает вся зараза, которая только может быть. Тут руки уже ничего не внесут», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

    «Другое дело – работа в перчатках в момент контакта с кровью. И тут дело в собственной безопасности. По фронту ходит множество заболеваний, среди которых ВИЧ и гепатит С. Причем боец может сам не знать, что является носителем», – указала она.

    «Стерильности в боевых условиях, особенно в красной зоне (месте получения ранения – прим. ВЗГЛЯД), не бывает. К слову, этот «пунктик» часто бывает у профессиональных медиков, которые работали на гражданке. В начале СВО повально было, что во время обучения азам первой помощи они нередко переживали о стерильности», – добавила спикер.

    «А потом тратили огромное количество времени на те манипуляции, которые совершенно не актуальны на поле боя. А у нас все же в приоритете спасение жизни. Можно собрать кости, починить «запчасть» в человеке, но смерть лечить не научились. И наша задача – эту смерть отменить. Надо дотянуть человека в максимально полной комплектации до места, где ему смогут оказать полноценную помощь», – заметила эксперт.

    Также, по ее словам, если на пути встретился раненый противник, медики ему чаще всего помогают, «скрипя зубами». «Я другого не видела. Но вообще помогаем всем. Когда конфликт в Донбассе только начинался, мы спасали и гражданских. Сейчас ничего не изменилось. Работаем по обстоятельствам», – резюмировала собеседник.

    Ранее инструктор по тактической медицине Мария Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.

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    1 ноября 2024, 02:12 • Новости дня
    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29

    Сикорский и Косиняк-Камыш объяснили невозможность передачи МиГ-29 Украине

    Польша ответила Зеленскому на упреки по МиГ-29
    @ gov.pl

    Tекст: Максим Попов

    Польские министры Сикорский и Косиняк-Камыш пояснили, почему страна не может передать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты, ссылаясь на ограничения Варшавы и отсутствие согласия НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш ответили на критику президента Владимира Зеленского относительно нежелания передавать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать ракеты над украинской территорией, передает ТАСС.

    Сикорский, выступая на пресс-конференции в Ольштыне, заявил, что возможности Варшавы ограничены. Он подчеркнул: «У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, однако мы также являемся прифронтовым государством, нам также угрожает Россия, и не все возможно».

    Одновременно с этим глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш указал на приоритет обеспечения обороноспособности Польши над помощью Киеву. Он отметил, что Польша передала Украине столько военной техники, сколько было возможно, но пределом для помощи является безопасность страны. Отказ перехватывать ракеты над Украиной он объяснил отсутствием согласия НАТО: «Решение сбивать ракеты всегда является ответом всего НАТО, а не одной страны. Сегодня такого решения со стороны альянса нет»,  – подчеркнул он.

    Напомним, в четверг на встрече с главами территориальных общин Закарпатской области президент Зеленский выразил недовольство тем, что Польша ограничилась обещаниями передать Украине истребители МиГ-29, хотя договоренности с НАТО предполагали такие поставки.

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    31 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ госграницы в Курской области
    Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ госграницы в Курской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска отразили попытку вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, уничтожив более 300 военнослужащих и несколько единиц техники, сообщили в Минобороны.

    Как сообщает Минобороны, российские войска продолжили наступательные действия в Курской области, нанеся поражение формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово. В ходе боя уничтожены более 300 украинских военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая боевые бронированные машины и артиллерийские орудия.

    Четыре контратаки ВСУ в направлении Дарьино, Новоивановки и Плехово были успешно отражены российскими подразделениями. По данным Минобороны, украинская сторона потеряла до 30 человек убитыми и ранеными. В числе уничтоженной техники – две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Кроме того, российские войска предотвратили попытку прорыва ВСУ через государственную границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В ходе операции были ликвидированы около десяти украинских военнослужащих.

    Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, а также резервам в Сумской области. В результате атак уничтожены радиолокационная станция израильского производства, артиллерийские орудия, минометы и автомобили.

    По данным Минобороны, за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 28 600 военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и системы залпового огня.

    Напомним, российские вооруженные силы нанесли поражение аэродромам и складам вооруженных сил Украины.

