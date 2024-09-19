Какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей

Tекст: Ольга Никитина

Система поддержки участников СВО и их семей постоянно совершенствуется. Начиная с первых дней спецоперации государство разработало комплекс мер, направленных на обеспечение социальной защиты и благополучия военнослужащих и их близких. С каждым новым указом и постановлением перечень льгот и выплат расширяется, а условия их получения упрощаются.

Газета ВЗГЛЯД уже писала подробно о том, сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году. Здесь важно напомнить о том, что военные, заключившие контракт с МО РФ в период до 31 декабря 2024 года, в соответствии с президентским указом получат единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей.

Еще одна единовременная выплата в размере не меньше 400 тыс. рублей должна быть выплачена военнослужащему от региональных властей. В ряде субъектов РФ эту выплату значительно увеличили в этом году. Так, из бюджета Москвы контрактник в первый месяц получает выплату в размере 1,9 млн рублей. Общая сумма выплат за поступление на службу по контракту, таким образом, составит 2,3 млн рублей.

Ежемесячная зарплата солдат в зоне СВО начинается от 210 тыс. рублей. Кроме того, есть надбавки за службу, за выслугу лет, вознаграждения за захват и уничтожение вражеской техники, которые могут исчисляться миллионами рублей.

Далее рассмотрим другие меры соцподдержки, которые есть в России для военнослужащих.

Важно отметить, что для упрощения получения военными всех положенных им льгот при обращении в Социальный фонд РФ за каждым бойцом СВО закрепляется персональный куратор, который поможет на любом этапе получения государственных услуг. Кроме того, за консультационной помощью можно обратиться в местный филиал фонда «Защитники Отечества». По данным СФР, выплаты участникам боевых действий, ветеранские выплаты и выплаты Героям России назначаются в беззаявительном порядке.

Пенсионные льготы для участников СВО

Время, пока военный несет службу в зоне СВО, засчитывается при начислении пенсии в двойном размере. Это касается как стажа, так и пенсионных коэффициентов. Таким образом, военнослужащие могут значительно ускорить выход на пенсию и увеличить ее размер.

– Стаж: каждый месяц службы засчитывается за два месяца.

– Пенсионные коэффициенты: за год службы начисляется 3,6 коэффициента вместо стандартных 1,8.

– Досрочная пенсия: участники СВО могут выйти на пенсию за выслугу лет на два года раньше установленного возраста.

Размер расчетной социальной пенсии у участника спецоперации увеличивается на 32%.

Отметим также, что для бойцов СВО установлены трудовые гарантии: за мобилизованными гражданами сохраняется рабочее место.

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Выплата за ранение: 3 млн рублей по президентскому указу

В случае полученного на СВО ранения можно получить выплату в указанном размере. Положена она ряду категорий граждан:

– военнослужащим, включая мобилизованных;

– сотрудникам Росгвардии;

– сотрудникам МЧС;

– сотрудникам ФСБ, в том числе работавшим на границе с зоной боевых действий;

– тем, кто занимается укреплением рубежей;

– судебным приставам.

Выплаты за инвалидность

Размер разовых выплат при установлении инвалидности первой группы составляет почти 2,5 млн рублей, второй группы – 1,6 млн рублей, третьей группы – 818 тыс. рублей. Эту страховую выплату можно оформить в том числе в течение года после окончания службы.

За ранение или травму на службе положено еще 327 тыс. рублей страховых выплат. Если увечье считается легким, то речь идет о сумме в 81 тыс. рублей.

Пенсия бойцам СВО по инвалидности

– I группа. Выплата составит почти 30 тыс. рублей. При наличии одного иждивенца (чаще всего – это дети) размер выплат возрастет до 40 тыс. рублей, двоих – до 50 тыс. рублей, а троих – до 60 тыс. рублей.

– II группа. Эта категория военнослужащих получает пенсию по инвалидности в размере почти 25 тыс. рублей. При наличии иждивенца выплата увеличивается до 33,3 тыс. рублей, двоих – 42 тыс. рублей, троих – 50 тыс. рублей.

