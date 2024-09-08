Какие льготы и выплаты положены инвалидам в России

Tекст: Ольга Никитина

Первая, вторая и третья группы инвалидности

Три группы инвалидности выделяются в зависимости от того, насколько ограничена привычная жизнедеятельность человека, имеющего проблемы со здоровьем. Такая классификация необходима для дифференцированного подхода к предоставлению мер поддержки. Так, инвалидность первой группы присваивается при наиболее тяжелых нарушениях здоровья, требующих постоянного постороннего ухода. Инвалиды второй и третьей групп имеют менее выраженные ограничения, но также нуждаются в защите.

Инвалидность присваивается на определенный период времени, чаще всего – один год. Если в результате получаемого лечения у пациента с инвалидностью улучшается состояние, то со временем его могут перевести в группу, которая считается более «легкой».

В отличие от взрослых, детям присваивается единая группа инвалидности.

Кому дают третью группу инвалидности?

Инвалидность III группы присваивается тем, у кого есть проблемы со здоровьем, накладывающие определенные ограничения на их жизнедеятельность, однако не приводящие к утрате трудоспособности. Потому эта группа инвалидности также иногда называется «рабочей».

Люди с таким типом инвалидности не нуждаются в постоянном присмотре: они могут обслуживать себя сами, двигаться, учиться и трудиться, но, возможно, не так быстро, как полностью здоровые люди. При этом для их работы должны быть созданы специальные условия.

При каких болезнях дают третью группу? Четкого перечня заболеваний не существует. Однако есть определенные критерии, по которым медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) оценивает состояние здоровья человека и принимает решение о присвоении группы инвалидности.

Основные группы заболеваний, при которых может быть присвоена инвалидность:

1) Сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония с тяжелыми осложнениями, ишемическая болезнь сердца с перенесенным инфарктом миокарда и выраженными нарушениями сердечной деятельности, врожденные пороки сердца с тяжелыми гемодинамическими нарушениями.

2) Заболевания органов дыхания, включая хроническую обструктивную болезнь легких с тяжелыми обострениями.

3) Заболевания почек, в том числе хроническая почечная недостаточность.

4) Заболевания печени, в том числе цирроз печени с декомпенсацией.

5) Эндокринные заболевания, включая сахарный диабет с осложнениями, требующими постоянного медицинского наблюдения.

6) Онкологические заболевания.

7) Неврологические заболевания: рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, сосудистые заболевания головного мозга с выраженными неврологическими нарушениями, эпилепсия с частыми приступами.

8) Психические расстройства: шизофрения, тяжелые депрессивные расстройства, биполярное аффективное расстройство.

9) Заболевания опорно-двигательного аппарата с выраженными ограничениями подвижности.

10) Заболевания органов зрения и слуха, приводящие к значительной потере функций.

11) Заболевания кожи с обширными поражениями.

Кому дают вторую группу инвалидности?

Граждане со II группой инвалидности страдают от более тяжелых нарушений здоровья. В самообслуживании они не полностью самостоятельны, им может требоваться посторонняя помощь для поддержания повседневной активности. С некоторыми задачами они не могут справиться самостоятельно.

Люди, у которых есть вторая группа инвалидности, могут работать, но должны быть учтены особенности состояния их здоровья.

Кому дают первую группу инвалидности?

В данном случае речь идет о пациентах, которые в обычной будничной обстановке зависят от постоянного присмотра и помощи близких или профессионалов. Назначается людям, которые безвременно или продолжительно не будут иметь возможности работать. Таким пациентам требуется медицинская помощь и, как правило, беспрерывный присмотр. Первую группу дают пациентам с онкологическими заболеваниями, параличом, лишенным конечностей.

Какие льготы положены инвалидам?

Люди с инвалидностью в России имеют ряд существенных льгот, направленных на улучшение их качества жизни и обеспечение равных возможностей. Рассмотрим подробнее основные виды льгот:

1) Связанные с жильем

– Субсидии покрывают до 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

– Тем, у кого в доме не имеется центрального отопления, положена выплата для покупки топлива.

2) Гарантии при трудоустройстве

– Инвалидов нельзя привлекать к работе сверхурочно, ночью или по выходным, за исключением случаев, когда они сами на то согласны и дали соответствующее письменное заявление.

– Сокращенная рабочая неделя. Она может быть установлена для людей с I или II группой. В их ситуации рабочая неделя должна длиться 35 часов, а оплата труда должна производиться как за полную рабочую неделю.

– Право на дополнительные оплачиваемые отпуска для прохождения реабилитационных мероприятий.

– Рабочие места для этой категории граждан квотируются. Организации с большим штатом сотрудников (этот порог установлен законодательством) обязаны создавать специальные рабочие места с условиями, адаптированными для людей с особыми потребностями по здоровью. В таких условиях человеку с инвалидностью должны быть предоставлены возможности эффективной работы.