    Также за ночь российская система противовоздушной обороны уничтожила 21 украинский беспилотник.

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    31 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
    Российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Восток» в последние сутки освободила Ясную Поляну в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России в четверг.

    Подразделения группировки войск «Восток» освободили Ясную Поляну, отразили контратаки украинских войск и поразили части 58-й мотопехотной и 152-й егерской бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 100 военнослужащих, уничтожены несколько боевых машин и самоходная артиллерийская установка.

    Группировка «Днепр» нанесла удар по позициям 110-й механизированной и нескольких бригад теробороны ВСУ в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих, несколько единиц артиллерии и три склада боеприпасов.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной и 112-й бригадам теробороны ВСУ. Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

    Группировка «Запад» на Харьковском направлении улучшила тактическое положение, отразила шесть контратак украинских штурмовиков. В зоне ее действия ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, несколько боевых машин и артиллерийских установок.

    «Южная» группировка нанесла удары по позициям механизированных и штурмовых бригад ВСУ. В зоне ее действия ВСУ потеряли до 810 военнослужащих и значительное количество техники.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи, отразила 11 контратак. Потери противника составили до 565 военнослужащих и несколько артиллерийских систем.

    В прошлые сутки российские войска взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области. До этого они освободили Селидово. Также на этой неделе ВС России освободили три других населенных пункта.

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    1 ноября 2024, 01:07 • Новости дня
    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Блинкен заявил о возможном участии войск Северной Кореи в боях против ВСУ

    США обвинили Россию в возможном использовании войск КНДР против Украины

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном использовании российскими властями военнослужащих Северной Кореи в боях против Украины, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, на территории России в настоящее время находятся около 10 тыс. военнослужащих КНДР, из которых восемь тыс. размещены в Курской области. Однако Блинкен не предоставил доказательств своим утверждениям, отметив лишь, что участие северокорейских войск в боевых действиях может произойти в ближайшие дни.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если северокорейские войска будут вовлечены в конфликты против Украины, они станут законной целью для Вооруженных сил Украины. Эти заявления вызвали широкий резонанс, однако официальные представители России пока не прокомментировали эту информацию.

    Напомним, 25 октября замглавы МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что отправка северокорейских военных в Россию, если бы таковая имела место быть, была бы правомерной и соответствующей международному праву. Примерно за день до этого зарубежные СМИ сообщили, что северокорейские войска помогут России освободить Курскую область.

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    31 октября 2024, 11:03 • Новости дня
    Российский флаг поднят над Кругляковкой в Харьковской области
    Российский флаг поднят над Кругляковкой в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили флаг на телевышке в освобожденной Кругляковке, находящейся южнее Купянска, следует из видео Министерства обороны России.

    На видео, опубликованном Министерством обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале, видно, как военнослужащие 2-й мотострелковой Таманской дивизии из состава группировки «Запад» закрепляют российский триколор на телевышке, расположенной в Кругляковке.

    В ведомстве отметили, что триколор был установлен военнослужащими штурмовых подразделений.

    Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что освобождение Кругляковки в Харьковской области лишит украинскую армию выхода на правый берег реки Оскол.

    Напомним, Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области.

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    31 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского

    Лавров усомнился в пользе шизофренического «плана победы» Зеленского для мира в Европе

    Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Шизофренический «план победы» Владимира Зеленского не способствует миру в Европе, он продвигает тупую формулу с призывом капитуляции России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров резко высказался в адрес «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его шизофреническим, передает ТАСС.

    Глава МИД России также обратил внимание на недавнее решение парламента Украины, который запретил каноническую Украинскую православную церковь.

    «На это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую формулу мира Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы».

    Лавров отметил, что ни мирные предложения Зеленского, ни его идеи о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе не приближают Европейский континент к миру. Он охарактеризовал эти предложения как фантазии, которые не имеют реальной перспективы для стабилизации ситуации в регионе.

    Ранее Зеленский предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк» в рамках своего «плана победы».

    Позже Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк».

    Также «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все так называемые мирные планы Зеленского направлены на втягивание стран Запада в конфликт на Украине.