– III группа. Размер пенсии составит 17,5 тыс. рублей. Если есть один иждивенец, то выплата увеличивается до 23,3 тыс. рублей, двое – 29,1 тыс. рублей, трое – 35 тыс. рублей.

Участники СВО со статусом ветерана боевых действий вправе ежемесячно получать денежную выплату в размере 3 тыс. 900 рублей (приводим округленные данные по суммам выплат). Речь идет о выплатах по линии Социального фонда России.

Если военнослужащий стал инвалидом не в результате боевого ранения, а из-за болезни, то от государства также предусмотрены дополнительные выплаты: для первой группы – 5,3 тыс. рублей, для второй – 3,8 тыс. рублей, для третьей – чуть более 3 тыс. рублей каждый месяц.

Единовременная выплата при увольнении со службы

Это что-то вроде выходного пособия тем, кто был признан не годным к дальнейшей службе в результате полученного ранения. В 2024 году выплаты составляют 3 млн 270 тыс. рублей для контрактников и 1,6 млн рублей для тех, кто служит по призыву.

Медицина

Ветераны спецоперации могут получить помощь в восстановлении здоровья, обратившись в фонд «Защитники Отечества». В каждом российском регионе уже выбраны лучшие медорганизации по конкретному профилю – от хирургии до кардиологии. Можно обратиться в местный филиал фонда и попасть на прием к специалисту.

Кроме того, для получения высокотехнологичного лечения российские военные могут быть направлены в передовые клиники федерального уровня, в том числе в стационары ФМБА и Минздрава России.

Участникам СВО, помимо прочего, положена диспансеризация. На осмотр они могут попасть в любое удобное время, примут их вне очереди.

Налоги

Участники СВО освобождаются от уплаты налога на один объект недвижимости каждого вида (одна квартира, один дом, один гараж и так далее). Кроме того, они не платят налог на землю с шести соток (если участок, которым он владеет, превышает указанную площадь, тогда налог платится с размера превышения).

Также действуют региональные льготы на транспортный налог.

Жилищные вопросы

Кроме того, бойцы СВО могут оформить льготную ипотеку. Речь идет о регионах, которые воссоединились с Россией. Включается в программу и жилье на вторичном рынке.

По условиям этой программы ставка составит максимум 2% годовых, а максимальная сумма кредита – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – от 10%. Программа будет действовать до 30 апреля 2025 года. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что такое первоначальный взнос на покупку квартиры. Получить ипотеку на льготных условиях можно только один раз.

Кроме того, бойцам СВО доступны Дальневосточная и Арктическая ипотеки.

Предусмотрены также и льготы по ЖКХ: участники СВО освобождаются от штрафов за неуплату коммунальных услуг, получают скидку 50% на оплату квитанций по ЖКХ и взносов на капремонт.

За членами семей военных остается право пользования служебным жильем или получение компенсации за аренду.

Дополнительное образование

Инвалиды боевых действий имеют право на бесплатное профессиональное переобучение.

Кредитные каникулы

Мобилизованные граждане могут воспользоваться кредитными каникулами, а в случае гибели или тяжелого ранения обязательства по поручительству по кредитам должны быть прекращены.

Спорт

На базе фонда «Защитники Отечества» ветеранам СВО предлагается возможность проявить себя в спорте. Считается, что это один из наиболее эффективных способов реабилитации. Совместно с Паралимпийским комитетом России фонд разрабатывает программы спортивной реабилитации. Для участников СВО проводятся соревнования. Речь идет о состязаниях за Кубок защитников Отечества.

Другие льготы участникам СВО: краткий перечень

1) Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

2) Обеспечение продовольствием, вещами;

3) Обеспечение жилищем;

4) Обязательное государственное личное страхование;

5) Обеспечение лекарствами;

6) Путевки в санаторий.

