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    3 сентября 2024, 18:45 • Справки

    Какие льготы положены за государственные награды в России

    Какие льготы положены за государственные награды в России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственные награды – это высокое признание заслуг перед Отечеством. Граждане, которые их удостоились, получают не только почет и уважение, но и ряд льгот и привилегий. Расскажем о том, на какие льготы и выплаты могут рассчитывать обладатели основных видов госнаград в России.

    За какие награды положена доплата к пенсии?

    Наличие государственных наград и почетных званий может существенно повлиять на размер пенсионных выплат. Российское законодательство предусматривает ряд дополнительных выплат для граждан, обладающих определенными наградами.

    Размер доплаты зависит от конкретной награды и составляет определенный процент от размера социальной пенсии. К наградам, дающим право на доплату, относятся:

    Ордена: Святого апостола Андрея Первозванного, Славы всех степеней, «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, Ленина, Мужества, «За личное мужество», Трудовой Славы всех степеней, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» всех степеней.

    Звания: Героя России, Героя Советского Союза, Героя Труда Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, лауреата Государственных премий СССР и РФ (РСФСР), чемпиона Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

    Размер доплаты может составлять 415%, 330% или 250% от социальной пенсии. Подробнее об этом рассказано на сайте Соцфонда России, который подготовил соответствующую таблицу с разъяснениями.

    Информация с сайта sfr.gov.ru

    Информация с сайта sfr.gov.ru

    Рассмотрим некоторые отдельные ситуации.

    Какие льготы и выплаты положены Героям России?

    Звание Героя Российской Федерации – это высшая степень отличия, присваиваемая за совершение подвига. Награждение этим званием сопровождается вручением медали «Золотая Звезда».

    Данные о числе граждан, которым было присвоено такое звание, разнятся: согласно информации из открытых источников, оно превышает 1400 человек.

    Кроме почетного статуса, Герои России обладают широким спектром льгот и привилегий, установленных российским законодательством. Эти меры поддержки также актуальны для полных кавалеров ордена Славы.

    Денежная выплата

    Для Героев России предусмотрено два вида денежной помощи: ежемесячная выплата (так называемая ЕДВ; можно получать по выбору или ее, или меры нематериальной поддержки, о которых мы расскажем далее) и дополнительное ежемесячное обеспечение – ДМО. Обе они регулярно индексируются.

    ДМО составляет 415% от социальной пенсии (то есть более чем в четыре раза больше). На 2024 год размер этой выплаты равен без малого 32 тыс. рублей.

    В свою очередь в рамках ЕДВ (которую, напомним, можно получать по выбору) выплачивают в 2024 году почти 89,7 тыс. рублей. Годом ранее выплачивали по 83 тыс. рублей.

    Право на получение ЕДВ есть у родственников Героев, которым звание было присвоено посмертно. Выплата может делиться поровну между несколькими законными претендентами на ее получение.

    С 1 января 2023 года процедура назначения выплат была упрощена: теперь она осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных, поступающих в Социальный фонд.

    Льготы

    1. Освобождение от налогов и госпошлин.

    2. Бесплатное медицинское обслуживание, в том числе обеспечение лекарствами, стоматологическое протезирование и санаторно-курортное лечение.

    3. Транспортные льготы, которые подразумевают скидки на авиа- и железнодорожные билеты, а также другие виды транспорта. Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте.

    4. Жилищные льготы. Герои России, а также члены их семей, которые проживают с ними вместе, имеют право на получение земельных участков (право это должно реализовываться без нахождения в очереди), а также на скидки при оплате ЖКУ. Кроме того, Герою России положен бесплатный капремонт помещения.

    5. Первоочередное обслуживание в государственных учреждениях.

    6. Право на внеочередное устройство детей в дошкольные учреждения.

    7. На могиле умершего или погибшего Героя России будет установлено надгробие из средств федерального бюджета.

    8. Каждый член семьи погибшего Героя России (овдовевший супруг, родители, несовершеннолетние дети или обучающиеся очно в возрасте до 23 лет) единовременно получают от государства по 20 тыс. рублей.

    Важно: Герой России может выбрать между получением ежемесячной денежной выплаты и использованием перечисленных натуральных льгот. При этом можно изменить предпочитаемый вид поддержки. Сделать это можно в личном кабинете на портале «Госуслуг».

    Региональные выплаты Героям России

    Дополнительные льготы и привилегии могут предоставляться региональными властями. Так, в Москве с 2023 года вдобавок к вышеназванным выплатам и льготам стали выплачивать Героям России еще около 83,5 тыс. рублей.

    В Московской области Герои России имеют дополнительные транспортные льготы – дважды в год они могут бесплатно проехать туда и обратно железнодорожным транспортом в двухместном купе. Причем билеты они могут приобретать вне очереди. Трамваи, автобусы и троллейбусы для них также бесплатны.

    Информация с сайта sfr.gov.ru

    Информация с сайта sfr.gov.ru

    Какие льготы и выплаты положены Героям Труда?

    Это звание – высшая степень отличия, присваиваемая за выдающиеся достижения в труде и значительный вклад в развитие страны. Государство наделяет Героев Труда рядом льгот и привилегий.

    1. Ежемесячная денежная выплата. В 2024 году она превышает 66 тыс. рублей. Есть ежегодная индексация.

    2. Льготы в сфере здравоохранения, в том числе:

    – Бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения, включая первоочередное обслуживание, госпитализацию и лечение.

    – Бесплатные лекарства по рецептам врача.

    – Стоматологическое протезирование, за исключением протезов из драгоценных металлов.

    – Санаторно-курортное лечение, путевку можно получить каждый год.

    3. Жилищные льготы предусматривают освобождение от платы за ЖКУ, предоставление земельного участка под ИЖС и личного хозяйства. Герои Труда могут рассчитывать на первоочередное улучшение жилищных условий.

    4. Транспортные льготы, включая бесплатный проезд на общественном транспорте. Кроме того, раз в год можно бесплатно приобрести билет на дальнее расстояние – на поезд, автобус или самолет.

    5. Социальные льготы включают дополнительный неоплачиваемый отпуск, отказать в котором работодатель будет не вправе.

    6. Первоочередное устройство детей в дошкольные учреждения.

    Для получения перечисленных мер поддержки необходимо обратиться в соответствующие органы социальной защиты с необходимыми документами. Перечень льгот и условия их предоставления могут варьироваться в зависимости от региона и изменений в законодательстве. Поэтому рекомендуется уточнять актуальную информацию в местных органах власти.

    Информация с сайта sfr.gov.ru

    Информация с сайта sfr.gov.ru

    Выплаты и льготы для ветеранов труда

    Наличие государственных наград может также стать основанием для присвоения звания «Ветеран труда». В отдельной публикации мы рассказывали о том, как оформить ветеранские выплаты.

    Получение доплаты к пенсии за государственные награды – это законное право граждан, которое позволяет улучшить их материальное положение.

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