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    1 ноября 2024, 08:56 • Новости дня
    Депутат Госдумы сообщил о бегстве командования ВСУ из Купянска

    Власти и командиры ВСУ покинули Купянск, оставив наемников и мародеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне наступления российских войск командиры ВСУ и власти Купянска покинули город, оставив его наемникам и мародерам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил, что на фоне наступления российских войск командиры подразделений ВСУ и власти Купянска покинули город, передает ТАСС.

    «Из Купянска уже сбежало все руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации. Там только лишь наемники, мародеры», – заявил он.

    По словам Водолацкого, наемники, оставшиеся в городе, представляют собой контингенты из Польши, Болгарии, Германии и Канады. Они находятся на второй линии украинской обороны в Харьковской области. Эти группы выполняют роль заградотрядов, расстреливая мобилизованных украинских солдат в случае их отступления или сдачи в плен российским войскам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска находятся в шести километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а военный эксперт предположил вероятные действия вооруженных сил России для освобождения этого города.

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    31 октября 2024, 22:33 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 41 БПЛА за полтора часа над российскими регионами

    Средства ПВО сбили 41 беспилотник за полтора часа над пятью российскими регионами

    Tекст: Максим Попов

    В течение полутора часов российские средства ПВО предотвратили проникновение 41 беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областей и Крыма.

     «Сорок один беспилотник был обнаружен и успешно сбит до проникновения в населенные пункты, что позволило предотвратить возможные разрушения и жертвы», – отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что в результате успешной операции не пострадали ни гражданские объекты, ни инфраструктура, передает ТАСС.

    Напомним, сегодня сразу несколько промышленных предприятий Башкирии подверглись атаке беспилотников ВСУ. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, жертв и разрушений не зафиксировано, предприятия продолжают работу в штатном режиме. Также во время атаки с использованием беспилотников в Бердянске была повреждена инфраструктура морского торгового порта.

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    31 октября 2024, 22:14 • Новости дня
    США собрались нарастить поставки вооружений Украине

    США и союзники намерены увеличить поставки артиллерии и ПВО Украине

    США собрались нарастить поставки вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    На пресс-конференции, прошедшей по итогам переговоров в формате «2+2» с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи, глава Пентагона подчеркнул, что дополнительная военная помощь будет объявлена в ближайшие дни, передает ТАСС.

    По словам Остина, в новый пакет военной помощи прежде всего войдут артиллерийские орудия, системы ПВО, бронетехника и боеприпасы. Президент России Владимир Путин в ответ заявлял, что подобные поставки не изменят ситуацию на фронте и только затянут конфликт. Путин подчеркивал, что увеличение поставок оружия не способствует восстановлению мира в регионе.

    Напомним, накануне в Пентагоне заявили, что военная помощь Украине выявила проблемы в поддержании и увеличении складов вооружений США, что угрожает боеготовности американских сил. Кроме того, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский был обескуражен, когда США отказались дать разрешение на использование дальнобойного вооружения для ударов вглубь России. Также посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.


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    1 ноября 2024, 00:23 • Новости дня
    США попросили Зеленского записать видеозавещание

    Власти США предлагали Зеленскому подготовить видеозавещание перед СВО

    Tекст: Максим Попов

    Власти США предложили Владимиру Зеленскому записать видеозавещание из-за опасений его гибели перед началом СВО, сообщил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По словам Кулебы, такая просьба была обусловлена опасениями американской стороны относительно возможной гибели Зеленского, сообщила «Лента.Ру».

    «США накануне СВО были уверены, что Украина проиграет», – заявил Кулеба. Он добавил, что западные страны также призывали президента Украины готовиться к созданию правительства в изгнании и к партизанской войне. Таким образом, США и другие западные страны предполагали, что Украине придется действовать в условиях оккупации, и готовили Зеленского к сценарию, в котором его страна потерпит поражение в военном конфликте.

    Эти сведения, по словам Кулебы, подчеркивают, в каком состоянии находилась украинская дипломатия и какие опасения были у международных партнеров Украины накануне конфликта.

    Напомним, Кулеба узнал о своем увольнении во время посещения спортзала, после чего подписал заявление об уходе, наслаждаясь игристым вином и сигарой.

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