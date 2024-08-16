Какие льготы и выплаты положены ветеранам труда в 2024 году

Tекст: Ольга Никитина

Кто может стать ветераном труда?

Иногда ошибочно полагают, что это звание является советской наградой. На самом деле это не так. В Советском Союзе вручали медаль «Ветеран труда», но никаких дополнительных мер поддержки она не подразумевала.

Современное звание появилось в нашей стране в 1995 году. Для его присвоения необходимо соответствовать нескольким основным критериям, которые установлены на федеральном уровне. К ним относятся:

1. Наличие государственных наград:

– почетных грамот от президента России или благодарностей от главы государства;

– орденов, медалей, почетных званий;

– ведомственных знаков отличия.

2. Какой нужен трудовой стаж?

В случаях, когда работа в определенной отрасли стала основанием для получения данного статуса, стаж работы в одной сфере должен составлять не менее 15 лет.

Требования к общему стажу следующие: для мужчин он должен составлять не менее 25 лет, а для женщин – не менее 20 лет.

Напомним, что трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой деятельности, за которую уплачивались страховые взносы. В стаж входит, например, и период декретного отпуска женщины.

3. Особые случаи

Для сотрудников силовых ведомств установлены особые правила получения ветерана труда. К ним не предъявляют требований по стажу, ведь выйти на пенсию они могут по выслуге лет, спустя 20 лет трудовой деятельности. При этом сохраняются требования о наличии наград, полученных от государства или от ведомств.

Тот же принцип действует и для работников сферы образования – им важно учитывать требования не по стажу, а о наградах, полученных от ведомства.

К особой категории граждан относят тех, кто начал работать в детском возрасте (не достигнув совершеннолетия) в годы Великой Отечественной. Они могут получить этот статус, даже не имея государственных или ведомственных наград. Тем не менее будут предъявляться требования к общему стажу. И здесь для мужчин он будет составлять 40 лет, для женщин – 35.

Все перечисленное выше актуально для получения звания ветерана труда на федеральном уровне. Его действие не зависит от области, республики или края, в котором человек проживает, а также не зависит от прописки.

Стоит упомянуть, что статус ветерана труда может быть присвоен и предприятием. Вот только никаких льгот от государства или от региональных властей за это не положено. Некоторые компании, присваивая такие звания, хотят таким образом подчеркнуть трудовые заслуги своих работников. Порой, чаще всего это касается крупных предприятий, подразумевается в том числе материальная поддержка: дополнительные выплаты к пенсии, путевки летом на море, зимой – на горнолыжные курорты, а также разрешение на пользование своей инфраструктурой – спортзалы и бассейны, дома культуры и так далее.

Чтобы получить ветерана труда на региональном уровне (в таком случае звание будет звучать как «Ветеран труда Свердловской области» или «Ветеран труда Краснодарского края»), обычно достаточно соответствовать требованиям по стажу. Чтобы воспользоваться благами, которым наделяет человека этот статус, необходимо проживать в том же регионе – за его пределами льготы действовать перестают.

Точные критерии присвоения звания лучше уточнять в отделении соцзащиты или в МФЦ. Требования к его получению часто меняются – то в сторону упрощения, то, наоборот, усложнения. Так, в Иркутской области с 2023 года решили отказаться от требования по госнаградам, и теперь там достаточно выполнения условий только по стажу.

Где можно оформить звание ветерана труда?

Процедура оформления требует сбора определенного пакета документов. Обратиться можно в несколько инстанций:

1. Многофункциональный центр (МФЦ) – самый распространенный и удобный способ. Специалисты МФЦ помогут заполнить заявление и проверят комплектность документов.

Оформление через МФЦ удобно, поскольку все необходимые услуги можно получить в одном месте. Как правило, оформление документов в многофункциональных центрах занимает меньше времени, чем в других организациях.

2. Органы социальной защиты населения.

3. Портал государственных услуг («Госуслуги»). Данная опция также очень удобна, поскольку не требует посещения госучреждений, но доступна пока не во всех регионах. В каждом отдельном случае необходимо проверять.

При подаче заявления через портал «Госуслуги» можно отслеживать статус вашей заявки.

4. Отправка почтой. Подойдет тем, кто проживает в отдаленных населенных пунктах.

Какие документы нужны?

1. Заявление: заполняется по установленной форме, которую можно получить в МФЦ или скачать на сайте государственных услуг.

2. Паспорт: предъявляется оригинал и предоставляется копия.

3. Трудовая книжка: предъявляется оригинал и предоставляется заверенная копия.

4. Оригиналы или заверенные копии полученных наград.

5. Документы в подтверждение трудовой деятельности в годы ВОВ, если таковые имеются в наличии. Подойдут различные справки, трудовая книжка. В крайнем случае этот факт можно подтвердить через показания двух свидетелей.

Особенности оформления для недееспособных граждан

Если заявитель является недееспособным, то заявление подается его законным представителем (опекуном или попечителем). При этом необходимо предоставить:

1. Решение судебной инстанции о признании гражданина недееспособным.

2. Паспорт законного представителя.

3. Доверенность, если заявление подается третьим лицом.

В какой срок рассматривается заявление?

Список запрашиваемых документов и сроки рассмотрения вашего обращения могут отличаться в разных регионах. Обычно срок не превышает 30 дней, а в Москве, например, укладываются в 10 дней и дают ответ.

Какие льготы и выплаты положены ветеранам труда?