– Запрет дискриминации. Работодатель не имеет права отказывать инвалиду в приеме на работу или увольнять его по мотивам, связанным с инвалидностью.

3) Транспортные льготы

– Компенсация части стоимости ОСАГО для авто, который требуется для прохождения реабилитации.

– Парковка на специальных местах для инвалидов. Стоянка будет бесплатной. Обычно эти парковочные места размещены максимально близко ко входу в здание.

– В некоторых регионах инвалиды могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

4) Налоговые льготы

– За исключением третьей группы, эта категория граждан не обязана платить имущественный налог. Речь идет об одном объекте каждого вида недвижимости.

– Уплата земельного и транспортного налогов со скидкой.

– Инвалиды и их родители имеют право на стандартный налоговый вычет.

– При обращении к нотариусу инвалиды I и II групп платят госпошлину со скидкой 50%.

5) Медицинские льготы

– Предоставление лекарств.

– Можно бесплатно или со скидкой проходить санаторно-курортное лечение.

– Инвалиды I и II групп имеют право на получение зубных протезов бесплатно, а также такие услуги, как чистка от зубных камней, установка пломб. Для получения услуги необходимо иметь страховой полис.

– Бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. Государство обеспечивает инвалидов колясками, слуховыми аппаратами, протезами, которые предоставляются со значительной скидкой или вовсе бесплатно.

6) Социальные услуги

– Первоочередное обслуживание в госучреждениях. Такую меру зачастую практикуют и коммерческие организации. Например, в супермаркетах бывают отдельные кассы, где обслуживают инвалидов и пожилых, или инвалидам может гарантироваться обслуживание вне очереди.

– Социальное обслуживание на дому.

7) Дополнительные льготы

– Право на получение образования на льготных условиях, включая отсрочку от призыва на военную службу.

– Помощь в трудоустройстве, возможность прохождения переподготовки.

Какие выплаты положены инвалидам?

Государство предоставляет им различные виды денежных выплат:

1) Пенсия по инвалидности:

– Страховая, размер которой зависит от нескольких факторов, в том числе от страхового стажа, размера зарплаты, количества иждивенцев.

– Социальная пенсия выплачивается при отсутствии необходимого страхового стажа.

2) Ежемесячные денежные выплаты, размер которых зависит от полученной группы инвалидности. Если гражданин отказался от предоставляемого набора социальных услуг, перечисленных выше, к этой выплате появляется надбавка.

Все три вида выплат регулярно индексируются государством.

Сколько выплачивают инвалидам в 2024 году?

Инвалид I группы получает почти 15,4 тыс. рублей социальной пенсии, допвыплату при отказе от социальных услуг в размере чуть более 5,3 тыс. рублей или 3,7 тыс. рублей с сохранением набора социальных услуг.

От государства инвалиду II группы положена социальная пенсия в размере почти 7,7 тыс. рублей, ежемесячная выплата в 3,8 тыс. рублей при отказе от соцуслуг или 2,2 тыс. рублей при их получении.

Инвалид III группы может рассчитывать на выплату чуть более 6,5 тыс. рублей социальной пенсии, 3 тыс. рублей, если откажется от нематериальных мер поддержки, и 2,2 тыс. рублей, если желает эти меры для себя сохранить.

Ребенок с инвалидностью получает почти 18,5 тыс. рублей социальной пенсии плюс ежемесячную выплату в 3,8 тыс. (если отказывается от положенных услуг) или 2,2 тыс. рублей (при сохранении набора услуг).

Как получать две пенсии сразу?

Российское законодательство предусматривает случаи, когда гражданин может получать одновременно несколько видов пенсий. Это особенно актуально для лиц с инвалидностью. Такая возможность есть у некоторых категорий граждан:

– Участники боевых действий – лица, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Отечества.

– Ветераны ВОВ с инвалидностью.

– Граждане, награжденные знаком отличия «Житель блокадного Ленинграда» или аналогичными знаками других городов.

– Контрактники, получившие инвалидность.

Размер пособия по уходу за инвалидом

Согласно новым нормам, действующим с 2024 года, тот, кто ухаживает за ребенком-инвалидом, может получать пособие даже в случае, если сам работает – трудится неполный рабочий день. В том числе допускается дистанционная занятость. Раньше для получения данного пособия требовалось не быть трудоустроенным.

Размер ежемесячной выплаты составит 10 тыс. рублей родителям или усыновителям несовершеннолетних детей-инвалидов, или 1,2 тыс. рублей гражданам, которые, будучи безработными, ухаживают за инвалидами первой группы (не с детства) или гражданами старше 80 лет.

Другие лица могут получать выплату в размере 1,2 тыс. рублей, но при этом должны быть безработными.