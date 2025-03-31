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    Индейцы не видят испанских кораблей
    31 марта 2025, 08:52 Мнение

    Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

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    В 2004 году я недолго жила в Англии. Там пошла на курсы английского. Со мной в группе были португальцы, финны, испанцы – в общем, разношерстный народ. В один из дней учитель попросил каждого подготовить доклад-презентацию про свою родину.

    В положенный день я с гордостью начала вещать про самую большую в мире страну. И в самом начале монолога, буквально на вдохе, не дойдя до балета и Гагарина, увидела замешательство в глазах слушателей. Мне-то казалось, все вокруг знают, что такое Россия, какая она большая и великая.

    Я повторила уже на выдохе: «Самая большая в мире страна».

    – Да ладно?! – прозвучало в ответ.

    По счастью, в кабинете висела политическая карта мира. Я просто подошла к ней, ткнула пальцем, обрисовав большой овал вокруг нашей территории. В этот момент все по-настоящему обалдели, словно первый раз увидели: «И правда!».

    Тогда подумала, что они просто малообразованные. Как можно не знать такого? Это же видно даже при беглом взгляде на глобус. Есть и другая история. Немного о другом, но и о том же.

    У меня в туалете велосипед. Так получилось – некуда было больше деть. И он не где-то под потолком болтается, как тазики в коммунальных квартирах. А висит словно освежеванная тушка теленка вдоль стены – сверху вниз. Открываешь дверь в санузел – и одно из колес прямо перед глазами. Ты просто упираешься в него – невозможно не увидеть. Уборная у нас маленькая, поэтому можно сказать, что на «троне» сидишь прямо под ним, а колесо даже напротив справа. Но знаете в чем парадокс? Его НИКТО не видит.

    И если не обращу внимание на этот факт – не замечают. Я даже провела эксперимент: нового человека в доме не предупреждала и сразу после посещения заведения спрашивала: «Велосипед видел?». – «Какой велосипед?!» – стандартная реакция.

    Удивившись, решила узнать и у старых друзей и знакомых, кто был много раз у нас, знают ли, что у нас в туалете уже давно живет велосипед. «Да ладно?!». И все бегут проверять и поражаются, как же так – не заметили слона.

    Тут сразу вспоминается явление, описанное в психологии, как феномен «индейцы не видели кораблей». Считается, что когда первые корабли европейцев приплыли к берегам Америки, аборигены их не видели. Смотрели в море и не видели. Мы, конечно, не знаем, как там на самом деле было, но этот факт зафиксирован.

    «Увиденное не соответствовало образам и логике мышления индейцев. Мозг не смог распознать образ корабля: этого образа нет в голове индейца – значит, и корабля нет». Приблизительно так в учебниках психологии по этому поводу пишут.

    Психика наша так устроена. Если встречает что-то новое, доселе невиданное, не фиксирует на этом внимание. Очевидно, велосипед и корабль несколько разные вещи. Велосипед-то мы хорошо знаем. Впрочем, и на карту мира все школьники смотрят. Тут задействованы разные механизмы восприятия. Но все же общее то, что в упор не видно чего-то большого.

    Наш мозг постоянно занят сложными процессами и часто, если не обратить внимание на изменение, он его не фиксирует, если специально не обратить внимание человека. Как в анекдоте про жену, которая надела противогаз: «что дура, брови сбрила?».

    Ну не вешают в туалете велосипеды. Да и ходят туда не для того, чтобы изучать стены и обстановку – зашли и вышли. Сознание не ожидает такого в моменте, вот и не замечает.

    В случае с картой, им об этом просто никто не говорит. Не акцентирует, не заостряет. Вот и не знают. Смотрят и не видят. Они к нам так и относятся – не хотят знать, кто мы и что можем. Они настолько зациклены на себе, что не видят ничего вокруг. Не замечают даже того очевидного факта, что мы чисто физически самые большие в мире.

    Иногда кажется, что наши дипломаты и политики не до конца понимают этот механизм их восприятия и отношения к нам. Нам ведь всё кажется, что это же очевидно, это ясно, ну как можно не увидеть рояль в кустах? А вот так.

    Ведь кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    Поэтому важно и нужно буквально тыкать носом в карту.

    Для их же пользы.

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