Сначала перечислим основные меры поддержки, которые предоставляются на федеральном уровне:

1. Денежная выплата, которая осуществляется ежемесячно (сокращенно – ЕДВ).

Сколько составляют ветеранские выплаты в 2024 году? Размер этой доплаты к страховой пенсии зависит от региона, о котором идет речь. Так, в Ленинградской области они составляют 1 тыс. 168 рублей, в Самарской области – 900 рублей, в Чувашии – 1 тыс. 623 рубля, в Краснодарском крае – 682 рубля, в Нижегородской области – 724 рубля, в Башкирии – 200 или 400 рублей (зависит от основания получения звания), в Татарстане – 605 рублей.

2. Компенсация ежемесячной платы за коммунальные услуги. В некоторых случаях разрешается монетизировать эту выплату, то есть получить сумму в установленном размере.

3. Протезирование и ортопедическая помощь.

4. Транспортные льготы. В ряде регионов для этой категории граждан установлен бесплатный проезд на городском транспорте, в некоторых других есть скидки в определенном объеме или компенсация расходов на покупку проездного билета.

5. Возможность получения лечебного курса в санатории, путевки в который предоставляются по сниженной цене или бесплатно.

6. Дополнительные две недели отпуска, которые можно взять за собственный счет. Касается тех, кто еще продолжает работать и не вышел на заслуженный отдых. Работодатель будет не вправе отказать.

7. Для проживающих в доме, где нет подключения к центральному отоплению, есть компенсация на закупку угля или дров.

Далее отдельно рассмотрим еще одну важную меру поддержки – предоставление ветеранам труда жилья, затем остановимся на помощи этой категории граждан со стороны региональных властей, а ниже расскажем о том, какие льготы положены ветеранам в Москве.

Жилье для ветеранов труда

Одной из мер соцподдержки россиян, заслуживших это звание, является возможность улучшить жилищные условия с государственной помощью и поддержкой. Им нужно встать в очередь в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Для этого в доме или квартире, где человек проживает, должны быть выявлены несоответствия требованиям по площади, а именно сколько квадратных метров приходится на одного жильца. В предоставленной недвижимости можно будет проживать по договору соцнайма.

Кроме того, есть возможности для получения земельного участка для дальнейшего строительства на нем.

Региональные льготы и выплаты

Помимо федеральных, есть также меры социальной поддержки, которые устанавливаются на уровне властей области, края или республики:

1. Освобождение от уплаты налогов на недвижимость и землю, а также на автомобиль.

2. Дополнительная компенсация расходов на оплату ЖКУ, включая взносы на капитальный ремонт. В случае наличия долгов она не предоставляется.

3. Питание в школах и детских садах для детей за счет бюджета.

4. Бесплатное посещение культурных учреждений – музеи, выставочные центры, театры.

5. Льготы на приобретение лекарственных препаратов.

6. Услуги связи могут компенсироваться регионами частично или полностью.

Причины отказа в присвоении ветерана труда

Решение о присвоении звания – это результат тщательной проверки предоставленных документов и соответствия заявителя установленным критериям. Существуют определенные основания, по которым может быть вынесен отрицательный ответ.

Основные причины отказа:

1. Неполный пакет документов, если какие-либо из обязательных документов отсутствуют.

2. Несоответствие трудового стажа установленным требованиям. Если общий трудовой стаж или стаж работы в определенной отрасли не соответствует минимальным требованиям, заявленным в законодательстве, в присвоении звания будет отказано.

3. Отсутствие подтверждения госнаград. Их наличие является одним из ключевых условий для присвоения федерального звания.

4. Недостоверность предоставленных сведений. Если в представленных документах обнаружены ошибки, неточности или заведомо ложные сведения, это может стать причиной отказа.

Если в присвоении звания отказали

В случае получения отказа необходимо внимательно изучить причины такого решения. Они должны быть указаны в официальном ответе. Если вы считаете, что решение принято необоснованно, вы имеете право его обжаловать. Для этого необходимо собрать дополнительные документы, которые могут подтвердить ваше право на получение звания, а затем подать апелляцию. Можно обратиться с жалобой в суд, приложив копии всех имеющихся документов.

Ветеранские организации

В регионах РФ действуют различные ветеранские организации, которые объединяют людей с этим званием и становятся базой для проведения различных мероприятий и площадкой, где граждане могут обмениваться опытом и полезной информацией. По линии этих организаций иногда также можно получить путевки в санаторий или на базу отдыха, поучаствовать в поездке к местным достопримечательностям или в экскурсии в соседний регион. Также по линии организации ее членам могут дарить подарки к различным праздникам – Новому году, Дню Победы, Дню России.

Какие льготы предусмотрены для ветеранов труда в Москве?

Ветеранские выплаты в 2024 году в столице составляют 1 тыс. 328 рублей.

Кроме того, есть право бесплатного проезда на общественном транспорте. Этот вид помощи разрешается монетизировать – размер компенсации, которая будет выдаваться каждый месяц, составит 503 рубля.

Бесплатно можно ездить и на электричках либо получить допкомпенсацию в размере 251 рубль.

Таким образом, при отказе от права на бесплатный проезд в столице выплата может составлять 2082 рубля.

Кроме того, столичные власти обещают 50-процентную скидку на оплату услуг за газ и свет, а также бесплатное зубное протезирование.

При наличии медпоказаний могут дать бесплатную поездку в санаторий.

Подробнее о том, как получить все эти меры поддержки, можно узнать на сайте mos.ru.