Какие льготы и выплаты от государства положены семьям бойцов СВО

Упрощенное оформление пособий на детей

Одним из важных аспектов поддержки является упрощенное оформление пособий на детей. Семьям мобилизованных не требуется подтверждать доход главы семьи при оформлении детских пособий. Это значительно облегчает процесс получения выплат.

Образовательные льготы

У детей участников СВО есть право на первоочередное зачисление в школы и детские сады.

Сами участники спецоперации, а также их дети, которые обучаются в колледжах и вузах, вправе перейти с коммерческого обучения на бюджетную основу. Для этого необходимо подать заявление на имя ректора, а также предоставить подтверждающие документы. У человека, претендующего на получение льготы, не должно быть академических задолженностей или долгов по оплате обучения.

Такое право возникает, если в образовательном учреждении есть свободные места, финансируемые из бюджетных средств. Рассмотрение вопроса о зачислении на бюджет происходит дважды в год. Оплачивать образование такого студента вуз может и из собственных средств либо за счет пожертвований.

Дети участников спецоперации могут поступить в вуз на бакалавриат и специалитет по отдельному конкурсу. Им нужно сдать ЕГЭ и/или вступительные испытания. Конкурировать они будут за квотированное место лишь с теми, кто может претендовать на зачисление на аналогичном основании.

Абитуриентов – детей Героев России или тех бойцов СВО, которые были награждены тремя орденами Мужества, либо погибли или получили увечье, принимают в вузы без вступительных испытаний.

Денежная помощь семье в случае гибели бойца СВО

Если военнослужащий погиб в ходе спецоперации, семья получит 5 млн рублей. Если до наступления смерти военный получил 3 млн рублей, которые положены за ранение на службе, тогда выплаты для семьи составят оставшиеся 2 млн рублей.

После смерти военного родственники в первую очередь получают денежное довольствие, которое не успел получить солдат за время службы. Как правило, получателем средств является супруга, если брак был оформлен официально. Также получателями могут быть совершеннолетние дети, которые проживали вместе с отцом. Если нет супруги или детей, выплату смогут получить родители.

Также семье положена страховая выплата.

Еще одна единовременная выплата (ее размер составляет 4,9 млн рублей) делится поровну между членами семьи.

На региональном уровне установлены свои меры поддержки семьям погибших бойцов СВО. Так, самые большие выплаты действуют в Московском регионе и ряде других областей – 3 млн рублей. Есть ряд регионов, где установлена выплата в 2 млн рублей, а в большинстве субъектов РФ она составляет 1 млн рублей.

Ежемесячная денежная компенсация семье погибшего военного составит почти 23 тыс. рублей, а ежемесячное пособие на каждого из несовершеннолетних детей (либо до 23 лет, если ребенок на очном обучении) – 2,9 тыс. рублей.

Положена семье и социальная пенсия по потере кормильца, размер которой составляет почти 7,7 тыс. рублей. Плюсом к этому есть доплата до прожиточного минимума.

Льготы для работодателей, принимающих на работу участников СВО

Компании, где трудоустроены участники СВО, могут получить статус социальных предприятий. Им государство оказывает помощь и поддержку.

Ответственность за дискредитацию участников СВО

В нашей стране законодательно установлена ответственность за дискредитацию участников СВО, ВС РФ и добровольческих формирований. Эта мера направлена на защиту чести и достоинства российских военнослужащих.

Какие меры поддержки планируется ввести дополнительно

Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, как сообщал в середине сентября 2024 года премьер Михаил Мишустин, предусматривает еще две новые меры поддержки в адрес бойцов СВО. Так, планируется расширить возможности для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим, а также его супругой.

Кроме того, в отношении бойца СВО и его жены планируется отменить задолженности за отопление, газоснабжение, потребление воды и электроэнергии, а также собираются отменить взыскания и пени, если они были начислены.

Речь идет о тех бойцах, которые имеют государственные награды. Газета ВЗГЛЯД подробно писала обо всех льготах, которые положены в России тем, кто был удостоен госнаграды.