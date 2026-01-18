  • Новость часаВ Гренландии прошли массовые протесты против планов Трампа
    Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней
    18 января 2026, 12:30 Мнение

    Ожидание скорой победы лишь продлевает путь к ней

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

    «Первыми ломались те, кто верил, что скоро все кончится. После них те, кто не верил в то, что это когда-нибудь кончится. Выжили те, кто фокусировался на своих действиях без ожиданий того, что может или не может произойти», – Виктор Франкл о жизни в концлагере.

    Ждать тяжело. И невыносимо сложно, когда что-то происходит монотонно долго и без изменений. О, это беспощадное чувство, что так будет вечно! Оно затягивает и ломает. И когда это чувство охватывает, всегда вспоминаю пережитое мною много лет назад.

    Около 20 лет назад, будучи студенткой, я ходила в лыжный поход в Хибины. Там случилась экстренная ситуация. Мы завязли на плато из-за погодных условий. Снег бесконечно сыпал, образовалось «молоко», не было видно ничего дальше нескольких метров, и мы не могли никуда двигаться. Погрешность в несколько метров стоила бы нам жизни. Снег валил с такой силой, что пока мы сидели, слышали, как сошло несколько лавин.

    Когда услышала первый раз «сход», внутри меня тогда что-то оборвалось. «Страшно» – не очень точное слово. Это был животный ужас перед огромной стихией, в которой ты – крохотная песчинка, ничтожно маленькая. Хотелось выть, метаться и просто бежать куда глаза глядят. Но мы лежали в палатке и слушали, как где-то рядом с плато сходит снег.

    Такой погоды в это время года не бывает, но она случилась именно с нами. Сколько раз впоследствии рассказывала другим туристам – все удивлялись. Просидели мы долго, больше недели – и голодали. Топили снег – у нас были газовые баллоны, газ в которых заканчивался.

    Мы растворяли сухарики с приправами из маленьких пачек в кипятке и сосали по одному кубику сахара за прием пищи. До сих пор помню ощущения, когда кладешь на язык рафинад, а он медленно и тягуче стекает в горло. Ты пытаешься его задержать, но он растворяется и исчезает в тебе.

    Время тянулось бесконечно. Я думала, мы никогда не выберемся из снегов Заполярья.

    Связь не ловилась никакая. Нас искало МЧС, меня похоронили близкие. Мама несколько дней просто не вставала с кровати. Впоследствии в разных СМИ вышли короткие заметки о найденной группе москвичей. Но нас никто не находил, хоть поисковые работы действительно шли. Мы выбрались сами, как только погода позволила.

    Так вот, пока мы сидели, установили дежурство и каждый час выходили смотреть на улицу погоду. Под потолком палатки висели часы, с которых не спускали взгляд. По очереди, каждые шестьдесят минут мы выходили из палатки. Ровно в 00 по каждому часу, кроме ночи. В перерывах между мы просто смотрели, как секунды идут одна за другой, одна за другой. Между каждой секундой протекала вечность. Тебе кажется, что прошло минут пять, но это неправда – секунды, как будто издеваясь, практически не двигались. Время застыло.

    Это было невыносимо – бездействие. Невыносимо, что не можешь ничего сделать. Что ты должен просто ждать. Ты выходил, а там было бесконечное молоко тумана и вьюга, поглощающая всё. Для меня это было самое сложное. Я готова была порвать жилы, ползти, преодолевать. Но просто ждать – это убивало меня.

    Хорошо помню утро, когда мы вышли из палатки – и небо стало голубым. Это произошло тогда, когда я уже перестала ждать. Нет, не похоронила себя. А просто смирилась и приняла реальность. Растворилась в ней. Слезы от бесконечной беззвучной жалости к себе перестали капать.

    Помню это ультрамариновое небо и ослепительный, блестящий снег. Потрясающие склоны сопок. У нас была отложена шоколадка для последнего рывка. Так долго мечтали о ней, но даже не помню, как съели. И это бесконечное яркое солнце. Боже, эту секунду я запомнила навсегда. Погода стояла такая, словно другой никогда не была, а в реальность не верилось вообще.

    До сих пор бывают моменты, когда кажется, что вся жизнь вокруг – это всего лишь длинный сон, а я до сих пор сижу в тех снегах Хибин и жду, пока закончится бесконечный снегопад. Мой мозг придумал семью, детей и вообще всё. А реальность – лишь бесконечный белый снег. И нет ничего, кроме висящих под потолком часов, которые сводят с ума непомерно медленным ходом.

    А еще я помню восемь лет до 24 февраля 2022 года. Беспощадное чувство безысходности. Когда ты приезжаешь в серые зоны к бабушкам, которые вопрошающе на тебя смотрят и спрашивают: «когда Россия нас заберет к себе?». А ты... ты просто считаешь секунды про себя в ожидании следующего выхода из палатки, зная, что ничего не изменится, но ты ждешь. Ждешь почти безнадежно. Это длилось так долго, что надежда начала уходить.

    24 февраля я плакала. Рыдала, как младенец. Потому что вышло солнце и закончился бесконечный морок. Когда ты не мог ничего сделать – лишь наблюдать как рядом издеваются и убивают людей под всеобщее одобрение мира.

    Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. И да, время начало течь так же, как тогда, в снегах Хибин, и в эти самые 2014-2022 годы.

    Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета. Он будет, но наше ожидание лишь продлит путь к нему.

    Солнце выйдет, но чем дольше мы о нем думаем, тем секунды мучительнее для нас. Есть вещи, которые мы не можем изменить – их надо принять. И делать то, что можешь изменить – это и есть жизнь. 

    Как Азербайджан получил бывших клиентов Газпрома в Европе

    Азербайджан хвастается, что покупателями его газа стали некогда важнейшие европейские партнеры Газпрома. Следом за Украиной азербайджанский газ начали приобретать Германия и Австрия. Однако гордость Азербайджана от завоевания новых рынков ЕС, которые раньше принадлежали России, омрачает ряд фактов. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    «Рассвет» накроет Россию спутниковым интернетом

    В скором будущем у России появятся две новые спутниковые группировки. Одна из них – на базе спутников «Зоркий» – позволит создавать цифровые карты в режиме реального времени. А группировка «Рассвет» станет российским аналогом Starlink. Эти системы не только предоставят армии новые возможности связи и навигации, но и дадут импульс развитию беспилотного транспорта, а также обеспечат доступ к широкополосному интернету в любой точке страны. Подробности

    Франция примерила на себя действие «Орешника»

    Французские власти настолько впечатлены действием российского ракетного комплекса «Орешник», что хотели бы создать нечто аналогичное. В Париже, с одной стороны, явно напуганы этим оружием, с другой – сами хотят, чтобы «нас боялись». Однако внезапно выяснилось, что помехой к созданию собственного «Орешника» являются особенности французского образования, а французская оппозиция и вовсе выступает за выход страны из НАТО. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

